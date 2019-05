Un juego presentado en los dispositivos de Apple y en la plataforma de juegos Steam incluye una misión que les pide a los jugadores que maten a un periodista.

La revelación fue compartida el sábado por el periodista del New York Times, Jamal Jordan, quien dijo en un tweet que su sobrino le mostró el juego Sniper 3D Assassin. El juego es gratuito y también se puede acceder a él a través de las tiendas de aplicaciones de Amazon, Google y Microsoft, según dijo el periodista Sebastian Murdock, del portal Huffpost.

Las amenazas de muerte contra periodistas han aumentado constantemente en los últimos años. En junio de 2018 un hombre armado abrió fuego contra la sala de prensa de Capital Gazette en Maryland, matando a cinco personas e hiriendo a otras dos.

El juego Sniper 3D Assassin presenta la misión, titulada “Noticias de última hora”, donde se le encarga al jugador la ejecución de un periodista por sobornar a un oficial de policía. El video de esta parte del juego se puede ver en YouTube.

Por medio de un rifle de alcance, el jugador puede ver a un oficial de policía sosteniendo un maletín rojo y acercándose a un periodista con un sombrero amarillo. El punto de mira se mueve hacia la cabeza del periodista. Cuando el jugador dispara, una bala a cámara lenta golpea al periodista en la cabeza, derramando sangre.

La misión termina con un texto en mayúsculas que dice “ES UNA HISTORIA DE PORTADA”.

El desarrollador del juego es la compañía brasileña TFG Co. En su sitio web, la compañía dice que el juego se lanzó en 2014 y que en algún momento de 2016 fue el más descargado en la App Store de Apple, pues alcanzó 10 millones de descargas en su primer mes, según el desarrollador. En iPhone, el juego tiene más de un millón de reseñas.

HuffPost no pudo comunicarse de inmediato con TFG Co. y las plataformas de aplicaciones no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.