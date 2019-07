La caída masiva de Facebook expone etiquetas ocultas de la empresa

La caída masiva de Facebook, Instagram y WhatsApp de este miércoles, la cual principalmente afectó y aún sigue afectando las imágenes, ha mostrado involuntariamente a los internautas cómo su sistema de aprendizaje automático clasifica el contenido.

En particular, desde que dichas redes sociales empezaran a experimentar problemas, varios usuarios han podido ver etiquetas de imagen asociadas en vez de fotos.

FB’s broken AI photo recognition tool left one person out. It’s either me or Judas pic.twitter.com/L7bB4uC7tZ

— Ruben Salvadori (@ruben_salvadori) 3 de julio de 2019