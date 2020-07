Alberto Pardo recibe Premio Nacional de Radio

Por Ailén Castilla Padrón

Para quienes crecieron con el arrullo o la fuerza de sus palabras a través del éter su nombre dice mucho; incluso, para los jóvenes que a pesar de las distancias temporales han aprendido a identificar su voz como slogan distintivo de la emisora provincial Radio Surco.

Es que cuando se habla de locución en Ciego de Ávila es imprescindible mencionar a Alberto Octavio Pardo Companioni, maestro de generaciones que, además de su voz, ha puesto corazón, entrega y ejemplaridad tras los micrófonos por más de 40 años de trabajo.

Por eso, al hacerse pública la noticia de que ha merecido el Premio Nacional de Radio 2020, máximo reconocimiento que entrega el Instituto Cubano de Radio y Televisión por la obra de toda la vida, la alegría no se limita al gremio, sino que es extensiva a cada rincón de la provincia donde la señal radial hace eco.

Según Mirta Ramos Difurniau, directora de comunicación de la Radio Cubana, en entrevista concedida al programa “Todos por Cuba”, fueron homenajeados en total cuatro radialistas debido “a sus virtudes profesionales que los distinguen dentro del quehacer radiofónico nacional”.

Esto en el caso avileño se traduce en una hoja de vida en la locución que acumula desde la distinción de Hijo Ilustre de Ciego de Ávila hasta la de Maestro de Radialistas, la réplica del machete de Simón Reyes y el Micrófono de la Radio Cubana, por lo que este nuevo galardón alegra a sus seguidores y completa sus lauros.

Sorprendido por el premio, las primeras palabras fueron para la señal de Radio Surco, donde comenta que ni siquiera una alerta había recibido hasta la fecha, y solo conoció los detalles en la revista informativa “En primer plano”.

“Este premio significa mayor compromiso y responsabilidad hacia la audiencia, y no solo es mío, sino de todos las personas que me aprecian y han sido fieles oyentes de los programas que durante años he conducido.”

La entrega de los reconocimientos tendrá lugar el próximo mes de agosto, cuando se celebre el Aniversario 98 de las primeras transmisiones continuadas de este medio de comunicación en el país. (Tomado de Invasor).