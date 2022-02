Sale a la luz el libro Ser periodista, ser Quijote

Hasta que se hizo la luz….. y nuestro libro Ser periodista, ser Quijote (edición aumentada e impresa), con la hermosa hechura de Ediciones La Luz (Holguín), ya está en mis manos. Un libro de la teoría y de la experiencia de treinta años de hacer periodismo, de intentarlo.

(Ahora mismo, este que escribe, el pobre autor, no dispone de más ejemplares. Recuerden mis amigos, que no soy distribuidor, no soy librería, no soy editorial. Ya habrá oportunidad y lo podré anunciar con muchísimo gusto. Por ahora solo comparto la alegría de quien tiene un nuevo hijo.)

Índice: Ser periodista / José Martí: el periodismo como sanación / Periodismo cultural es criterio / Entrevistar es tocar / Titular es iluminar / Cronicar es salvar / Crónicas. 77 páginas

El libro, presentado de manera on line en las últimas Romerías de Mayo, recorrerá algunos circuitos de presentaciones durante las próximas ferias del libro (cuando las circunstancias lo permitan), con su correspondiente aviso para los interesados. Y también pretendo ganar otros espacios, igualmente con su notificación correspondiente.

Gracias al poeta, a nuestro amigo Luis Yuseff, director de la editorial. Y a todo el equipo que lo hizo posible, contra viento y marea, a Liset Prego Díaz (editora), Roberto Ráez (el diseño), a Norge Luis Labrada (diagramación), a Marila Varona (corrección).

A Norlys Guerrero, por la imagen de cubierta y a mi querido colega, compañero de estudios y amigo, Rubén Rodríguez González por la reseña de contracubierta.

A Yasmani Castro Caballero, por la gentileza de ser el portador.

La primera edición de este libro (digital) había tenido lugar gracias al apoyo de Claustrofobias-UO. Este es un libro nuevo con más capítulos.

Mil gracias!

