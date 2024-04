Evitar palabras como “genocidio”, “limpieza étnica” y “territorio ocupado”, estrategia del New York Times

El New York Times instruyó a los periodistas que cubrían la guerra de Israel en la Franja de Gaza a restringir el uso de los términos “genocidio” y “limpieza étnica” y a “evitar” el uso de la frase “territorio ocupado” al describir tierras palestinas, según una copia de un memorando interno obtenido por The Intercept.

El memorando también instruye a los periodistas a no utilizar la palabra Palestina “excepto en casos muy raros” y a mantenerse alejados del término “campamentos de refugiados” para describir áreas de Gaza históricamente pobladas por palestinos desplazados expulsados ​​de otras partes de Palestina durante la anterior guerra árabe-israelí. guerras. Las zonas están reconocidas por las Naciones Unidas como campos de refugiados y albergan a cientos de miles de refugiados registrados.

El memorando, escrito por la editora de estándares del Times, Susan Wessling, el editor internacional Philip Pan y sus adjuntos, “ofrece orientación sobre algunos términos y otras cuestiones con las que hemos lidiado desde el inicio del conflicto en octubre”.

Si bien el documento se presenta como un esquema para mantener principios periodísticos objetivos al informar sobre la guerra de Gaza, varios empleados del Times dijeron a The Intercept que algunos de sus contenidos muestran evidencia de la deferencia del periódico hacia las narrativas israelíes.

“Creo que es el tipo de cosas que parecen profesionales y lógicas si no se tiene conocimiento del contexto histórico del conflicto palestino-israelí”, dijo una fuente de la redacción del Times, que solicitó el anonimato por temor a represalias, sobre el memorando de Gaza. “Pero si lo sabes, quedará claro lo arrepentido que es para Israel”.

Distribuida por primera vez a los periodistas del Times en noviembre, la guía, que recopiló y amplió directivas de estilo anteriores sobre el conflicto palestino-israelí, se actualizó periódicamente durante los meses siguientes. Presenta una ventana interna al pensamiento de los editores internacionales del Times mientras se enfrentan a la agitación dentro de la sala de redacción en torno a la cobertura del periódico sobre la guerra de Gaza.

“Emitir orientaciones como ésta para garantizar la precisión, la coherencia y los matices en la forma en que cubrimos las noticias es una práctica estándar”, dijo Charlie Stadtlander, portavoz del Times. “En todos nuestros informes, incluidos eventos complejos como este, nos preocupamos de garantizar que nuestras elecciones de idioma sean sensibles, actuales y claras para nuestras audiencias”.

Los problemas sobre la orientación de estilo se encuentran entre un conjunto de divisiones internas en el Times sobre su cobertura de Gaza. En enero, The Intercept informó sobre disputas en la sala de redacción del Times por cuestiones relacionadas con una historia de investigación sobre la violencia sexual sistemática del 7 de octubre. La filtración dio lugar a una investigación interna muy inusual . La empresa enfrentó duras críticas por supuestamente atacar a trabajadores del Times de ascendencia de Medio Oriente y Norte de África, lo que los altos mandos del Times negaron. El lunes, el editor ejecutivo Joe Kahn dijo al personal que la investigación de la filtración había concluido sin éxito.

Debates de WhatsApp

Casi inmediatamente después de los ataques del 7 de octubre y el lanzamiento de la guerra de tierra arrasada de Israel contra Gaza, las tensiones comenzaron a estallar dentro de la sala de redacción por la cobertura del Times. Algunos empleados dijeron que creían que el periódico estaba haciendo todo lo posible para ceder ante la narrativa de Israel sobre los eventos y no estaba aplicando estándares uniformes en su cobertura. Las discusiones comenzaron a fomentarse en Slack interno y otros grupos de chat.

Los debates entre reporteros en el grupo de WhatsApp dirigido por la oficina de Jerusalén, que en un momento incluía a 90 reporteros y editores, se volvieron tan intensos que Pan, el editor internacional, intercedió.

“Necesitamos hacer un mejor trabajo comunicándonos entre nosotros mientras informamos las noticias, para que nuestras discusiones sean más productivas y nuestros desacuerdos distraigan menos”, escribió Pan en un mensaje de WhatsApp del 28 de noviembre visto por The Intercept y reportado por primera vez por Wall Street. Diario. “En el mejor de los casos, este canal ha sido un espacio rápido, transparente y productivo para colaborar en una historia compleja y en rápido movimiento. En el peor de los casos, es un foro tenso donde las preguntas y comentarios pueden parecer acusatorios y personales”.

