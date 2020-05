Peter Piot: Fui atrapado por un virus

La joven alquizareña Patricia María Guerra Soriano, estudiante de tercer año de Periodismo, acaba de ganar el Gran Premio en la primera edición del Concurso de cuentos La noche del capitán. Yuli Joe Mayor dialogó con la joven y nos cuenta 👇👇

Solo tenía que dar un paso, no importa a dónde la condujera. Tampoco era la primera vez que debía avanzar con los ojos vendados. Pero Patricia Guerra Soriano siempre es capaz de ese salto de fe: cuando supera su timidez, las palabras llevan muy lejos a esta alquizareña estudiante de Periodismo; incluso ya le han deparado premios.

Habitual reportera del sitio digital Cubaperiodistas, hace apenas una semana la talentosa joven conquistó el Gran Premio en la primera edición del Concurso de cuentos La noche del capitán, convocado por el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso.

Cuando a Rosario Meléndez le dieron la noticia de que el Juanma, su tercer hijo, estaba de nuevo en la cárcel, le dio la espalda al emisario y echó a andar toda la tarde. La parroquia estaba cerrada, quizás ni la misma Nuestra Señora Reina de la Paz soportaba más sus rezos. Pero siempre queda a qué aferrarse, por eso no quitaba la mano del pecho; detrás de la blusa carmín que se pone tres veces a la semana estaba la magullada estampa con la imagen de la santa que guarda desde niña.

La narración estremece. Tituló el cuento El Dolor de Rosario Meléndez, y supo transmitir la perturbadora sensación de sufrimiento y esperanza. Aun así, confiesa que solo a última hora se decidió a concursar.

¿Cuándo supiste que querías contar historias?

“Esa pasión nació de cierta manera conmigo. Desde la primaria, me involucraba en cada concurso, fuera de poesía o de cuento. Todo lo que veía, lo escribía; a veces presentaba algo que ya tenía hecho, anécdotas familiares, cosas de mi propia vida o algo más elaborado.

“Siempre me interesó. Por eso desde los ocho a nueve años me uní al taller literario del poeta Reynaldo Riverón, en el museo Rubén Martínez Villena. Esa preparación inicial me ayudó mucho a conocer la técnica; también aprendí de poesía. Luego he intentado seguir mejorando en otros talleres, además de participar en cuanto apareciera”.

Muchos intentan ganar el Concurso Nacional de la Crónica, y no lo logran. En cambio, conseguiste ser finalista apenas en tercer año de Periodismo.

“Me sentía un poco insegura de presentar algo. Suele sucederme. Sale una convocatoria y dudo en enviar, aunque quiera hacerlo. Entonces, llega mi mamá, siempre incentivándome, y me animó. En los últimos días antes de cerrar el plazo, escribí una crónica precisamente sobre ella. Tenía esperanza, pero no me lo esperaba: me sorprendió estar entre los elegidos por el jurado”.

Mi familia no era disfuncional. Mi familia era solo ella, pero siempre me bastó. Fue la infancia ideal. Supo asumir los demás roles y jamás noté la ausencia de los otros.

También ganaste el Gran Premio en el Concurso de cuentos La noche del capitán. Esta vez apelaste a la imaginación más que a los sentimientos.

“El certamen quería motivar la permanencia en casa y la creatividad. Por eso pedía un cuento cuyo motivo principal fuera la esperanza, en medio de esta cuarentena. Y no recurrí a hechos reales sino a la imaginación. De todos modos, Rosario Meléndez no existe, pero tiene las características de su contexto, y bien puede existir.

“La idea surgió de las noticias que leo sobre la situación en El Salvador, el calvario de las madres durante la pandemia, las pandillas, la pobreza... Solo intenté contarlo sin acudir al escenario más habitual de la Covid-19.

“Ese es uno de mis mayores propósitos: emprender un periodismo cada vez más fidedigno a cuanto acontece, y más narrativo. Quiero contar los problemas a través de historias, y que las personas se vean reflejadas, profundizar más en ellas”.

¿Prefieres contar las historias que se desarrollan a tu alrededor o las que surgen en tu cabeza?

“Parte y parte. Pero no tengo que elegir entre periodismo y ser escritora; ambos conviven en mí. Para el periodismo es esencial abordar lo que ocurre en nuestro contexto, la verdad de la gente: las personas lo necesitan, y a mí me encanta contarlo. Para nada dejaría de ser periodista. Amo mi profesión; nunca me perdonaría abandonarla”.

Y ya no puede. El horizonte se le sigue alejando a cada paso, pero ha andado tanto que igual sería muy largo el retorno. Encima, comparte la felicidad de su mamá, su incondicional sostén, la que juró a San Lázaro llevarle el título de periodista de Patricia hasta Rincón.

