La descolonización desde un enfoque marxista

¿Podemos sacar el colonialismo de nuestras cabezas? A partir de esta pregunta, el historiador, periodista y escritor indio Vijay Prashad ofreció, en la tarde del viernes 1 de julio, una conferencia acerca del complejo proceso de descolonización y el valor de rescatar las tradiciones, la soberanía y la dignidad.

Ante un nutrido público reunido en la Sala Manuel Galich, de Casa de las Américas, en La Habana, el reconocido intelectual apoyó su disertación en diez tesis sobre el marxismo y la descolonización. A propósito de ese concepto, reconoció que es momento de volver al principio de la tradición marxista e incorporarla a las actuales batallas que afronta el mundo como antes lo hicieron Ho Chi Minh y Fidel Castro.

Prashad afirmó que esa corriente de pensamiento debe construirse desde las propias realidades de quienes protagonizan las luchas; “tenemos que entender la esencia de nuestros propios procesos internos… construir el marxismo desde las tradiciones y no verlo como un producto terminado”, resaltó.

Otras de las tesis planteadas por el director del Tricontinental: Institute for Social Research (Instituto Tricontinental de Investigación Social), giró alrededor del hecho de que no puede tomarse el pasado como un destino pues esa época no siempre resulta la mejor. En tal sentido enfatizó que “el pasado es un recurso para esgrimir lo útil y necesario de él y construir el futuro. Hay que darle a las personas un orgullo cultural”, dijo.

De igual modo, el académico resaltó que el liberalismo no puede resolver los problemas de la humanidad, ni tampoco está dispuesto a combatir el centro de esos conflictos en los lugares del mundo que todavía sufren la colonización.

Señaló, asimismo, que en la actualidad el colonialismo actúa en ámbitos como el económico, social y cultural, entre otros. Subrayó que la única descolonización verdadera será el antiimperialismo y el anticapitalismo.

Durante su estancia en Cuba, Vijay Prashad sostuvo un encuentro con el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó comunidades capitalinas, instituciones de deporte y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Nacido en Calcuta, el 14 de agosto de 1967, Prashad posee una brillante trayectoria en el mundo de las letras y el periodismo. Es profesor de Estudios Internacionales en el Trinity College de Connecticut, Estados Unidos, autor de una treintena de libros, entre ellos Una estrella roja sobre el tercer mundo, Las balas de Washington, The Withdrawal, escrito con el filósofo y analista político estadounidense Noam Chomsky, y Las naciones pobres. Una historia posible del sur global.

También se desempeña como corresponsal en jefe del proyecto Globetrotter (del Idependent Media Institute) y editor en jefe de la editorial LeftWord Books (Nueva Delhi), ha escrito para los periódicos The Hindu, de la India; The Whashington Post, de Estados Unidos; The Guardian, del Reino Unido y La Jornada, de México.