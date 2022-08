Virulo insta a frenar el bloqueo y el odio irracional contra Cuba

Alejandro García Villalón, Virulo, es un músico y cantautor con medio siglo de trayectoria, autodefinido como “un trovador que hace humor” y pugna por que “sea levantado el bloqueo estadunidense y la campaña de odio irracional contra la pequeña isla”.

El músico, de 67 años, en entrevista con La Jornada, comentó sobre el “inteligente y divertido” show que protagonizará en el recinto de Coyoacán: “Estrenaré algunas canciones, y expondré mi posición frente al humor, sobre cuál es el que me gusta y defiendo. Siempre he dicho que es hecho por personas que hablan en serio, pero los demás se ríen. A diferencia de los cómicos, los humoristas buscan una sonrisa más que una carcajada”.

Detalló: “Detrás del trabajo de los humoristas siempre se va a encontrar una reflexión seria y a veces profunda, porque su objetivo no es provocar carcajadas en el público, sino que la gente sonría y medite”.

Humor constructivo

Para Virulo “existe mucho humor que tiene su origen en el odio, el cual es destructivo y utilizado para atacar, burlarse, sin entender de qué se trata. Yo defiendo el que sea más amable, constructivo y solidario”.

En realidad, “en todas mis facetas y lo que he hecho en la vida ha sido con esa óptica; me he dado cuenta, luego de muchos años de trabajar en el humor y la comicidad, que es importante no ser agresivo, ni ponerse del lado del odio al hablar”.

En este sentido, sostuvo el músico, “desde que se inició la pandemia y Donald Trump arreció el bloqueo contra Cuba, así como su tremenda campaña de odio, fue no sólo para apretar al país, sino para que la gente se sienta a disgusto. Una de las cosas que me han hecho radicalizarme en ese sentido es escuchar a los propios cubanos pidiendo una intervención armada en la isla”.

Esta situación “es de lo más horrible y ahí se acaba la conversación racional, pues cómo se va a pedir que un gobierno como el de Estados Unidos intervenga en Cuba, ¿qué piensa la gente?, que las bombas vienen con nombre y apellido… los estadunidenses tratan de hacer en la isla lo que han hecho en Medio Oriente. Es irracional por parte de todas las personas que han encabezado y alimentado esa campaña de odio”.

Asegura que durante estos dos años en que ha pasado en Cuba “vi lo que hizo el gobierno durante la pandemia, pues no le quitaron el salario a nadie; se pasó el aislamiento de una manera no tan angustiosa, como en el resto del mundo, gracias a eso. Pero pese a todos los ataques y carencias, en mi país hubo cinco vacunas y toda la población fue inoculada, en mi caso y en el de mi familia tenemos la Soberana y ahora mismo ya se tiene otra nueva para el omicrón.

País que salva vidas

“Si Fidel Castro no hubiera tenido la genial idea de volcarse en la medicina y en los laboratorios que tenemos, no sé cómo hubiéramos enfrentado esta situación. Dudo mucho, que con el bloqueo, nos hubieran vendido alguna vacuna.”

El cantautor destacó el profesionalismo de los médicos cubanos. “Ellos tienen una gran experiencia, que no creo que tengan otros alrededor del mundo; han estado combatiendo el ébola y la malaria en los rincones más intrincados del planeta, donde nadie quiere ir, ahí van ellos. De hecho, va a venir a México un grupo que no le quitará el trabajo a ningún médico mexicano, sino que irán a lugares difíciles a apoyar y brindar atención”.

El ejemplo al que EU teme

Subrayó: “Cuba no agrede, sino al contario, salva vidas, protege a la gente y espero que termine ya esta campaña de odio contra Cuba, y por otro lado, que levanten el bloqueo. ¿Por qué tiene tanto miedo Estados Unidos de levantar el bloqueo? ¿será acaso que temen que la isla se desarrolle, se convierta en potencia y un ejemplo que no quieren para América Latina?”

De acuerdo con el artista, el bloqueo afecta hasta en los aspectos más cotidianos de la vida de los cubanos: “Ahora tan de moda las entrevistas por Zoom, desde Cuba no se pueden hacer porque las trasnacionales que manejan el Internet no lo permiten. Te estoy hablando en términos sencillos, pues no aceptan los dólares que puedan llegar de Cuba, por inventos y mentiras que han caído sobre un pequeño país, que con sus médicos y medicinas trata de ser feliz y ayudar no sólo a nuestra a gente, sino a los demás”.

Medio siglo de humor

Sobre su trayectoria de 50 años, Virulo contó: “empecé con el movimiento de la nueva trova, que justo cumple medio siglo este 2022; estuve con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola, tiempo en el que viví momentos emocionantes. Después dirigí un grupo teatral, pero como siempre me caractericé por ser el trovador que hacía humor, eso me llevó a dirigir el Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba y ahora combino todas esas experiencias” que giran entre la música, la trova, el humor y el arte escénico.

Virulo presentará Humor de mis amores el jueves 4 y el viernes 5 de agosto a las 21:30 horas en el teatro bar El Vicio, Madrid 13, Coyoacán; el día 6 estará en Puebla en la Sala Forum, así como en las peñas icónicas de la trova en la Ciudad de México, como Albantá, el Sapo Cancionero y El Foro del Tejedor.

Como parte de una gira en México que concluirá el 13 de agosto, Virulo vuelve de La Habana para compartir su humor, cantar y comentar sobre la vida en el espectáculo Humor de mis amores.

(Tomado de La Jornada)