Organizar la verdad dispersa, misión de la prensa latinoamericana

Por Aylin Herrera Reyes, estudiante de Periodismo

Periodistas latinoamericanos llamaron a desafiar los monopolios informativos para enfrentar “la verdad dispersa” y asumir el desafío que implica el escenario digital, en encuentro este miércoles en la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Juan Carlos Camaño y Nelson del Castillo, presidente y secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), respectivamente; y Beto Almeida, uno de los corresponsales de Telesur en Brasil, intercambiaron con sus colegas cubanos en el panel “La prensa como espacio de confrontación política en América Latina”.

Camaño explicó cómo las nuevas tecnologías han sido aplicadas en las campañas políticas de personajes “nefastos” como Donald Trump y Jair Bolsonaro, y cuán influyentes fueron en las votaciones del pueblo por ambos presidentes.

En ese sentido, la Felap ha intentado poner en marcha mecanismos que conecten con la sociedad y para ello ha lanzado un proyecto aún incipiente llamado Contacta con Latinoamérica. Un viaje al cerebro latinoamericano con el cual han recorrido varios países del continente para ver qué piensa y quiere la gente que no posee militancia política alguna, y conocer por quienes votan.

Por su parte, el periodista Nelson del Castillo abordó las actuales circunstancias de Puerto Rico, al recordar que la isla, tras 120 años, aún es colonia estadounidense. Añadió que alrededor del 47 % de la población en este país vive en la pobreza absoluta.

Este preámbulo sirvió de hilo conductor a Del Castillo para explicar por qué la gente sigue votando por magnates y políticos cuyo interés no es el cambio en Latinoamérica, lo cual en buena medida se debe a que “los medios de comunicación presentan un mundo paradisíaco”.

Para el puertorriqueño mostrar nuestra realidad, sobre todo a los jóvenes, es tarea de los periodistas en un contexto donde “la mentira está organizada y a nosotros nos corresponde organizar la verdad dispersa”.

Almeida también brindó una actualización del panorama político del gigante sudamericano, desde su perspectiva “Brasil vive una situación muy peligrosa que tiene explicación en el fenómeno Bolsonaro y en la acción mediática y de las redes sociales”.

Almeida se refirió a la importancia de un suceso como la Operación Verdad, convocado por Fidel Castro en 1959, y que desmanteló toda la campaña manipuladora y de desinformación organizada por los Estados Unidos hacia la joven Revolución y en el cual los periodistas latinoamericanos jugaron un papel decisivo.

“Brasil debió haber hecho su propia Operación Verdad. Los medios brasileños perdieron la oportunidad de trazar una estrategia comunicativa como esta durante el reciente proceso electoral.

“Lula era el candidato más popular, pero el imperio trabaja y organiza, y eso fue lo que hizo contra él: presentar una campaña de demonización y hacerlo ver como un corrupto. Además, en la radio y la televisión se ejercieron una serie de críticas hacia Cuba, Venezuela, el Mercosur. No hubo información verdadera”, afirmó.

Almeida mostró la necesidad que tiene la izquierda de buscar la unidad máxima posible justo cuando la derecha está en el poder: “No dudo que contaremos con la solidaridad y el apoyo de los cubanos en la organización de una gran campaña por la liberación de Lula”.

Las opiniones de estos periodistas y sus actualizaciones sobre el panorama de América Latina suscitaron el debate entre los profesionales de la prensa cubana asistentes, quienes plantearon cuáles deben ser los derroteros a seguir desde la comunicación para dar tratamiento a los procesos políticos que tienen lugar en la región.

La vicepresidenta primera de la Upec, Rosa Miriam Elizalde, acotó: “En la izquierda hay tanto o más talento que en la derecha para poder construir alternativas que nos defiendan frente a estos escenarios”.

Elizalde defendió que “para gestionar el escenario mediático tan complejo, no basta con el sentido común, sino que se necesita de la ciencia, y por supuesto de la ética. Los comunicadores tenemos que acabar de hacer sinergia, no solo entre nosotros, sino con otros profesionales para defender la verdad, acompañada de las emociones. Cuando millones pueden convertirse en un medio, lo que más abunda es el ruido. Para hacerse escuchar se necesitan megáfonos, se necesita tener en cuenta el diseño y la estética. El cómo no es accesorio. No basta con tener los argumentos y la verdad, necesitamos las herramientas que faciliten la conexión de esa verdad (…)”.

La analista de temas internacionales Marina Menéndez Quintero comentó: “Los periodistas deberían ayudar a fomentar la unidad entre los partidos políticos y los movimientos sociales, para que la verdad sea proclamada y gritada no solo en las redes sociales, sino también en las calles”.

Para el periodista y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Roger Ricardo Luis, la izquierda ha descuidado sus redes sociales más antiguas: las bases; por ello destacó la urgencia que tienen nuestros medios de comunicación de “ser transparentes en las informaciones dadas sobre el acontecer en América Latina”.

Irma Cáceres, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y Premio Nacional de Periodismo “José Martí”, aseguró que “los profesionales de la información podemos hacer bastante a favor del tratamiento y la intencionalidad en la información de la política internacional a través de todos los medios”.

Asimismo, aseguró que la falta de estudios y la escasa profundidad al abordar los problemas políticos, hace que la información se presente en ocasiones como si no tuvieran antecedentes.

Los periodistas recordaron las palabras de Ernesto Vera, cubano y maestro de periodistas ya fallecido, quien reclamó, frente a la mentira organizada, la tarea de los profesionales de la prensa y de los revolucionarios es articular la verdad dispersa.