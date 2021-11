Noticias falsas fuera de mi muro

Las personas mienten, a veces mirándote a los ojos; por lo tanto es de suponer que en Internet circulan informaciones falsas. Conocidas como fake news o bulos causan caos y a veces daño. Entre las opciones más socorridas para divulgar están el fallecimiento de personalidades, noticias alrededor de acontecimientos políticos o sociales, terrorismo.

En un arranque de euforia terminas compartiendo este tipo de informaciones y por lo tanto replicando mentiras. Pero no te preocupes, te daremos algunos tips para evitar terminar cayendo en esta trampa mortal.

Primero que nada tómate un minuto y piensa antes de compartir; es un titular llamativo, que aboga por los sentimientos; desconfía. Este es nuestro primer consejo, no debes creer todo lo que lees, nunca pero nunca te quedes solo con el titular; si vas a compartir debes hacer una lectura completa.

Averigua la fuente; fijate si tiene autor, si proviene de algún medio o sitio que te resulte conocido o si no es así googlea. Whatsapp se presta para difundir cadenas, sin autoría, ni enlace. No repliques.

Si en la información se hace referencia o cita algún medio de comunicación, verifica si existe en su sitio web. También puedes colocar el titular en Google, si es verdadera, de seguro otros medios confiables la tendrán; si es falsa, cabe la posibilidad de que algunos sitios de verificación de datos la hayan desmentido.

Siempre fíjate en el contexto y en la fecha; sacar una noticia de su contexto y publicarla en otra fecha también desinforma. Si quien comparte es alguien conocido o un amigo pregúntale de dónde viene la información, cuál es su origen.

En cuanto a las imágenes sucede igual pueden ser manipuladas o estar extrapoladas, siempre puedes hacer una búsqueda inversa utilizando la opción de búsqueda de imágenes.

Finalmente te dejamos algunos sitios donde puedes hacer verificaciones. Google posee dos herramientas el Fact Check Explorer; una barra de búsqueda que te permite añadir palabras claves o frases completas, en los resultados se mostrarán historias ya corroboradas. La segunda es el Markup Tool: en este caso se le permite a los emisores de noticias corregir un error o dato falso. En los motores de búsqueda estos artículos aparecerán como verificados.

Un equipo de investigadores del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) pudo confirmar en un estudio científico que las noticias falsas se extienden mucho más rápido que las verdaderas.

«La falsedad se difunde significativamente más lejos, más rápido, más profunda y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información, y los efectos fueron más pronunciados para noticias políticas falsas que para noticias falsas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera«, aclaran los autores a la revista Science.

Como puedes ver todo lo que brilla no es oro y todo lo que circula en redes no es real, sé un poco más consciente la próxima vez cuando decidas compartir, verifica, contrasta, infórmate. No seas parte del problema y si la solución. Coméntanos cómo haces tú para evitar compartir falsas noticias.

(Tomado de artemisadiario)