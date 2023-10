Periodistas e intelectuales latinoamericanos lamentan el deceso de Ángel Guerra

Intelectuales y personalidades de América Latina y el mundo lamentan el fallecimiento del destacado periodista y analista político cubano Ángel Guerra tras la noticia de su deceso el viernes 29 de septiembre, en México.

Guerrita, como cariñosamente le conocían sus compañer@s y amig@s al momento de su deceso, residía en México y colaboraba con sus brillantes artículos en el periódico La Jornada.

El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa expresó en su cuenta de X:

«Con profundo dolor conocimos del fallecimiento del amigo y periodista cubano, radicado en México, Ángel Guerra Cabrera, quien es un referente del periodismo; la solidaridad y la hermandad. Gracias por tu vida. Extendemos nuestras condolencias a familiares y allegados».

Según La Jornada, Mónica Martínez, quien fuera su compañera de vida, indicó que Ángel Guerra falleció a los 80 años de edad, durante la madrugada de este viernes, «al parecer de un paro cardiaco o respiratorio, aún no saben con certeza qué fue», dijo.

Ángel Guerra participó en la lucha contra la dictadura de Batista y, después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ocupó diversas funciones en las Milicias Nacionales Revolucionarias y el Partido Comunista de Cuba. Fue director del diario Juventud Rebelde (1968-1971), de la revista Bohemia (1971-1980) y de otras publicaciones cubanas.

En la Isla, el impacto por el fallecimiento de un periodista que se caracterizó por su combatividad y dinamismo en defensa de las causas justas se expresó en mensajes como el expresado por el Presidente y Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel, quien manifestó en la red X: «Mis condolencias a familiares y amigos de Ángel Guerra, prestigioso periodista, activo miembro de la Red de intelectuales en defensa de la Humanidad e infatigable defensor de #Cuba y la Revolución, desde @lajornadaonline y otros importantes medios en #México, donde residía».

Rogelio Polanco, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC y jefe de su Departamento Ideológico, expresó: « Duele la partida física del querido Ángel Guerra Cabrera, destacado intelectual cubano radicado en México. Honramos su consagración a la prensa revolucionaria en #Cuba, su labor fundacional en @HumanidadEnRed y su pasión por las causas justas de #NuestraAmérica».

También se pronunció el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau: «Duele mucho la partida física del querido periodista cubano Ángel Guerra. Su brillantez intelectual y la coherencia con que vivió y defendió sus ideales, seguirán siendo un referente para las nuevas generaciones de revolucionarios. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos».

Desde Venezuela, el ministro de Cultura de ese país, Ernesto Villegas, escribió: «Dolor inmenso, proporcional a la estatura política y profesional de Ángel Guerra. Pierde #Venezuela un leal amigo y @HumanidadEnRed una de sus más esclarecidas voces. Nuestras condolencias a nuestros queridos hermanos de #Cuba, #México y toda la Patria Grande, a la que consagró mente, corazón y pluma. Jamás te olvidaremos, Ángel. Las próximas victorias también van por ti».

«Hasta Siempre Querido Ángel Guerra!», escribió en X el Comité Int. Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos (@TheIntCom), entre otros mensajes.

Mensajes al compañero y amigo

«Qué pena inmensa. Nunca olvidaré sus enseñanzas y vehemencias por Cuba, nuestra América y los oprimidos del mundo. Gloria eterna a Guerrita. Lo extrañaremos mucho sus compañeros y compañeras de la REDH».

Katiuska Blanco

«AMIGAS Y AMIGOS hoy partió físicamente un amigo entrañable de muchos de nosotros, el querido Ángel Guerra, uno de los pilares de nuestra REDH. Es una pérdida irreparable».

Ariana López

«Que dolor profundo! Guerrita hacia parte de mi grupo de amigos. Alegre, juguetón, tremendo compañero, competente. Revolucionario. Todo nuestro, un gran cubano y tanto. Su primer viaje a México hicimos juntos. Qué lucidez, qué compromiso con la humanidad. Serás siempre y nunca te olvidaré».

Marilia Guimaraes REDH Brasil

«Guerrita!, Guerrita! Me he quedado atónita. No puedo creerlo. Pero sé que no se ha ido, que nunca se irá, que estará presente en cada latido, en cada corazón que siga luchando por el respeto a su bella Cuba y por la emancipación definitiva de Nuestra América.

Guerrita es fuerza e inspiración para quienes creemos en un mundo mejor. Te amamos Guerrita!»

Carmen Bohorquez REDH Venezuela

«Es una noticia muy triste. Para aquellos de nosotros en Resumen Latinoamericano en los EE.UU nos basamos en la perspectiva antiimperialista de Ángel que siempre se presentó de una manera clara y conmovedora. ¡Ángel Guerra Presente!»

Bill Hackwell REDH y Resumen Estados Unidos

«Lágrimas caen sobre estas letras… como esas coincidencias que nos unen por lo corazones, esta mañana estuve pensando en él… hasta busqué un artículo suyo, y pensé que lindo sería verlo y aprender tantas cosas de su experiencia… y ahora veo esta triste noticia. Se va un bello ser humano revolucionario. Qué pérdida para la REDH y nuestras causas. Sí… por favor escribamos una despedida que muestre al mundo su sembrado semblante. Siiiii!!! Lucidez, inteligencia, agudeza analítica, enorme compromiso, combatividad y siempre con risas y ternura!!!! Hoy le rendiremos homenaje en la presentación de un libro sobre Haydée Santamaría».

Paula Klachko REDH Argentina

«Me uno al dolor de todos. Una tristeza profunda por la partida de Guerrita. Su voz, sus lúcidos análisis y su pasión se extrañarán siempre».

Lilian Álvarez REDH Cuba

«Mucho dolor! Aprendí mucho mucho mucho de Guerrita! Fue la militancia con ternura!»

Beto Almeyda REDH Brasil

«Muy tristes por la partida de Ángel Guerra, un gran camarada y amigo querido, sagaz y con buen sentido del humor. Fue un periodista siempre oportuno, con reflexiones profundas. Le extrañaremos mucho».

Irene León REDH Ecuador

«Se nos fue el querido Guerrita. Casi todos los días conversábamos horas telefónicamente. Era un dechado de sabiduría política y compromiso con nuestras mejores causas (Cuba en primer plano). Durante años, en México fue una pieza clave en la articulación de los debates más fructíferos de la izquierda. Era un compañero y un hermano. El más querido por todos. Adiós amigo del alma».

Héctor Polanco REDH México

«Tristeza del alma. Guerrita era un baluarte del pensamiento y la acción revolucionaria. HLVS, querido compañero!!!!!»

Atilio Boron, Redh Argentina

«Querido combatiente revolucionario Ángel que la tierra te sea leve. Nos harás mucha falta. Ángel presente! Luciano, Rita y el capítulo italiano REDH».

Luciano Vasapollo REDH Italia

«Qué tristeza tan grande, Guerrita como le decía Omar. Tan leal, tan humilde, tan íntegro, tan revolucionario, tan Guerrita! Hasta la Victoria Siempre Querido Ángel Guerra!»

Graciela Ramírez, Resumen y REDH

Con información de Cuba en Resumen y la red social X