Denuncian detención y tortura de periodista en Bolivia por golpistas

El periodista René Huarachi de Radio TV Bartolina Sisa denunció que fue detenido injustamente y torturado por el gobierno de facto por hacer su trabajo en la ciudad de El Alto la semana pasada.

En una denuncia a través de las redes sociales aseguró que la policía le decomisó su credencial de prensa el pasado jueves, al tiempo que fue maltratado por los uniformados.

‘Quiero denunciar persecución, detención ilegal sin previa notificación y por último quiero denunciar la tortura’, expresó a través de un video colgado en las redes sociales, el único espacio en el que es posible encontrar noticias sobre lo que ocurre realmente en Bolivia, tras el golpe de Estado.

Explicó al tiempo que mostró imágenes, que los agentes le quitaron su celular, lo insultaron, lo golpearon con un palo y lo patearon.

‘Esto no es lo que me duele, me duele que me hayan amenzado y se hayan metido con mi familia’, dijo enseñando una fotografía con evidencias de los golpes.

El periodista exigió garantías para él y su familia, puesto que fue amenazado por efectivos policiales plenamente identificados.

Asimismo, el secretario general del Sindicato de trabajadores de la Prensa de la ciudad de El Alto, David Ticona, denunció la tortura que sufrió Guarachi y demandó una investigación y justicia en ese caso.

El jueves pasado, fuerzas policiales dispersaron con gases a vecinos de Senkata, en esa urbe, al reclamar justicia por los caídos durante la represión desatada en noviembre pasado por la presidenta boliviana de facto, Jeanine Añez.

La protesta comenzó en el contexto de la sesión del senado de Bolivia en esa zona a propósito del aniversario 35 de esa ciudad, colindante con La Paz, cuando familiares de las víctimas con carteles y gritos de ‘asesino’ rechazaron la presencia del senador Óscar Ortiz, figura clave en aquellos sucesos.

Los manifestantes rechazaron además, la gasificación con agentes químicos en un sector cercano a un colegio, afectando a los niños en clases.

Desde el golpe de Estado en Bolivia, el 10 de noviembre pasado, los medios de prensa afines al gobierno de Evo Morales fueron censurados, cerrados o sus nombres y objetivos cambiados a favor del gobierno de facto.

(Con información de PL)