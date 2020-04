Resistencia: Cuba en cifras

Maribel Acosta Damas y Roberto Chile

Yo soy una resiliente del bloqueo. He nacido y crecido en un país asediado. La mayoría de los que vivimos en la isla no sabemos de otra Cuba que de aquella que resiste al abuso del terrorismo que intenta asfixiarla. En esa Cuba donde el jabón y los alimentos son escasos; y la moda resulta extraña; en esa Cuba me hice periodista, hice estudios de Doctorado y de Maestría; vivo y trabajo. Río y sueño. No es algo raro. Todas y todos aquí somos así.

Como dijo el poeta, Cuba no es el paraíso que algunos afirman pero tampoco el infierno por el que otros apuestan. Tiene luces y sombras como toda obra humana pero si algo pudiera ofrecer argumentos, más que palabras, son las cifras de aquella Cuba (la cercana y bien vista por Estados Unidos); y la de esta Cuba (la bloqueada por Estados Unidos desde hace 60 años):

Esta era Cuba en 1959 según las estadísticas de la época:

-1953, la población no rebasaba los cuatro millones 376 529 habitantes.

-En 1953 Cuba tenía un millón 32 849 analfabetos.

-En la década de los años 50 del siglo pasado 9 000 maestros cubanos estaban desempleados.

-En zonas rurales el 50 por ciento de los niños en edad escolar, aproximadamente

-800 000, no asistía a la escuela.

-El país disponía de 17 000 aulas de las 35 000 que se demandaba para ofrecer educación para todos.

-El país contaba con 6 000 médicos.

-El número de universidades ascendía a 3 en toda la isla.

-El curso 1958- 1959 Cuba tenía una matrícula de 2063 estudiantes universitarios.

-En el curso 1958-1959 en las tres universidades trabajaban 203 profesores.

-El número de profesionales en Cuba en 1959 ascendía a 25 000.

Desde el mismo 1959 comenzó la confrontación política de Estados Unidos contra Cuba que muy pronto se hizo visible con la imposición unilateral del bloqueo contra la isla formalizado por ese país en 1962. Cuba empezó también en una empinada cuesta de resistencia que dura hasta hoy y va desde los complejos ámbitos de la macro economía hasta la vida cotidiana de las cubanas y cubanos.

Y de nuevo las estadísticas hablan por sí solas: Los daños acumulados durante casi seis décadas de bloqueo alcanzan la cifra de 138 mil 843, 4 millones de dólares. Esos más los millones de relatos de vidas que cuentan sus historias personales, de sus hijos, de sus nietos…

Sin embargo, esta no es una Cuba amarga. Se las ha arreglado para dar a su gente salud, baile, educación, alegría, cultura, deporte, libros, cine, amores… y además para repartirlo entre todos y entregar para el resto del mundo.

Por raro que parezca- según la propia UNESCO- “Cuba ocupa un lugar destacado en cuanto a alfabetización y educación. El 99,8% de los cubanos y cubanas mayores de quince años están alfabetizados, un porcentaje que asciende a 100% en lo que se refiere a la población de entre 15 y 24 años”. Y es que en el presente curso escolar 2019-2020 a las aulas cubanas de la enseñanza básica fueron más de un millón 700 mil estudiantes, y con ellos 162 mil profesores impartiendo docencia. Para los alumnos se entregaron los libros para estudiar, libretas, lápices de escribir y de colores, las tizas, el módulo del maestro, las hojas para trabajar, la goma de pegar y la plastilina, al igual que los materiales necesarios para el aseo.

En este propio curso 2019-2020 a la Educación Superior Cubana llegaron 88 000 estudiantes.

Esta es Cuba en 2020:

-La educación y la salud en Cuba son públicas, universales y gratuitas.

-Cuba cuenta hoy con 50 universidades, 113 especialidades y casi el 50 de la población de la isla caribeña posee un título de educación superior.

-Actualmente estudian en las universidades cubanas 241 mil estudiantes.

-Nueve mil 580 extranjeros realizan sus estudios universitarios en Cuba.

-Cuba tiene 75 mil profesores universitarios, el 50 por ciento de ellos con categorías principales de auxiliares o titulares. Más de 16 mil docentes son Doctores en Ciencias y 300 mil profesionales se superan en las casas de altos estudios de Cuba.

-Cuba tiene más de 28.000 estudiantes de medicina, 25 facultades de Ciencias Médicas y una Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en La Habana.

-En los 60 años de Revolución Cuba ha graduado un millón y medio de profesionales, de ellos 75 mil procedentes de otros países.

-Cuba posee más de 100 mil médicos activos, con lo cual alcanza la cifra más alta de su historia y con ello un indicador de los primeros en el mundo, con la proporción de 9,0 médicos por mil habitantes.

Esa es nuestra Cuba, la de la Resistencia.

(Imagen: Resistencia, de Roberto Chile).