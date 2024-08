¿Cómo manipuló las actas la oposición en Venezuela? Desvelamos el mecanismo utilizado

Como les contaba en el artículo anterior, comencé a descargar dichas actas en cuanto fueron publicadas el 30 de julio, en aquel momento no superaban las 10.000, un 30% del total, como afirmaron en un primer momento los voceros de la oposición.

Lo primero que me llamó la atención fue la disparidad de “formatos” que presentaban estos supuestos documentos, en relación a las casillas que recogen las firmas de los miembros de las mesas electorales.

En un proceso, perfectamente reglado por la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de Venezuela, no parecía lógico que:

1º- En muchas de ellas no aparecen las firmas de los testigos de las diferentes formaciones políticas, (recordemos que la oposición llevaba semanas denunciando un posible fraude) ni tampoco las de los operadores de las máquinas usadas en el proceso.

El Artículo 171 de dicha ley dispone que:

El acta deberá ser firmada por los miembros y testigos presentes, quienes podrán dejar constancia en ella de cualquier observación o reserva. Cuando se utilicen sistemas mecanizados de votación o escrutinio, las actas serán generadas por los mismos y deberán contener la totalidad de la información antes señalada. En estos casos el acta será firmada adicionalmente por el técnico responsable de la operación del equipo.

El Artículo 29 de la misma ley dicta que:

Ningún miembro de los organismos electorales dejará de firmar el acta respectiva prevista en esta Ley. En caso de inconformidad total o parcial con su contenido dejará constancia por escrito de la misma. Si algún miembro se negare a firmar el acta o no estuviere presente en el momento en que deba levantarse, los miembros restantes, el secretario, los testigos y los representantes de los partidos o grupos de electores presentes, dejarán constancia de ello y el acta se tendrá como suficiente a los efectos de la Ley sin perjuicio de los recursos legales que contra ella pudieran intentarse.

A pesar de la ausencia de dichas firmas, en ninguna de las supuestas actas afectadas por estas irregularidades, quedan reflejadas dichas incidencias.

2º- En cientos de casos, las firmas de los integrantes de dichas mesas electorales aparecían duplicadas y al compararlas, era evidente que la forma de las letras y los patrones de movimiento apuntaban a una posible falsificación.

3º- Otras de las irregularidades que dificultaban la verificación de las mismas son: tachaduras, sellos impresos sobre ellas e incluso la presencia de escaneos de huellas digitales que las ocultan.

4º- Otra de las irregularidades detectada es la no concordancia entre el nombre que aparece impreso en el casillero y la firma correspondiente.

Si a este cúmulo de irregularidades que afectan a un elemento fundamental de las actas como son las firmas de los integrantes de las mesas electorales, añadimos otros que ya hemos denunciado, abundancia de “firmas planas” o rubricas, en un mismo acta, sospechosas de haber sido realizadas por la misma mano, tenemos indicios suficientes para afirmar que miles de estos “documentos electorales” han sido manipulados.

¿Cuál fue el mecanismo usado para manipular las actas?

Resulta evidente que todos los partidos que participaron en el proceso electoral conocían con antelación el tipo de máquinas que se usarían y el modelo de actas que imprimirían, también sabían que estas contenían ciertos códigos de seguridad que no se podían fabricar con antelación, como los códigos “hash” y las “firmas digitales” de las máquinas. Para manipularlas también necesitaban las firmas de miembros de las mesas, testigos de otros partidos y de los, imprescindibles, operadores de las máquinas. Otros elementos de verificación como los códigos QR, ya hemos demostrado que eran fácilmente manipulables.

Conscientes de estas circunstancias… ¿Qué necesitaban tener fabricado con antelación para acelerar el proceso de manipulación?

Por una parte, los resultados de las mesas donde sabían a ciencia cierta que no iban a ganar (tenían datos de anteriores elecciones) y por otra los QR que coincidiesen con estos.

Tampoco necesitaban que los números cuadrasen. Contaban que sería necesario un proceso de verificación exhaustivo que les dejaría el margen necesario para perpetrar el golpe. (Varios partidos de la oposición ya han denunciado que los resultados de sus actas no coinciden con las que colgaron).

Y como conseguir los datos que les faltaban… muy sencillo, de las “Actas de Iniciación” que contenían los elementos necesarios para acabar de manipularlas y hacer creíbles las firmas de los miembros de la mesa.

Estas “Actas de Iniciación” se imprimen tras constituir las mesas electorales para atestiguar que todos los candidatos comienzan el proceso con 0 votos.

Dicha maniobra les otorgo, además, un margen de 12 horas (desde que abrieron los colegios hasta que cerraron) para empezar a manipular las actas.

Para ilustrar este ejemplo he utilizado el Acta de Escrutinio que pueden encontrar en el siguiente enlace de la página de la oposición resultadosconvzla.com y el “Acta de Iniciación” que corresponde a dicha mesa, y que accidentalmente se les coló entre el 30% que publicaron en un inicio. No la busquen, ya la han hecho desaparecer.

En la imagen superior podemos ver como los Códigos “hash” coinciden y en la imagen siguiente pueden comprobar como las firmas que contiene la de Iniciación fueron utilizadas, torpemente, para elaborar el Acta de Escrutinio.

Examinándolas de cerca podemos comprobar como se manipularon las firmas del acta que sigue colgada en el enlace que les facilite con anterioridad.

No existe el crimen perfecto, siento desalentar a los criminales, todo delito deja rastros, veamos algún ejemplo más.

En la imagen superior vemos cómo se ha hecho coincidir el código “hash”.

La manipulación fue tan burda que las firmas son torpes garabatos tratando de imitar las que aparecen en el “Acta de Iniciación”.

Vemos como se han hecho coincidir el código “hash” y se han tratado de imitar las firmas del presidente de la mesa, el Secretario y del Miembro A de la misma.

En este caso el Testigo A, que aparece en el Acta de Iniciación, ha sido eliminado y reemplazado por otro diferente.

Lo mismo ocurre con el Testigo B.

También podemos comprobar como la firma del Operador que aparece en el Acta de Iniciación difiere radicalmente del Acta de Escrutinio.

Las firmas de miembros de mesas electorales que han sido manipuladas se cuentan por miles y se encuentran en actas de todos los estados del país caribeño.

La estrategia de la oposición, contemplaba varias maniobras paralelas, esenciales para que el golpe tuviese éxito. Una de ellas se sustentaba en la publicación de esta página plagada de actas manipuladas, tras dificultar el proceso de conteo con ataques informáticos a los organismos electorales venezolanos, para crear el clima propicio dentro y fuera del país. Para que cuajase, se fue sembrando a base de bulos, de esto se encargaron las redes sociales y los medios de comunicación, Julián Macías ha explicado a la perfección como Elon Musk, Corina, Edmundo y sus sicarios mediáticos inundaron las redes de mentiras y odio.

Maniobras que hemos visto en otros países como México, Bolivia e incluso sufrimos, en menor escala, en nuestro país España.

Presentar unos resultados alternativos, contundentes, como coartada para la violencia y sembrar la duda en la población y en los estados afines al gobierno venezolano era esencial.

Todavía no se han publicado los resultados oficiales por parte de los órganos gubernamentales y sería recomendable, como han pedido México, Brasil y Colombia que se pudieran revisar las actas verdaderas. Pero no hace falta hacer afirmación alguna sobre los resultados, no hace falta apoyar la proclamación de uno u otro candidato para poder afirmar, más allá de toda duda razonable, que la oposición venezolana ha publicado miles de actas falsificadas en su página web.

Seguiremos informando.

