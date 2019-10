Mezcla y experimentación: consejos para los medios desde Cumbre digital

A principios de este mes de octubre, más de 150 directivos de periódicos y organizaciones noticiosas del mundo se dieron cita en Berlín, la capital alemana, para la llamada Tercera Cumbre de Crecimiento Digital.

Esta vez el eje de la cita estuvo centrado en cómo crear hábitos de consumo para los contenidos noticiosos. Desde las redacciones de The Telegraph, el New York Times, The Economist y otros renombrados medios llegaron resultados de investigaciones y casos de estudio. Y salieron también un grupo de recomendaciones, válidas para todas las latitudes.

Es más fácil construir sobre lo ya existente, o montarse sobre los hábitos de lectura diarios que ya tiene el público. Por eso en The Telegraph ahora cada día ponen en la diana a los viajeros de metro u otros transportes que cuando van camino al trabajo chequean sus teléfonos. Dos veces a día les proporcionan briefings noticiosos de audio, vía WhatsApp, por si no compraron el periódico o si no tienen costumbre o tiempo de leerlo durante el desayuno, a la antigua usanza.

El audio también ha sido un útil resucitador de interés para The Economist, que trata de llegar a quienes no pueden leer la revista cuando están conduciendo un vehículo o haciendo ejercicios, por ejemplo. Inteligente movida para colar las noticias en un gimnasio o ponerlas a rodar sobre calles y carreteras.

Todos los gurúes reunidos en la Cumbre de Berlín coincidieron en que no existe una “bala mágica” para crear hábitos de lectura sobre las nuevas plataformas digitales, y que es posible que lo que funcione para una audiencia no lo sea así para otras.

El director de Schibsted, Marius Spedal, lo dijo claro: hay que lanzarse a probar nuevas ideas y variedad de formatos; no solucionaremos los desafíos actuales con solo implementar una, dos o hasta diez nuevas mejoras; hay que mezclar y experimentar lo que realmente satisface el interés y la demanda de nuestros receptores.

Otra válida recomendación fue dirigida como un flechazo a los directivos de los medios: necesitan primeramente transformar sus culturas organizacionales y así ser capaces de alinearse junto a sus equipos editoriales y creativos hacia la busqueda de un mismo objetivo: mejor comunicación en ambiente digital.

Condensado de Journalism.co.uk