Me vienen a convidar

Me llega la invitación a sumarme a un proyecto que explícitamente busca masividad en la defensa del actor que encarnaba el personaje Facundo en el programa de televisión “Vivir del cuento”. Pero no me sumo, y he aquí mis razones:

No he visto el trabajo audiovisual por el que dicen que el actor fue sancionado, y me hallaba fuera de Cuba cuando ocurrieron los deplorables sucesos (¿casuales?) en el mercado de Cuatro Caminos, por lo cual conocí esos hechos solamente por las noticias que circularon en mi entorno, y por lo que apareció en las redes, que tan útiles son, y tanto honor hacen a su nombre: enredan.

Los excesos de interdicción o censura cometidos en otros momentos no se compensan con el culto de un laxo “laissez faire socialista”. (¿”Libertad de expresión sin responsabilidad?)

Si la sanción fue indebida —y eso no lo sé, ni puedo juzgar: me faltan elementos de juicio—, debe revertirse por las vías pertinentes. Repito: si fue indebida.

En su conjunto, y a pesar de la presencia en él de un actor como Omar Franco, el programa del que formaba parte el personaje dejó de resultarme simpático desde que sirvió de vía para que el pícaro Barak Obama entrara como tipo gracioso en los hogares cubanos. Pero eso, si ciertamente fue un error —y creo que lo fue: lo he dicho y escrito en más de una ocasión—, no sería principalmente responsabilidad de los realizadores del espacio, y nadie ha pagado por ello, que yo sepa. Por cierto, el capítulo con que “se explicó” la sustitución de Facundo por otro personaje oportunista, acaso peor que aquel, no me pareció edificante.

Hasta aquí mis razones básicas para no aceptar la invitación que he recibido. Y espero que quienes se oponen apasionadamente a toda forma de censura me reconozcan el derecho a tenerlas y expresarlas.

Añado el enlace de un artículo que escribí hace pocos meses, y fue publicado en Cubaperiodistas, por donde Cubadebate lo reprodujo: https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2019/09/sin-ignorar-el-pendulo-ni-resignarse-a-el/

En La Habana, a 4 de enero de 2020