Youtube cambia para computadoras de escritorio y tablets

La semana que termina la plataforma de videos Youtube estrenó un nuevo diseño de su página principal que brinda más opciones y un tiempo de carga más rápido para usuarios conectados desde computadoras de escritorio y tablets que usan IoS y Android, quienes ahora podrán encontrar más fácilmente el próximo video, ver sus títulos más grandes y expandidos y una sinopsis más detallada.

Como parte de este diseño más ligero, los internautas notarán que han sido removidas algunas filas de contenido, aunque se mantienen los videos de noticias de último minuto, los mix musicales y otros. Igual se verán los íconos de los canales debajo de cada video, para que sea más fácil reconocer los autores y contenidos preferidos.

Añadir tu lista de videos en cola para ver cuál viene próximo desde el escritorio, es otra opción novedosa. El usuario podrá seleccionar una relación de videos a ver en continuidad sin tener que interrupir el que está en curso y también podrá salvarlos en la pestaña para ver después.

El cambio hecho en la versión para móviles introducido a principios de año, ahora llega a la versión de escritorio para poder detener la sugerencia de videos de un canal en particular que el usuario no le interesa. Si aplica la opción “Canal no recomendado”, este desaparecerá de la página principal de Youtube para el usuario, aunque lo podrá encontrar mediante el buscador o visitando la página de dicho canal.

Otra docena de mejoras derivadas de análisis y sugerencias de los usuarios en los meses recientes incluyen el ajuste del tamaño de las galerías y la posibilidad de desplegar con calidad los videos de Youtube en pantallas mayores, una movida que está a tono con las recientes transformaciones que realizan varias plataformas informativas en internet para conquistar audiencias mediante los llamados Smart TV o televisores inteligentes.

YouTube es la mayor plataforma de video en Internet, con base en California, Estados Unidos. Creado en 2005 por tres antiguos empleados de la compañía PayPal, el sitio fue comprado por Google en noviembre de 2006 por un valor de 1.65 billones de dólares, y actualmente opera como una de sus subsidiarias.

Traducido de Youtube Blog