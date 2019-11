Instagram preocupa a “influencers” al ocultar los “Me gusta”

La plataforma de fotos y videos Instagram, propiedad de la compañía Facebook, ha comenzado pruebas para ocultar parcialmente los likes o Me gusta que reciben los posts, con la idea de quitar presión sobre los usuarios, en una medida de prueba que preocupa a los llamados “influencers”, capitalizadores de audiencias.

El experimento comenzado esta semana con una pequeña parte del universo de sus usuarios en todo el mundo, evaluará sobre todo la percepción de los usuarios jóvenes sobre el servicio de Instagram, que ya no verán el número de likes que alcanza una foto o video, aunque continuarán apreciando a cuántas personas les han gustado sus propias fotos.

La movida pretende que los usuarios se centren en las fotos y videos que la gente comparte, y no en cuántos likes alcanzan, ocultando los mismos en la web, en el hilo y dentro de los perfiles. Los usuarios podrán continuar dando like a los posts haciendo doble click sobre las fotos y videos como hasta ahora o sobre el ícono del corazón debajo de un post. Cuando alguien a quien sigues le ha gustado la foto de otro, dirá “[nombre de la cuenta de Instagram] y otros”, en el lugar donde normalmente aparecerían los likes. Los usuarios podrán hacer clic para ver una lista de las cuentas a las que les ha gustado el post, aunque no podrán ver el número destacando cuántos likes tiene.

Desde mayo pasado se supo que la plataforma de redes sociales introduciría cambios para priorizar al usuario de Instagram, buscando una forma de que éste se sintiera menos presionado por las personas que se conectan a Instagram. A fines de septiembre, Facebook empezó igualmente a ocultar likes, comenzando por Australia, Canadá e Irlanda, donde los números de reacciones, likes y vistas de página quedaron solo visibles en el autor de los posts. Ahora la prueba se extiende a los Estados Unidos.

Representantes de la compañía, fundada en EE.UU. en octubre de 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, afirmaron que analizarán los datos de retroalimentación que traiga esta medida para entender si el cambio mejorará o no la experiencia de las personas con la popular plataforma.

Traducido de Ksby.com