¿Tenemos que envejecer?

Cuando el biólogo Andrew Steele le dice a la gente sus pensamientos sobre el envejecimiento –que algún día podríamos curarlo como si fuera cualquier otra enfermedad– a menudo son incrédulos y a veces hostiles. Una vez, en la boda de un amigo, dejó a un grupo de invitados levemente indignados por sugerir que los humanos cercanos al futuro podrían vivir bien hasta los 100 años. Algo similar sucede en las cenas, donde las respuestas son más educadas pero no menos escépticas. Entiende la reacción. Pensamos en el envejecimiento como un hecho ineludible de la vida: nacemos, envejecemos, así que va. “Esa ha sido la narrativa durante miles de años”, dice, en una videollamada. Pero, ¿y si no tuviera que ser así?

Steele comenzó su vida profesional como físico. De niño, le fascinó el espacio, como muchos científicos. Pero ha pasado los últimos tres años investigando un libro sobre biogerontología, el estudio científico del envejecimiento, en el que argumenta el caso de un futuro en el que nuestras vidas siguen y siguen adelante. Steele considera que el envejecimiento es “el mayor problema humanitario de nuestro tiempo”. Cuando describe envejecer como “la mayor causa de sufrimiento en el mundo”, está siendo serio. “El envejecimiento es esta cosa inevitable y espeluznante que sucede”, dice. Lleva una camisa abotonada y, a los 35 años, un aspecto de optimismo todavía juvenil. “Todos estamos bastante ciegos a su magnitud. Pero, ¿de qué muere la gente? Cáncer. Enfermedad cardíaca. Golpe. Todas estas cosas ocurren en los ancianos, y ocurren principalmente debido al proceso de envejecimiento”.

Steele define el envejecimiento como “el aumento exponencial de la muerte y el sufrimiento con el tiempo”, y piensa que sería útil “finalmente lidiar con esta cantidad bruta de sufrimiento”. El riesgo humano de muerte se duplica cada siete u ocho años. Tendemos a brisa a través de las primeras cinco o seis décadas de vida relativamente ilesos, saludables. Tal vez nos despertamos a los 50 años con un dolor de piel, o ligeramente flacidez, pero generalmente se nos considera desafortunado si descubrimos un tumor o desarrollamos artritis o sufrimos problemas cardíacos. La muerte de un niño de 50 años a causa de una enfermedad es una muerte prematura.

Pero en algún momento de nuestros años 60 aparece una especie de borde de acantilado, y a menudo no tenemos más remedio que tropezar con él. Los movimientos fáciles se vuelven difíciles. Comenzamos a perder la audición y la vista. Empiezan a suceder cosas frustrantes y embarazosas. ¿Por qué no puedo sentir las puntas de mis dedos? ¿Qué diablos le ha pasado a mi cadera? El cuerpo ha trabajado incansablemente durante años, y los efectos internos acumulativos de esa acción – la acumulación problemática de células envejecidas y “senescentes”; las peligrosas mutaciones de otras células; la disminución constante del sistema inmunitario; el desgaste general de las estructuras del cuerpo –de repente nos predispone a una variedad de enfermedades relacionadas con la edad: cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, demencia. El riesgo de muerte de un niño de 10 años es del 0,00875%. Con 65 años, el riesgo ha aumentado al 1%. Para cuando cumplamos 92 tenemos una de cada cinco posibilidades de morir ese año. Durante décadas estamos muy bien, dice Steele, y de repente, no lo estamos.

“El sueño de la medicina antienvejecimiento”, escribe Steele en su libro, Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Older, “es tratamientos que identificarían las causas profundas de la disfunción a medida que envejecemos, luego ralentizan su progresión o las revierten por completo”. Estas causas principales son lo que los biogerontólogos llaman señas de identidad. “El cáncer no es un sello distintivo del envejecimiento”, dice Steele ahora. “Pero es causada por varias de las señas de identidad del envejecimiento.” Si los científicos pueden abordar esas señas de identidad, “podemos idear tratamientos que frenen todo el proceso de envejecimiento, aplazando las enfermedades en el futuro”.

La esperanza no es que podamos vivir más tiempo por el bien de ella, es que vivimos más tiempo en buena salud. Algunas personas llaman a esto longevidad; Steele se refiere a “aumentar la ‘salud’ de una persona”. “Hay un concepto erróneo cuando hablas con la gente sobre el tratamiento del envejecimiento”, dice. “Se imaginan que van a vivir más tiempo, pero en un estado de terrible decrepitud, que vas a extender sus 80 y 90 años para que estén sentados en un hogar de cuidados durante 50 años. Eso no tiene sentido desde una perspectiva lógica o práctica”.

