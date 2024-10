La Habana se unió al dolor del pueblo palestino y clamó por su derecho a la paz

Las calles habaneras se vistieron el lunes con los colores de la bandera palestina, en una marcha que aglutinó a más de 10.000 cubanos, y donde jóvenes estudiantes, trabajadores y pueblo en general, alzaron su voz para reclamar el fin de la masacre que el ejército de Israel comete contra ese pueblo árabe.

“La voz de Cuba es la voz de la solidaridad, la del compromiso con la causa palestina, que llama a la movilización contra el genocidio que ocurre en la Franja de Gaza y que se está extendiendo peligrosamente al Líbano y a otras áreas y que Israel, con el apoyo de EEUU, pretende internacionalizar”, comentó a la Agencia Sputnik el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, presente en la marcha.

El recorrido estuvo marcado por un simbolismo impresionante. La partida fue desde la Fragua Martiana —un lugar donde se honra el valor y el sufrimiento del Héroe Nacional cubano, José Martí (1853-1895), donde padeció prisión y vejaciones con solo 16 años de edad, a manos de las autoridades coloniales españolas de su época— y concluyó en la Tribuna Antiimperialista, a pocos metros de la embajada de EEUU en La Habana.

Hasta allí llegó el clamor del pueblo habanero. Ante el edificio de la sede diplomática estadounidense se escuchó el grito de ¡Palestina Libre!, en más de 10.000 voces solidarias.

“Cuba y el mundo entero se unen a ese clamor para que se ponga fin a este genocidio, que no podría existir sin el apoyo del Gobierno de EEUU, y esto hay que decirlo y denunciarlo. Esa impunidad con la que se actúa y se asesinan personas, niños, mujeres, ancianos, se destruyen hospitales, no podría suceder si no fuera por el apoyo del Gobierno de EEUU”, enfatizó a esta Agencia el presidente del ICAP.

Al frente de esa enorme masa humana marchó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, acompañado del primer ministro, Manuel Marrero; el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, y el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, junto a otros dirigentes del Estado, el Gobierno, y de diversas organizaciones de la sociedad civil en la isla.

“Contra el genocidio en Gaza y Líbano; contra el intento israelí de exterminar al noble pueblo palestino; contra la impunidad imperial a los genocidas, Cuba marcha con nuestra demanda histórica: “Cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra”, subrayó el mandatario isleño en su cuenta en la red social X.

Diversa y emotiva fue la marcha en solidaridad con los que sufren. Jóvenes estudiantes de diferentes niveles educacionales; obreros y trabajadores de diferentes centros, hombres y mujeres, niños, todo en una masa humana compacta y solidaria.

Algunos llevaban banderas cubanas, otros hacían ondear la enseña nacional palestina, incluso, había quien tenía el estandarte del pueblo agredido coloreado en su rostro. No había diferencias, y solo una voz repetida en más de 10.000 gargantas que retumbaba en la plaza habanera: ¡Palestina Libre! ¡Alto al genocidio israelí! (Tomado de Sputnik).