Pan declaró sin rodeos: “No utilice este canal para plantear inquietudes sobre la cobertura”.

Entre los temas de debate en el grupo de WhatsApp de la oficina de Jerusalén y los intercambios en Slack, revisados ​​por The Intercept y verificados con múltiples fuentes de redacción, estaban los ataques israelíes al Hospital Al-Shifa , las estadísticas sobre muertes de civiles palestinos, las acusaciones de conducta genocida por parte de Israel, y el patrón del presidente Joe Biden de promover como hechos acusaciones no verificadas del gobierno israelí. (Pan no respondió a una solicitud de comentarios).

Muchos de los mismos debates fueron abordados en la guía de estilo específica de Gaza del Times y han sido objeto de un intenso escrutinio público.

“No es inusual que las compañías de noticias establezcan pautas de estilo”, dijo otra fuente de la redacción del Times, que también pidió el anonimato. “Pero existen estándares únicos que se aplican a la violencia perpetrada por Israel. Los lectores lo han notado y entiendo su frustración”.

“Palabras como ‘masacre’”

El memorando del Times ofrece orientación sobre una variedad de frases y términos. “La naturaleza del conflicto ha dado lugar a un lenguaje incendiario y acusaciones incendiarias por todas partes. Deberíamos ser muy cautelosos al utilizar ese lenguaje, incluso entre comillas. Nuestro objetivo es proporcionar información clara y precisa, y el lenguaje acalorado a menudo puede oscurecer el hecho en lugar de aclararlo”, dice el memorando.

“Palabras como ‘masacre’ y ‘carnicería’ a menudo transmiten más emoción que información. Piénselo bien antes de usarlos con nuestra propia voz”, según el memorando. “¿Podemos articular por qué aplicamos esas palabras a una situación particular y no a otra? Como siempre, debemos centrarnos en la claridad y la precisión: describir lo que sucedió en lugar de utilizar una etiqueta”.

A pesar de que el memorando está formulado como un esfuerzo por no emplear lenguaje incendiario para describir asesinatos “en todos los bandos”, en el Times que informa sobre la guerra de Gaza, ese lenguaje se ha utilizado repetidamente para describir ataques contra israelíes por parte de palestinos y casi nunca en el caso de Israel. La matanza a gran escala de palestinos por parte de Israel.

En enero, The Intercept publicó un análisis de la cobertura de la guerra del New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times desde el 7 de octubre hasta el 24 de noviembre, un período principalmente antes de que se publicara la nueva guía del Times. El análisis de Intercept mostró que los principales periódicos reservaban términos como “masacre”, “masacre” y “horrible” casi exclusivamente para civiles israelíes asesinados por palestinos, en lugar de para civiles palestinos muertos en ataques israelíes.

El análisis encontró que, hasta el 24 de noviembre, el New York Times había descrito las muertes israelíes como una “masacre” en 53 ocasiones y las de palestinos sólo una vez. La proporción para el uso de la “matanza” fue de 22 a 1, incluso cuando el número documentado de palestinos asesinados aumentó a alrededor de 15.000.

La última estimación del número de muertos palestinos asciende a más de 33.000, incluidos al menos 15.000 niños, cifra probablemente inferior a la real debido al colapso de la infraestructura sanitaria de Gaza y a las personas desaparecidas, muchas de las cuales se cree que han muerto entre los escombros dejados por los ataques de Israel en los últimos seis meses. .

Debates delicados

El memorando del Times aborda algunos de los lenguajes más cargados (y controvertidos) en torno al conflicto palestino-israelí. La guía detalla, por ejemplo, el uso de la palabra “terrorista”, que The Intercept informó anteriormente que estaba en el centro de un animado debate en la sala de redacción.

“Es correcto utilizar ‘terrorismo’ y ‘terrorista’ al describir los ataques del 7 de octubre, que incluyeron ataques deliberados contra civiles mediante asesinatos y secuestros”, según el memorando filtrado del Times. “No debemos rehuir esa descripción de los acontecimientos o de los atacantes, especialmente cuando proporcionamos contexto y explicación”.

La guía también instruye a los periodistas a “Evitar ‘combatientes’ cuando se refieran al ataque del 7 de octubre; el término sugiere una guerra convencional más que un ataque deliberado contra civiles. Y tenga cuidado al utilizar ‘militantes’, que se interpreta de diferentes maneras y puede resultar confuso para los lectores”.

