Convocan al Premio de Periodismo Musical Bladimir Zamora In Memoriam

Con el objetivo de celebrar el 55 aniversario de su fundación, la revista El Caimán Barbudo, la Asociación Hermanos Saíz y la Casa Editorial Abril convocan de manera especial al Premio de Periodismo Musical Bladimir Zamora In Memoriam.

Bases

— Por tal motivo, se convoca este premio en el género periodístico del Perfil. El perfil es un género periodístico que permite aprovechar la entrevista en profundidad, junto con la investigación reporteril y las técnicas narrativas de la crónica, para delinear la personalidad y la obra de una figura relevante para el periodista.

— Se concursará con un texto inédito y escrito en español sobre una figura del mundo de la música cubana. No necesariamente un músico o cantante, pueden abordarse también a productores, ingenieros de sonido, utileros, críticos, escritores con un trabajo dedicado a la música, con excelentes historias que contar.

— Podrá competir cualquier periodista, escritor o interesado, residente en Cuba y sin restricción de edad. Cada autor podrá enviar solamente un texto.

— Los trabajos deberán ser presentados bajo seudónimo y exclusivamente por vía electrónica bajo el asunto Premio Bladimir Zamora, a través del correo electrónico caimanbarbudomagazine@gmail.com

— De modo adjunto, se enviarán dos documentos de Word. Uno titulado: ficha_seudónimo, que deberá contener Seudónimo, Título del texto y una ficha con los siguientes datos personales: nombre completo, carné o documento de identidad, correo electrónico, nacionalidad, dirección donde reside, teléfono fijo y/o móvil y un breve resumen curricular (con no más de cinco líneas).

— El segundo documento se titulará: texto_seudónimo y contendrá el texto presentado en fuente Arial, a 12 puntos y 1.5 de interlineado. La extensión de los trabajos no debe ser menor de 1500 (mil quinientas) palabras y no excederá las 4000 (cuatro mil).

— La convocatoria queda abierta desde que estas bases se den a conocer en las redes sociales y página web de la revista hasta la fecha de cierre estipulada: 1 de abril de 2021 a las 12 m.

— Se premiará la calidad narrativa, la originalidad de la propuesta y la investigación acerca del personaje y se conformará un Jurado con tres prestigiosas figuras del mundo del periodismo cultural para evaluar las obras.

— Se otorgará un Premio Único consistente en 3000 pesos y publicación en la revista El Caimán Barbudo. El Jurado podrá decidir una Mención y hasta cinco Finalistas, que no obtendrán premios en metálico, pero sí quedarán sujetos para su publicación exclusiva en la revista.

— El cierre de la presente convocatoria será el 1 de abril de 2021 y el fallo del jurado se hará público en el acto de premiación a realizarse en mayo de 2021.

— No se considerarán recibidos aquellos trabajos que no estén acompañados de la ficha con los datos personales. Se descalificarán los trabajos que no cumplan con la normas estipuladas en las bases, o porque se detecte su publicación en fecha anterior o mientras esté vigente la presente convocatoria.

— No pueden participar los miembros en plantilla de la revista El Caimán Barbudo ni de otro plantel de la Casa Editora Abril.

— Todas las situaciones que no estén consideradas en la presente convocatoria serán resueltas por el jurado, cuyo fallo será inapelable.