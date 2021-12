El acoso de Julian Assange deja sin refugio al periodismo honesto

No es casualidad que Julian Assange, el activista y periodista de la transparencia digital que fundó Wikileaks para ayudar a los denunciantes a decirnos qué están haciendo realmente los gobiernos occidentales en las sombras, haya pasado 10 años desapareciendo progresivamente en esas mismas sombras.

Su tratamiento es un crimen similar a los que descubrió Wikileaks cuando publicó hace poco más de una década cientos de miles de materiales filtrados, documentos que se suponía que nunca veríamos, que detallan los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak y Afganistán .

Estos dos países occidentales mataron a no combatientes y llevaron la tortura no, como afirmaron, en la búsqueda de la autodefensa o en la promoción de la democracia, sino para imponer el control sobre una región estratégica rica en recursos.

Es la última y desagradable paradoja que el destino legal y físico de Assange esté en manos de dos Estados que tienen más que perder al permitirle recuperar su libertad y publicar más de las verdades que quieren mantener ocultas. Al redefinir su periodismo como “espionaje” , la base del reclamo de extradición de Estados Unidos, están decididos a mantener al genio metido en la botella.

Ojos fuera de la pelota

La semana pasada, al revocar una decisión de un tribunal inferior que debería haber permitido a Assange salir libre, el Tribunal Superior de Inglaterra consintió en mantener a Assange encerrado de manera efectiva por tiempo indefinido. Es un preso preventivo, declarado no culpable de ningún delito, y, sin embargo, seguirá pudriéndose en régimen de aislamiento durante el futuro previsible, sin apenas ver la luz del día ni a otros seres humanos, en la prisión de alta seguridad de Belmarsh junto a los criminales más peligrosos de Gran Bretaña.

La decisión del Tribunal Superior nos obliga a apartar la vista del balón una vez más. Assange y su supuesto “crimen” de buscar transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en la historia más que en los crímenes que expuso y que fueron llevados a cabo por Estados Unidos para arrasar regiones enteras y devastar las vidas de millones .

El objetivo es evitar que el público lleve a cabo el debate que Assange quería iniciar a través de su periodismo: sobre los crímenes estatales occidentales. En cambio, el público está siendo desviado a un debate que sus perseguidores quieren: si a Assange se le puede permitir salir de su celda de manera segura.

Los abogados de Assange también se están desviando de los problemas reales. Ahora estarán atados durante años luchando interminables acciones de retaguardia, atrapados en la búsqueda de tecnicismos legales, luchando por ganar una audiencia en cualquier tribunal que puedan, para evitar su extradición a Estados Unidos para ser juzgado.

El proceso en sí se ha hecho cargo. Y mientras se revisan sin cesar las minucias legales, se pasará por alto el fondo del caso, que son los funcionarios estadounidenses y británicos los que deberían ser considerados responsables de cometer crímenes de guerra.

Permanentemente silenciado

Pero es peor que la injusticia legal del caso de Assange. Este es un crimen tan visceral contra el periodismo como el desmembramiento del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi por parte de funcionarios saudíes en 2018.

Y el resultado para Assange es solo un poco menos predeterminado de lo que fue para Khashoggi cuando ingresó a la embajada saudí en Estambul. El objetivo de los funcionarios estadounidenses siempre ha sido la desaparición permanente de Assange. Son indiferentes sobre cómo se logra eso.

Si la vía legal es un éxito, eventualmente se dirigirá a los EE. UU., donde puede ser encerrado por hasta 175 años en confinamiento solitario severo en una cárcel super-max, es decir, hasta mucho después de su muerte por causas naturales. Pero hay muchas posibilidades de que no sobreviva tanto tiempo. En enero pasado, un juez británico rechazó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos por su ” riesgo de suicidio “, y los expertos médicos advirtieron que será solo cuestión de tiempo antes de que tenga éxito.

Por eso el tribunal de distrito bloqueó la extradición , por motivos humanitarios. Esos motivos fueron anulados por el Tribunal Superior la semana pasada solo porque Estados Unidos ofreció “garantías” de que se tomarían medidas para garantizar que Assange no se suicidara. Pero los abogados de Assange señalaron: esas garantías “no fueron suficientes para abordar las preocupaciones sobre su frágil salud mental y su alto riesgo de suicidio”. Estas preocupaciones deberían haber sido evidentes para los magistrados del Tribunal Superior.

No es necesario especular sobre la mala fe de los estadounidenses. Es demasiado evidente en las innumerables cláusulas de exclusión en las “garantías” que proporcionaron. Esas garantías pueden descartarse, por ejemplo, si los funcionarios estadounidenses deciden que Assange no está cooperando. Las promesas pueden y serán ignoradas en el momento en que se conviertan en un obstáculo para la capacidad de Washington de mantener a Assange permanentemente silenciado.

