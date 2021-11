Radio Florida: 52 años de originalidad, oficio y frescura

El colectivo de periodistas, fotorreporteros, locutores, directores de programas, editores, sonidistas y demás trabajadores de Radio Florida, en el municipio camagüeyano de igual nombre, celebraron el aniversario 52 de la fundación de esa emisora, que el 2 de noviembre de 1969 dio origen al reinicio de las transmisiones radiales en el territorio tras el triunfo de la Revolución Cubana.

En horas de la mañana de este martes quienes allí se desempeñan se reunieron en un solemne matutino para evocar la fecha, ocasión en que rindieron honores al recientemente fallecido colega Humberto Guevara Esquivel, El Viejo, como le llamaban sus compañeros con cariño, —a causa de complicaciones derivadas de la Covid-19— quien se inició como Corresponsal Voluntario del Periódico Adelante, posteriormente laboró varios años en Radio Cadena Agramonte y luego pasó a ejercer el oficio de periodista en la emisora municipal de Florida donde llegó a convertirse en el Maestro, considerado como un guía y ejemplo para los más jóvenes.

Igualmente se recordó al realizador de sonidos Carlos González, quien había partido antes, debido a igual enfermedad, y a quien en una emotiva crónica publicada el 17 de mayo en la edición digital de la radiodifusora, en nombre del colectivo se expresa: “ahora difícil nos será en lo adelante pasar frente a la puerta del estudio de grabación y edición y no encontrarte allí, dispuesto siempre a hacer el mejor de los programas, o a enseñarnos entre bromas y risas, consciente de que no serías eterno. Difícil no disponer de tu sapiencia, habilidades y sensibilidad para poner el mejor fondo musical y realizar las mejores mezclas a esas obras que trajeron premios a las vitrinas de Radio Florida.

Durante el acto, la joven Leidy Guerra Cardoso recibió el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas; mientras que la dirección municipal de Deportes entregó un reconocimiento a la emisora por el importante vínculo de trabajo mantenido durante décadas.

Asimismo, con motivo de la efemérides se realizó una transmisión especial desde los exteriores del edificio que ocupa la planta, situada en la céntrica Calle Maceo, número 4, entre Egusquiza y Lambarry, donde se congregaron numerosos oyentes con quienes dialogó el colectivo, amén de varias entrevistas realizadas en vivo a realizadores de distintos programas.

Dirigida desde el año 1992 por José Díaz Hernández, graduado en Estudios Socioculturales y Diplomado en Periodismo, esta emisora surgió en una región eminentemente cañera, poco antes del inicio de la gran contienda conocida como La zafra de los diez millones, y desde entonces constituye vía principal de información sobre el acontecer local, nacional e internacional, y uno de los medios fundamentales con que cuentan los pobladores de esa ciudad camagüeyana para su enriquecimiento cultural.

Radio Florida transmite durante 16 horas diarias —de 7 de la mañana a 11 de la noche—, y varios de sus programas, como los musicales, los históricos, los de crítica artística, tienen como fin elevar la educación y la cultura de los radioyentes. Su extensa programación alcanza los 36 programas, de los cuales 32 son de origen propio y cuatro provenientes de otras estaciones como Radio Arte y Radio Cadena Agramonte. Desde su fundación ha acogido en sus estudios a destacados exponentes de diferentes expresiones del arte y la literatura, no solo nacidos en ese territorio camagüeyano, sino además de los que lo han visitado durante su más de medio siglo de existencia.

En este centro labora un grupo de trabajadores relativamente joven —sus edades oscilan entre los 30 y los 50 años—. Está conformado por 13 directores de programas, ocho realizadores de sonido, 14 locutores, cuatro asesores, seis escritores, una especialista en música, dos fonotecarias y una especialista en propaganda. Entre estos se destaca Francisco Sierra Ortega, quien con 72 años de edad es catalogado como toda una institución del periodismo. Frank, como lo conocen sus compañeros, se mantiene activo y constituye una fuente inagotable de conocimiento para los jóvenes que inician su labor en la emisora.

Ellos hacen posible que las ondas de RF, a través del éter, trasciendan con originalidad, oficio, frescura y con un elevado interés por llevar la información rápida y verás a través de sus espacios noticiosos, así como la cultura y el entretenimiento en programas musicales, dramatizados, deportivos, educativos y de diferentes géneros que llegan a todos los radioescuchas que se mantienen en su frecuencia.

Análisis de audiencia aseguran que más del 85 por ciento de la población encuestada prefiere sintonizar los 104.5 de la FM Radio Florida, la cual también dispone de un atractivo y muy bien estructurado sitio oficial en Internet, que se actualiza dos veces al día, además de las disímiles y cotidianas acciones en las redes sociales.