Upec en Las Tunas cuida de los colegas mayores

Por: Iris Hernández Rodríguez

Aun cuando la Covid-19 significa un riesgo para cualquier edad, la Unión de Periodistas en Las Tunas cuida enfáticamente a los colegas adultos mayores por pertenecer a un segmento de población considerado más sensible.

La organización confirmó que tal y como solicitó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los directivos de los medios públicos de la provincia tomaron la decisión de que todo aquel trabajador que pueda ser más vulnerable al nuevo coronavirus, por la edad o las patologías que presenta o determinadas condiciones, sea liberado de su trabajo y enviado a la casa, con los adecuados tratamientos salariales.

«Estoy en casa, me llamaron y ya no tengo que ir a la redacción», dijo a Cubaperiodistas.cu Rafael Quiroga Álvarez, Premio Provincial por la Obra de la Vida “Rosano Zamora Padín” 2020. Este colega aún no se acoge a la jubilación, pese a sus 67 años de vida, y mantiene su labor como reportero en Radio Libertad, emisora que trasmite desde el municipio de Puerto Padre, sitio que ahora reporta un ciudadano confirmado con la enfermedad, y están aisladas una decena de personas que tuvieron contacto con él.

Con estas acciones las redes sociales se llenaron de mensajes afectuosos para los periodistas mayores, y del deseo de seguir contando con su experiencia. Rafael Aparicio Coello escribió: «El abrazo a esos colegas que llenaron un espacio de lujo en el periodismo tunero. Mucha salud para todos».

«Detrás de sus años está la sapiencia de la vida, ahora les toca quedarse en casa para seguir contando con su experiencia profesional. En la redacción informativa se les extraña pero es momento de que se cuiden. Acá una retaguardia asegura la información», escribió Rosa María Ramírez Reyes.

A Quiroga se une también Oscar Peña Peña, colaborador permanente de Radio Libertad, y Luis Manuel Quesada Kindelán, de Radio Victoria. La Upec también solicitó igual tratamiento para Julio César Pérez Viera, corresponsal de Radio Progreso en Las Tunas; Ramiro Segura García, director del periódico 26, junto a Róger Aguilera Morales, Corresponsal Jefe de la ACN en la provincia, y el reportero Juan Soto Cutiño. Se une a este grupo el decano periodista Freddy Clodovaldo Pérez Pérez.

Como quiera que el teletrabajo propicia facilidades para nuestra profesión, estas decisiones no significan apartarse del apoyo que desde la distancia pueden ofrecer a la redacción.

Igualmente la Upec en la provincia brinda su solidaridad en estas circunstancias a los afiliados ya jubilados para los que dedicó un mensaje en las redes sociales que dice: «… de lejos, pero bien pegaditos con el alma, la organización en Las Tunas está pendiente de ustedes, que en casa se protegen del coronavirus SARS CoV-2. Convocamos a una llamada, un saludo lejano, un mensaje de fuerza, un aplauso… para quienes ya no están en las redacciones, ni en la Casa de la Prensa.

La Upec en Las Tunas tiene entre sus afiliados actualmente a 35 colegas jubilados. Algunos colaboran con los medios de prensa del territorio, pero otros presentan problemas de salud.