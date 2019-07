Conversación con Daniel Martínez

La presidencia nacional de la #Upec recorrió este 31 de julio los medios artemiseños e intercambió con los periodistas de Radio Mariel, Radio Ariguanabo, Radio Artemisa y Art TV sobre el incremento salarial en el sector periodístico y acerca de la Resolución 46/2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece el reglamento para la organización salarial de los trabajadores de la prensa. ... See MoreSee Less

Esta semana nuestra página Dominio Cuba ha obtenido

8000 "Me gusta" 🥳 👍 ✌️ 👏 ⭐️ 📱 💻 🖥 🥰 😘

Somos muy felices de ver crecer a la ciudadanía digital que nos acompaña, comentando, compartiendo, haciéndose eco de que Dominio Cuba informa, investiga, contextualiza, usa tus códigos visuales y te divierte. Gracias a los 8 mil! ❤️