En el memorando, los editores dicen a los periodistas del Times: “No necesitamos asignar una sola etiqueta o referirnos al asalto del 7 de octubre como un ‘ataque terrorista’ en cada referencia; la palabra se utiliza mejor cuando se describen específicamente ataques contra civiles. Debemos actuar con moderación y podemos variar el lenguaje con otros términos y descripciones precisos: un ataque, un asalto, una incursión, el ataque más mortífero contra Israel en décadas, etc. De manera similar, además de “terroristas”, podemos variar los términos utilizados. para describir a los miembros de Hamás que llevaron a cabo el ataque: atacantes, agresores, pistoleros”.

El Times no caracteriza los repetidos ataques de Israel contra civiles palestinos como “terrorismo”, incluso cuando los objetivos son civiles. Esto también se aplica a los ataques de Israel a sitios civiles protegidos , incluidos hospitales .

En una sección con el título “’Genocidio’ y otro lenguaje incendiario”, la guía dice: “’Genocidio’ tiene una definición específica en el derecho internacional. En nuestra opinión, en general deberíamos utilizarlo sólo en el contexto de esos parámetros legales. También deberíamos poner un listón alto para permitir que otros lo utilicen como acusación, ya sea entre comillas o no, a menos que estén presentando un argumento sustancial basado en la definición legal”.

En cuanto a la “limpieza étnica”, el documento lo llama “otro término con carga histórica”, e instruye a los periodistas: “Si alguien hace tal acusación, debemos presionar para que se proporcionen detalles o proporcionar el contexto adecuado”.

Rompiendo las normas internacionales

En los casos de descripción del “territorio ocupado” y el estatus de los refugiados en Gaza, las directrices del estilo del Times van en contra de las normas establecidas por las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.

Sobre el término “Palestina” –un nombre ampliamente utilizado tanto para el territorio como para el Estado reconocido por la ONU– el memorando del Times contiene instrucciones contundentes: “No utilizar en líneas de fecha, textos rutinarios o titulares, excepto en casos muy raros, como cuando el La Asamblea General de las Naciones Unidas elevó a Palestina a la categoría de Estado observador no miembro, o referencias a la Palestina histórica”. La guía del Times se parece a la del Libro de estilo de Associated Press .

El memorando ordena a los periodistas que no utilicen la frase “campos de refugiados” para describir los asentamientos de refugiados de larga data en Gaza. “Aunque se denominan campos de refugiados, los centros de refugiados en Gaza son barrios desarrollados y densamente poblados que datan de la guerra de 1948. Consúltelos como barrios o áreas y, si es necesario un mayor contexto, explique cómo históricamente se les ha llamado campos de refugiados”.

Las Naciones Unidas reconocen ocho campos de refugiados en la Franja de Gaza. Hasta el año pasado, antes de que comenzara la guerra, estas zonas albergaban a más de 600.000 refugiados registrados. Muchos son descendientes de quienes huyeron a Gaza después de ser expulsados ​​por la fuerza de sus hogares en la guerra árabe-israelí de 1948, que marcó la fundación del Estado judío y el despojo masivo de cientos de miles de palestinos.

El gobierno israelí ha sido durante mucho tiempo hostil al hecho histórico de que los palestinos mantengan el estatus de refugiados, porque significa que fueron desplazados de tierras a las que tienen derecho a regresar.

Desde el 7 de octubre, Israel ha bombardeado repetidamente los campos de refugiados en Gaza, incluidos Jabaliya, Al Shati, Al Maghazi y Nuseirat.

Las instrucciones del memorando sobre el uso de “territorios ocupados” dicen: “Cuando sea posible, evite el término y sea específico (por ejemplo, Gaza, Cisjordania, etc.), ya que cada uno tiene un estatus ligeramente diferente”. Las Naciones Unidas, junto con gran parte del mundo, consideran que Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental son territorios palestinos ocupados , tomados por Israel en la guerra árabe-israelí de 1967.

La advertencia contra el uso del término “territorios ocupados”, dijo un empleado del Times, oscurece la realidad del conflicto, alimentando la insistencia de Estados Unidos e Israel de que el conflicto comenzó el 7 de octubre.

“Básicamente se está sacando la ocupación de la cobertura, que es el núcleo real del conflicto”, dijo la fuente de la redacción. “Es como, ‘Oh, no digamos ocupación porque podría hacer que parezca que estamos justificando un ataque terrorista'”.

Tomado de The intercept

Foto de portada: Mohammed Saber (EFE)