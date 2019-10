Jóvenes radialistas se darán cita en Vuelta Abajo

A la séptima edición del Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas “La Vuelta Abajo” convocan la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Dirección Provincial de Radio en Pinar del Río, del 5 al 9 de noviembre próximo.

La más occidental de las provincias cubanas acogerá a los participantes en el certamen, abierto a realizadores del éter menores de 35 años, miembros o no de la AHS; y del evento teórico, que en esta ocasión tiene como temática central el uso de las redes sociales en función de la programación radial y su planificación.

Se participará en las categorías de Propaganda Directa, Mensaje de Bien Público, Mensaje de Comunicación Política, Géneros Informativos, Comentario, Entrevista, Reportaje, Testimonio, Radiodocumental, Noticiero, Revista Informativa, Programas para Jóvenes, Programa cultural, Revista Variada, Programa de Variedades, Programa Musical, Programa Histórico y Programa de Debate.

Se conferirá un Gran Premio por categoría, y se otorgarán, además, los lauros “Juan Hernández In Memoriam”, “Jorge López In Memoriam” y “Nicolás Martínez In Memoriam” en Propaganda, Informativos y Programas Juveniles, respectivamente. También, serán reconocidas las individualidades de Mejor dirección, Mejor guion, Mejor locución masculina y femenina, Mejor asesoría, Mejor grabación/edición y Mejor operador de máster.

Asimismo, se reconocerá al mejor Programa para Radio Universitaria (producido y transmitido exclusivamente por las emisoras de las casas de altos estudios del país); y se entregarán el Premio Colateral Guamá (en esta edición al mejor trabajo dedicado a la ciudad de Pinar del Río) y el de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.