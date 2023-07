Penultimátum

En la derrota que el domingo pasado tuvo el partido Vox jugaron un papel clave 400 figuras de la cultura española. Entre otros, Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Rosa Montero, Emilio Lledó, Pilar del Río, Luis García Montero, Maruja Torres, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi y Miguel Ríos.

Alertaron sobre la posibilidad de regresar hábitos y costumbres propias de cuando el fascismo reinó en ese país. Tiempos en que la censura impuso su ley en el cine, la edición de libros, el teatro, la televisión, la música, las bellas artes. Cuando Pablo Picasso era la encarnación del mal, y Federico García Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado «incómodos» para el régimen.

A continuación, se enumeran algunas de las propuestas de la agenda política de Vox: derogar la Ley de Memoria Democrática, que declaró ilegal la dictadura franquista y asume las exhumaciones de las víctimas de la guerra civil como responsabilidad de Estado; resignificar el Valle de los Caídos, donde por décadas estuvieron los restos del dictador; eliminar los títulos nobiliarios que éste concedió y extingue las fundaciones franquistas.

Vox promueve una perspectiva profamilia tradicional y pronatalidad. Entre sus políticas figura dejar sin efecto el derecho al aborto; que las mujeres de 16 y 17 años decidan de forma autónoma si quieren abortar, igualmente, aquellas con alguna discapacidad. Que el sistema público de salud ya no sea referente para la interrupción voluntaria del embarazo.

Pretende eliminar la educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria, y que en los centros educativos no se aborden temas como el aborto y la homosexualidad. Prohibir las operaciones para cambio de sexo y la eutanasia; de gobernar, garantizaría la «libertad» para llevar a «terapia de reorientación» a los hijos gays. No reconocerá los matrimonios entre personas del mismo sexo. Exige derogar la ley contra la violencia de género por una que no juzgue el sexo del agresor.

Piensa establecer un «PIN parental» para que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con «carga ideológica o moral» mediante la televisión o las plataformas digitales.

Cerremos con la declaración de Juan Pflüger, director de comunicación de Vox: «Lo de los gays no es amor, es vicio».

Tomado de La Jornada