Yo digo, “¿Cuál sería el punto?”

“Exactamente!”

“Es sólo más dolor…”

“Nadie lo querría”, dice. Luego levanta una ceja. “Es sorprendente que la gente realmente pensaría que los científicos querrían eso”.

Los humanos han estado buscando una cura para el envejecimiento durante miles de años. Herodoto escribió sobre la Fuente de la Juventud en el siglo V a. C.; innumerables personas han hecho largas e inútiles búsquedas de elixires que prolongan la vida. Hasta hace poco, se sabía muy poco sobre por qué envejecemos y cómo. “Durante mucho tiempo, los científicos lo miraron y pensaron: ‘Oh Dios, este va a ser un proceso inconmensurablemente complejo que no podemos esperar estudiar en un laboratorio'”, dice Steele, que “disuadió la investigación”. Hasta la década de 1960, se aceptaba generalmente que nuestro papel en esta Tierra era producir niños, y que una vez que hubiéramos tenido éxito en esa empresa, nuestros cuerpos, cumplidos de la función, se dejaron desvanecerse lentamente.

Pero en las últimas tres décadas la investigación biogerontológica se ha acelerado, y los éxitos recientes han despertado la excitación. Un estudio de 2015, publicado por la Clínica Mayo, en los Estados Unidos, encontró que el uso de una combinación de fármacos existentes – dasatinib, un medicamento contra el cáncer, y quercetina, que a veces se utiliza como un supresor dietético – para eliminar las células senescentes en ratones “revirtió una serie de signos de envejecimiento, incluyendo la mejora de la función cardíaca”. Un estudio de 2018 que utilizó los mismos fármacos encontró que la combinación “ralentizó o parcialmente revirtió el proceso de envejecimiento” en ratones mayores. En otro estudio, el fármaco espermidina amplió la vida útil de los ratones en un 10%, y los estudios con la droga rapamicina han extendido la salud de ratones, gusanos y moscas, aunque viene con efectos secundarios problemáticos, incluyendo la supresión del sistema inmunológico y la pérdida de cabello. El año pasado, científicos de Texas trasplantaron células madre de ratones jóvenes a ancianos, añadiendo tres meses a su vida útil promedio, que en términos humanos equivalentes podrían valer más de una década.

Para Steele todo esto es emocionante. “El ritmo del cambio ha sido vertiginoso”, dice sobre los acontecimientos recientes. Aunque es el hecho de que las pruebas humanas han comenzado lo que más lo excita. Después del éxito en ratones, el primer ensayo dirigido a eliminar las células senescentes en humanos comenzó en 2018, y otros están en curso. Un estudio más reciente encontró que una combinación de hormonas y medicamentos parece ayudar a rejuvenecer el timo, que contribuye al sistema inmunológico, pero “degenera rápidamente con la edad”. El próximo año, un ensayo histórico comenzará a investigar si la metformina, un medicamento utilizado para tratar la diabetes, de hecho podría retrasar el “desarrollo o progresión de enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como enfermedades cardíacas, cáncer y demencia”.

En Ageless, Steele escribe: “Esta colección de evidencia es tentadora, y presagia un futuro donde el envejecimiento será tratado”. También escribe: “Este futuro puede no estar lejos”. Cuando le pregunto qué quiere decir con no lejos, es exactamente así, sonríe. “Los científicos son con razón escépticos”, dice, pero “es importante decir que podrían ocurrir muchos avances significativos en la vida de las personas vivas hoy en día”.

Pregunto, “¿Puedes ser más específico?”

Eventualmente, dice, “Creo que somos muy propensos a tener un medicamento que trata el envejecimiento en los próximos 10 años.”

Steele cree que tendremos la suerte irremediable si los científicos no logran un avance en ese tiempo, dado cuántos ensayos humanos están en curso o próximamente. Y aunque estos avances no resultarán en tratamientos que prolongan nuestras vidas por 100 años, nos darán suficiente tiempo extra para asegurarnos de que estamos vivos para los avances posteriores, los tratamientos posteriores, las adiciones posteriores en la vida útil y así sucesivamente. Nuestras vidas se extenderán no todas de una sola vez, sino de forma incremental: un año, otro año, de repente tenemos 150. En Ageless,Steele habla de una generación de personas que crece esperando morir pero, gracias a una acumulación de nuevos tratamientos, cada uno más eficaz que el anterior, simplemente no lo hace. “Uno tras otro”, escribe, “los avances médicos que salvan vidas empujarán sus funerales más y más hacia el futuro”.