‘Atrapado en una jaula’

Pero si perder la batalla por la extradición es muy importante, también lo es el proceso legal en sí. Eso podría acabar con Assange mucho antes de que se tome una decisión, como indicó su prometida Stella Moris el fin de semana. Ella confirmó que Assange sufrió un pequeño accidente cerebrovascular durante una audiencia en octubre en el proceso de extradición sin fin. Hay indicios de que sufrió daños neurológicos y ahora está tomando medicamentos contra el accidente cerebrovascular para tratar de detener una recurrencia.

Assange y sus amigos creen que el derrame cerebral fue provocado por la doble tensión constante de su confinamiento solitario en Belmarsh y un proceso legal que se lleva a cabo por encima de su cabeza, en el que apenas se le permite participar.

Nils Melzer, el experto de Naciones Unidas en tortura, ha advertido repetidamente que Assange ha sido sometido a tortura psicológica prolongada en los nueve años desde que huyó a la embajada de Ecuador en Londres en busca de asilo debido a los esfuerzos de Estados Unidos para perseguirlo.

Melzer ha señalado que esa forma de tortura fue refinada por los nazis porque se descubrió que era mucho más eficaz para romper a las personas que la tortura física. Moris le dijo al Daily Mail: “[El accidente cerebrovascular] agrava nuestros temores sobre la capacidad [de Assange] de sobrevivir mientras más se prolongue esta larga batalla legal. … Mira a los animales atrapados en jaulas en un zoológico. Les acorta la vida. Eso es lo que le está pasando a Julian “.

Y ese, de hecho, parece ser el premio para los funcionarios estadounidenses que querían que lo asesinaran de todos modos. Pase lo que pase con Assange, el ilegal estado de seguridad de EE. UU. Gana: o lo pone tras las rejas para siempre o lo mata en silencio y de manera bastante legal, mientras todos están distraídos, discutiendo sobre quién es Assange y más bien lo que él expuso.

Prisionero político

Con cada giro de los procedimientos contra Assange nos alejamos de las realidades en el corazón del caso hacia distracciones narrativas.

¿Quién recuerda ahora las primeras audiencias de extradición, hace casi dos años, en las que se le recordó a la corte que el mismo tratado firmado por Gran Bretaña y los Estados Unidos que es la base para la extradición de Assange excluye explícitamente los casos políticos del tipo que persigue Estados Unidos contra Assange? ?

Es una victoria para la criminalidad estatal que la discusión se haya centrado en la salud mental de Assange en lugar de una discusión sustantiva sobre la aplicación incorrecta del tratado para fines políticos.

Y de manera similar, el enfoque en las garantías de los EE. UU. Con respecto al bienestar de Assange tiene la intención de oscurecer el hecho de que el trabajo de un periodista está siendo criminalizado como “espionaje” por primera vez bajo una pieza de legislación de la Primera Guerra Mundial redactada apresuradamente, draconiana y desacreditada, la Ley de Espionaje de 1917. . Debido a que Assange es un prisionero político que sufre persecución política, los argumentos legales aparentemente no tienen poder para salvarlo. Es solo una campaña política que puede seguir subrayando la naturaleza falsa de los cargos que enfrenta.

Las mentiras del poder

Lo que Assange nos legó a través de Wikileaks fue una luz dura capaz de atravesar las mentiras del poder y el poder de las mentiras. Mostró que los gobiernos occidentales que afirmaban tener autoridad moral en realidad estaban cometiendo crímenes en nuestro nombre fuera de la vista en tierras lejanas. Les arrancó la máscara a su hipocresía.

Mostró que los muchos millones que salieron a las calles en ciudades de todo el mundo en 2003 porque sabían que Estados Unidos y el Reino Unido cometerían crímenes de guerra en Irak tenían razón en marchar. Pero también confirmó algo peor: que su oposición a la guerra fue tratada con absoluto desprecio.

Estados Unidos y Reino Unido no actuaron con más cuidado, no fueron más respetuosos de los derechos humanos, no pisaron más a la ligera en Irak por esas marchas, por las críticas de antemano. La máquina de guerra occidental siguió adelante a pesar de todo, aplastando la vida de cualquiera que quedara atrapado en sus fauces.

Ahora, con Assange encerrado y silenciado, la política exterior occidental puede regresar cómodamente a la era de responsabilidad cero que existía antes de que Assange sacudiera todo el sistema con sus revelaciones. Ningún periodista se atreverá a repetir lo que hizo Assange, no a menos que esté dispuesto a pasar el resto de sus días tras las rejas.

El mensaje que su abuso envía a los demás no podría ser más claro ni más escalofriante: lo que le pasó a Assange podría pasarte a ti también.

La verdad es que el periodismo ya se está recuperando de los ataques combinados contra Khashoggi y Assange. Pero la persecución de Assange da el golpe más grande. Deja al periodismo honesto sin refugio, sin santuario en ninguna parte del mundo.

Lea: #FreeAssange, en videoconferencia desde la Unión de Periodistas de Cuba

Tomado de Middleeasteye