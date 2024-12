Martínez Pírez en una UPEC de La Mancha…

Integridad es la palabra que mejor le define, dijo de Pedro Martínez Pírez el presidente nacional de la UPEC en el homenaje que el gremio en pleno rindió este jueves en la Casa de la Prensa al gran colega fallecido el 28 de noviembre pasado. “Es parte —redondeó su idea Ricardo Ronquillo Bello— de esos grandes periodistas cubanos, en lo ético y lo intelectual, ubicados en el altar de la profesión”.

Ronquillo fue el último orador en una lista nutrida de compañeros y amigos que, sin proponérselo, parecían competir para ver quién decía la frase más profunda. El secreto de ellas, sin duda alguna, radicaba en el modelo de periodista y patriota que las inspiraba.

Ronquillo destacó del homenajeado su enorme vocación universal, que derivó en esa gran cultura imprescindible para ser un referente profesional. “Los cubanos no somos un pueblo infeliz; somos un pueblo elegido porque tenemos entre nosotros a hombres como él”, concluyó el presidente.

Esa suerte de “río” de reverencias, que contó con la presencia de su viuda, sus hijos y nietos, tuvo tres afluentes principales: la conducción sustanciosa de la periodista de radio Bárbara Betancourt, las valoraciones de amigos y compañeros y la palabra del propio Martínez Pírez que, fiel a sí mismo aún después de la muerte, no cesa de dar lecciones en ninguna circunstancia. Tejidas, en el respeto, esas tres trenzas de afecto seguramente fortalecieron el orgullo de sus seres más cercanos y la ponderación como ejemplo de los periodistas que siguen su camino.

Tal correlación entre hombre y pueblo fue referida también por el Presidente de Honor de la UPEC, Tubal Páez Hernández, quien comentó que ahora que los enemigos de Cuba mencionan tanto nuestra “incapacidad” para superar estos momentos difíciles, la gran capacidad de Pedro Martínez Pírez ilustra la que poseemos los cubanos para enfrentar grandes fuerzas. “Le debemos mucho y para siempre: la cultura del detalle y la solemnidad del detalle, por eso este no es un día triste sino uno estimulante, de alegría y orgullo, que podemos aprovechar para ratificar que sí podemos”, afirmó Tubal.

Para “editar” en directo las palabras de unos y otros, Bárbara Betancourt cosió cada intervención con los rasgos de Martínez Pírez: su sabiduría, su manera de ser y compartir conocimientos, su magistral hechura de sí mismo, su don para hacer amigos que le duraron toda la vida… ¡su vida de absoluto provecho!

En paralelo, fotografías tomadas en épocas y escenarios disímiles componían la imagen del periodista de mundo que, mientras más lejos andaba, más calaba en las luchas y los aciertos de su patria. Le vimos, como él se vio, con Fidel y Raúl, con Neruda y Guillén, con colegas y diplomáticos de la Revolución, con su hermano Oswaldo Guayasamín…

Desde Ecuador llegó, precisamente, el elogio en video de Pablo Guayasamín, el hijo del Maestro que compartió con su padre el aprecio por Pedro: “Es una pena profunda”, dijo antes de recordar que fue él quien trajo al pintor a Cuba y el que logró que Fidel, nada menos que Fidel, posara —nada menos que posar, cosa que no hizo jamás ante otro— para el pintor de la América.

“Si hay vida en el más allá, Pedro Martínez Pírez estará ahora reunido con Oswaldo Guayasamín y con el Comandante Fidel Castro”, dijo Pablo en una frase que podría cobijar todas las del homenaje.

Pero hubo otras. Norma Goicochea, la presidenta de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), resaltó la relación especial del periodista con esa organización, donde “su cariño se respiraba constantemente”. Norma recordó su presencia habitual —“¡Cómo no voy a ir, si yo puedo!”, solía decirle Pedro—, su huella personal en el Parque de la Dignidad de la ACNU y su altura personal que le ratifica a ella la necesidad de que un buen alumno de Periodismo haga su tesis de grado sobre este cubano mayor.

Algunos de los nutrientes de esa tesis eventual eran repasados por Pedro en los videos de varias entrevistas presentados en paralelo: luchar contra la mentira, hacer buen periodismo, enfrentar a quienes tienen voluntad de censores, sentir la necesidad de comunicar ideas, estudiar, conocer la Historia… ¡saber!

Alberto Tosca, un compañero suyo en Prensa Latina, sabe bien cuánto él sabía: “Tenía una gran memoria, pero la cultivaba. No se guardaba nada; en Ecuador me presentaba relaciones que él había hecho y con eso ayudaba mucho a mi trabajo”. Esa solidaridad para dar “nortes” de las noticias fue apuntada también por Freddy Moros, quien no dudó en ubicarlo como uno de los mejores periodistas en la Revolución: “¡Y mire que hemos tenido buenos!”.

Pedro Manuel Otero, que trabajó con él en Radio Habana Cuba por más de 40 años, confesó que no pocos de sus colegas terminaban “copiándolo”, admirados por su estatura. “Dejó un valioso legado en la entrevista que muy bien puede ser estudiado en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí”, sugirió el amigo.

“Hablar de Pedro me da ilusión”, confesó Ángela Oramas, quien lo considera un ícono de la prensa cubana: “Era un maestro que hizo de todo en nuestro periodismo, gran investigador y un celoso guardián de los homenajes al ecuatoriano Carlos Bastidas, el último periodista asesinado por la tiranía de Batista, y el último hasta la fecha, por supuesto. Nada lo sacaba de su condición de hombre culto y educado”, añadió Angelita.

Esa corrección de vida no le impedía ser, como le definió el colega de Radio Progreso Lesmes la Rosa, un periodista excepcional y un combatiente real, que no sabía de temores para defender a Cuba, idea que se enlaza con las de Kenia Serrano, decana de la Facultad de Preparatoria de Idiomas de la Universidad de La Habana, quien lo conoció de cerca y le acredita poner en vena a Radio Habana Cuba en muchos estudiantes, ser un compañero infatigable en todas las causas y erigirse, por encima de estas “sociales”, en una red real, en el “influencer de verdad”.

El homenaje tuvo un final singular cuando el trovador boricua Pepe Sánchez, un hermano de Pedro que con diez años en Cuba ya se siente “cubarriqueño”, cantó para él el tema Cuando un amigo se va. “Con él, he perdido una columna”, dijo luego el cantor a Cubaperiodistas.

Casi al cierre, cuando entre sus familiares rebrotaban las más fuertes emociones, Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social —Alfonso Noya, el presidente estuvo en el homenaje—, había contado la curiosa anécdota del prendedor de pequeña bandera (claro que, con la bandera cubana, el tamaño es siempre relativo) que un día el muy educado Martínez Pírez le “tumbó” cortésmente a Guillén y después el mismísimo Poeta Nacional, periodista también, no pudo recuperar. “Era un Quijote incansable”, dijo Legañoa, y en el teatro de la UPEC los colegas teníamos que imaginarnos su estampa de erguido hidalgo, con Nicolás como Sancho, peleando juntos por Cuba.

Fotos: Flor de Paz