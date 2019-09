Vocación por la radio

No es casualidad que su primer apellido coincida con el de Nieves Jesús, uno de los fundadores de Radio Guáimaro. A Amaurys Piñero Guevara le viene en los genes el amor por la radio. La de su padre fue la primera voz escuchada a través del dial de la cincuentenaria emisora. Y su mamá, Claribel, fue operadora del máster hasta 1992. Sin embargo, de los cuatro hermanos, solamente él escogió el mismo camino de sus progenitores.

Más de tres décadas suma ya Amaurys en la planta radial de los guaimareños, primero como realizador de sonido; asesor, después y director de programas, desde hace diez años. Con mucho compromiso comenta que “todos los días la radio es un reto”, porque hay que “pensarla desde las necesidades del oyente, y si no hay retroalimentación, si no llegamos a los públicos, no tiene sentido nuestro trabajo”.

Por ese empeño suyo, no pocas veces le sorprenden los amaneceres en el estudio de grabación, pues tiene a su cargo toda la programación infantil (un musical y dos variados), la revista informativa Sinceramente hablando, y otros espacios, como Correo radial. Pero él es un profesional inconforme, de esos que le ponen a lo que hacen pensamiento y corazón: “uno siempre cree que puede dar más, yo tengo esa máxima como patrón, porque nunca doy por concluida una obra. El programa de mañana siempre puede ser mejor que el de hoy”.

Con solo 19 años, Amaurys comenzó sus labores como realizador. “Fue en septiembre del ´85”, recuerda, fecha en la que a Radio Guáimaro le faltaban solo cinco años para las dos décadas de fundada. La primera transmisión había salido al aire el 13 de marzo de 1969, durante la zafra del ´70. En un lugar llamado Los Unidos (municipio de Colombia, Las Tunas), donde se encontraba el central azucarero, el padre de Amaurys, Santa Zamora, Joaquín Hidalgo y otros, comenzaron a recuperar los equipos de audio que la población les cedía, y así pudieron hacer los primeros programas. Lo cuenta el director, Héctor Espinosa Sánchez, quien enseguida recomienda conversar con Amaurys, “porque lleva más de 30 años aquí”.

Nuestro entrevistado cuenta que al poco tiempo de entrar a Radio Guáimaro, cursó varias capacitaciones en la cadena provincial Radio Cadena Agramonte, hasta que en 2009 fue calificado como director de programas de primer nivel.

Con la dedicación de profesionales como el realizador Amaurys, Aurora, la locutora, y la periodista Gelsy, Radio Guáimaro se multiplica cada día en voces, silencios, sonidos… a la luz de 50 años de creación radiofónica. (Foto: Leandro Pérez Pérez).