De lo que Steele está hablando no es inmortalidad; la gente seguirá muriendo. La ciencia no ayudará si, mirando hacia abajo en tu teléfono, sales a la carretera y te atropella un auto. O si te caes de una escalera y te rompes el cuello. O si tienes la mala suerte de ser alcanzado por un misil en una zona de guerra. O si contrae una enfermedad infecciosa virulenta que no tiene vacuna. Pero resultará en una vida útil que es significativamente más larga de lo que actualmente consideramos normal.

Quiero ver a personas mayores sanas capaces de jugar con sus bisnietos

Pregunto si Steele espera que algún día haya muchos niños de 150 años vagando por ahí, tan sanos como los de 20 años.

“Sí”, dice, “si todo funciona”.

Yo digo, “¿200 años jugando al fútbol en el parque?”

“¿Por qué no?”, dice. “El problema es, decir que vamos a tener 150 años caminando por ahí pareciendo chicos de 20 años, es raro. Suena de ciencia ficción. Suena un poco espeluznante. En última instancia, no quiero esto porque quiero tener un montón de jóvenes de 150 años que se parecen a los de 20 años, lo quiero porque esos jóvenes de 150 años no tendrán cáncer, no tendrán enfermedades del corazón, no tendrán problemas con la artritis. Seguirán jugando con sus nietos, incluso con sus bisnietas. Se trata de los beneficios para la salud y el estilo de vida”.

Cuando Steele hace su trabajo con la gente, la pregunta que se le hace con más frecuencia es: “¿Qué pasa con la sobrepoblación?” Tiene una respuesta que cree que pone de relieve el ridículo de la pregunta. “Imagina que estamos mirando el barril de 15.000mn de la gente en la Tierra”, dice. “Hay muchas maneras de tratar de abordar ese problema. ¿Sería uno de ellos: inventar el envejecimiento?

Que se le hace esta pregunta con tanta frecuencia lo frustra. Más aún, le molesta la implicación de que lo que está sugiriendo es de alguna manera extraño o inhumano o profano, en lugar de ser en última instancia útil para la sociedad. “Si hubiera escrito un libro sobre cómo vamos a curar la leucemia infantil usando una nueva medicina increíble”, dice, “literalmente nadie estaría como, ‘¿Pero eso no va a aumentar la población global?'”

Sacude la cabeza.

“Lo que estoy diciendo es: ‘Aquí hay una idea que podría curar el cáncer, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares…’ Curar cualquiera de esas cosas te haría aplausos. Pero tan pronto como sugieres una forma potencialmente efectiva de lidiar con ellos por completo, de repente eres un científico loco que quiere sobrepoblarnos en un terrible apocalipsis ambiental?

Steele considera que esto es un obstáculo importante en el éxito potencial de la biogerontología: nuestro “increíble sesgo hacia el status quo” del envejecimiento como un proceso inevitable, y nuestra incapacidad para aceptarlo como prevenible. “Si viviéramos en una sociedad donde no había envejecimiento, y de repente dos tercios de las personas comenzaron a degenerar durante décadas, empezaron a perder fuerzas, empezaron a perder sus facultades mentales y luego sucumbieron a estas horribles enfermedades, sería impensable. Y, por supuesto, nos habíamos puesto a trabajar tratando de curarlo”.

Hace referencia a la pandemia. “El coronavirus ejemplifica el problema que tenemos en términos de financiación de la ciencia, al tratar de hacer frente a este tipo de desafíos. Debido a que es tan agudo, porque de repente apareció en la escena y toda la economía global se detuvo, vemos esta necesidad muy clara, actual, presente de hacer algo al respecto. Y sin embargo, si nos fijamos en el envejecimiento, o incluso el cambio climático, estos son desastres de movimiento lento, y por lo que son fáciles de perder”. No se pierde en él que los medicamentos relacionados con el envejecimiento podrían haber reducido el impacto del coronavirus, dado que es una enfermedad que es particularmente mortal entre las poblaciones mayores. Con este fin, piensa que la biogerontología eventualmente cambiará dramáticamente el papel de la medicina, de ser principalmente reactiva a principalmente preventiva. “De alguna manera nos hemos desviado involuntariamente a este estado en la sociedad donde terminamos tratando los puntos finales, casi en estado de pánico, en el último minuto”, dice, “en lugar de prevenirlos de antemano”.

