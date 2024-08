Con el objetivo de estimular la formación de jóvenes caricaturistas, el Museo del Humor y la Dirección de Cultura en San Antonio de los Baños convocan al: IX Salón Nacional de Humor Juvenil “El Loquito”, dedicado a René de la Nuez

Bases:

-Podrán participar todos los jóvenes cubanos comprendidos entre los 15 y 35 años de edad, residentes o no el país.

-Se podrá concursar en Humor General, Sátira Política, Caricatura Personal, Historieta, Fotografía y Humor Volumétrico.

-Las obras se realizarán con técnica libre y sobre cualquier soporte.

-Las obras gráficas no deben exceder los 100 cm de largo por 65 de ancho.

-En el caso de las piezas volumétricas, la medida no debe superar los 74 cm de ancho, pero la altura es a elección del autor.

-Se podrán enviar hasta 3 obras por género, y deben ser inéditas (al menos para nuestros Salones).

Un jurado de admisión y premiación integrado por especialistas otorgará:

Gran Premio

Un premio por cada categoría

El Premio Museo del Humor

Los artistas que resulten premiados recibirán diplomas acreditativos. El plazo de admisión vence el 10 de SEPTIEMBRE de 2024.

Todas las obras deben identificarse al dorso con los datos del autor:

-Nombre y apellidos

– Edad

– Número de carnet de identidad o tarjeta de menor

-Dirección particular

-Teléfono

-Dirección de correo electrónico

-Centro de trabajo o estudio

En las obras deben consignarse: título, género y técnica aplicada.

Correo electrónico: jesusvictoresrodriguez@gmail.com

El 20 de SEPTIEMBRE del presente año, a las 10:00 a. m. será la premiación, en el Museo del Humor.

Las obras premiadas estarán expuestas hasta el 20 de DICIEMBRE de 2024. Las obras participantes en el Salón, podrán recogerse desde el mes de ENERO hasta el 31 de MARZO de 2025. Vencido este plazo pasarán a engrosar los fondos de la Institución.