Steele considera a Ageless un llamado a las armas, y espera que presente pruebas suficientes para convencer finalmente al público, así como a los reguladores, que actualmente no definen el envejecimiento como una enfermedad, lo que dificulta recibir apoyo para los ensayos, de que el envejecimiento es un problema que debe corregirse. Hay una “reacción de rodillas” a la biogerontología, sólo porque “suena extraño”, dice. “Colocamos la investigación envejecida en esta categoría separada, social, moral, ética, incluso científicamente. Cuando, en realidad, es sólo una extensión de los objetivos normales de la medicina moderna”.

Escribir un libro sobre el envejecimiento, resulta, es una buena manera de hacerte reevaluar tu propio estilo de vida. En estos días, Steele está corriendo más de lo que solía, y ha comenzado a ver qué y cuánto come. “No es como si alguna vez fuera una enorme patata de sofá”, dice. “Pero, igualmente, he tratado de optimizar las cosas.” En ausencia de drogas antienvejecimiento, sugiere que todos hagamos lo mismo. “Parece que muchos de los consejos básicos de salud que todo el mundo puede recitar – hacer algo de ejercicio, no tener sobrepeso, tratar de comer una amplia gama de alimentos, no fumar – todo lo que básicamente ralentiza el proceso de envejecimiento “.

Le digo que he hablado con personas que están tomando varios suplementos no probados al día, con la esperanza de salir unos años más, y de otros que, antes del ensayo, ya están tomando la droga experimental metformina.

“Dado que tengo 30 años”, dice, “Creo que el caso contra la metformina es más fuerte que el caso. La evidencia es sugerente, pero no es concluyente. Y hay un espectro. Hay gente que está experimentando con senolíticos. Fue el caso del CEO de biotecnología que fue a Colombia y tuvo terapia génica. Pero los datos en humanos simplemente no están ahí”. Y añade: “Lo mismo es cierto de muchos de estos suplementos y alimentos saludables. Si alguna de estas cosas tuviera un efecto sustancial, lo sabríamos”.

Cuando le pregunto qué piensa de la industria antienvejecimiento, todas esas cremas y sueros que prometen rejuvenecimiento, nuestros elixires modernos, dice: “Me gustaría obviarlo por completo”. Si los avances llegan, es probable que cambien significativamente la estructura de nuestro tiempo en la Tierra. Estamos acostumbrados a la vida de los tres actos: somos jóvenes y aprendemos, somos de mediana edad y trabajamos, somos viejos y nos retiramos. Pero, ¿qué pasa si vivimos otros 100 años? ¿Podríamos volver a la escuela a los 60 años, o cambiar de carrera a los 105 o, a los 40, decidir tomar algún tipo de pausa de búsqueda del alma de 20 años, sabiendo que tendremos un siglo o más para hacer otras cosas después de haber regresado del desierto a lo que habíamos huido?

¿Y qué hay de la muerte? En un momento de nuestra conversación, le pregunto a Steele si se imagina un momento en el que morir se convierte en una elección. Cree que la pregunta es exagerada. “Porque la muerte es inevitable, la gente la ha racionalizado como algo que impulsa la vida, o da sentido a la vida, o añade algún tipo de poesía a la condición humana”, dice. “Pero creo que, en términos generales, la muerte es mala. Si hubiera menos muerte en el mundo, creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que eso fue algo bueno. Y aunque mi pasión por el tratamiento del envejecimiento no es impulsada por reducir la cantidad de muerte, es impulsada por reducir la mala salud en la vida posterior, es impulsada por la conquista de la enfermedad, es impulsada por deshacerse del sufrimiento, si hay menos muerte como efecto secundario? No creo que eso sea algo malo”.

Tres señas de identidad del envejecimiento

Las causas principales del envejecimiento se denominan señas de identidad. Trata esto y ralentizas el envejecimiento.

Inestabilidad genómica A medida que envejecemos, acumulamos daño genético. Simplemente, con el tiempo, nuestro ADN se destroca. Se cree que si los científicos pueden encontrar una manera de reparar ese daño, entonces serán capaces de impactar el proceso de envejecimiento. Senescencia celular Cuanto más tiempo vivamos, más posibilidades tendremos de experimentar una acumulación de células senescentes (antiguas), que tienden a quedarse en el cuerpo y pueden contribuir a la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. Disfunción mitocondrial Las mitocondrias son ‘orgánulos’ que generan la energía que nuestras células necesitan para alimentar las reacciones bioquímicas necesarias. Se ha encontrado que la disfunción mitocondrial puede acelerar el envejecimiento.

