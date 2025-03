Ganadores del Premio Nacional Juan Gualberto Gómez por la obra del año 2024

Actas de los jurados

Prensa escrita

El jurado, integrado por Ciro Bianchi Ross, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida; Gustavo Robreño Dolz, del grupo asesor y presidente del jurado; y Dayron Chang Arranz, periodista de Santiago de Cuba, evaluó 14 expedientes y un centenar de obras de todo el territorio nacional para otorgar el Premio Nacional Juan Gualberto Gómez por la obra del año.

Premio:

Esta profesional ha hecho del periodismo una herramienta de denuncia afilada y certera. Su estilo, marcado por la ironía, la claridad y la conexión con la realidad cotidiana, expone las contradicciones de la vida en Cuba con una mezcla de datos, testimonios y análisis crítico. No se conforma con describir los problemas: los cuestiona, los sacude y obliga a verlos desde la mirada de quienes los padecen. Su periodismo no es complaciente ni distante; es cercano, incisivo y profundamente anclado en la voz del pueblo.

En 2024, sus textos han sido una radiografía implacable de la situación económica y social. Desde la bancarización y la dolarización hasta la distribución de alimentos y la contingencia energética, cada tema ha sido abordado con una narrativa que no deja espacio para eufemismos. Su cobertura de eventos como los Juegos Olímpicos de París o su crónica sobre Fidel demuestran su versatilidad, mientras que sus reportajes sobre el maltrato animal o la falta de agua y leche reflejan su compromiso con los temas que afectan directamente la vida de la gente.

Por su capacidad de convertir la noticia en una experiencia tangible, por su valentía para señalar lo que otros callan y por su estilo que desafía y provoca, merece el reconocimiento como una de las voces más agudas y necesarias del periodismo cubano en 2024.

En su prosa no hay complacencia, sino desafío. No hay discursos huecos, sino preguntas que arden. Elsa Ramos es la voz que interpela, que raspa, que aprieta el lápiz contra la página para que la tinta pese tanto como la realidad. Su periodismo no solo cuenta lo que pasa, sino lo que duele, lo que indigna y lo que nadie debería callar.

Por su capacidad de hacer de la denuncia un arte, del dato un golpe de realidad y de la crónica una sacudida en la conciencia, el jurado otorga el Premio del Periódico Escambray a Elsa Ramos. Porque su pluma no solo informa: exige respuestas.

Menciones

Ha demostrado un ejercicio profesional sostenido y de alto impacto en el periodismo cubano, combinando investigación, narrativa y gestión comunicacional con un estilo dinámico y cercano a las audiencias. Su labor no solo se evidencia en la profundidad con la que aborda temas de la juventud, la política y la sociedad cubana, sino también en su capacidad para innovar en formatos digitales, integrando recursos multimediales que potencian la interacción con el público. Desde la cobertura de eventos nacionales e internacionales hasta la creación de contenidos estratégicos en redes sociales, su trabajo refleja un enfoque comprometido, analítico y ágil, con una impronta que equilibra rigor periodístico y sensibilidad humana, logrando conectar con diversas generaciones a través de un periodismo que informa, contextualiza y moviliza. Yuniel Labacena Romero.

Se ha consolidado en 2024 como una de las plumas más distintivas del periodismo cubano, con un estilo marcado por la exaltación de la resistencia y la narrativa épica de la nación. Su obra se mueve entre la crónica lírica y el discurso político, con un lenguaje que refuerza su visión de Cuba como un país que enfrenta adversidades con dignidad y creatividad. A lo largo del año, ha abordado temas clave como la economía, la producción agrícola, la política social y la identidad nacional, siempre desde una óptica que enaltece el esfuerzo gubernamental y la capacidad de resiliencia del pueblo. Su periodismo, se distingue por su capacidad para construir relatos emotivos y movilizadores, convirtiendo la cotidianidad en una gesta de lucha y supervivencia. Alina Perera Robbio.

Por su extraordinaria labor en la cobertura de los Juegos Olímpicos de París, con una producción de más de un centenar de trabajos. Con un estilo vibrante, épico y profundamente narrativo, logró capturar no solo el desempeño de los deportistas, sino el alma de la competencia, exaltando valores como el sacrificio, la unidad y la grandeza humana. Su escritura, caracterizada por un tono exaltado y lírico, referencias históricas y una meticulosa reconstrucción del ambiente, permitió que cada crónica trascendiera el simple registro informativo para convertirse en un testimonio apasionado del olimpismo. Diverso en su enfoque, supo combinar la épica de los grandes campeones con las historias menos visibles, pero igualmente conmovedoras. Oscar Sánchez Serra.

Gráfica

El jurado conformado por los compañeros Ismael Lema Águila como presidente y los miembros Humberto Lázaro Miranda y Enrique A. Lacoste Prince, han decidido otorgar el premio Juan Gualberto Gómez en Periodismo Gráfico a José Luis López Palacios, caricaturista de la Editora Palante, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Durante el año que acaba de transcurrir, José Luis ha realizado un trabajo sobresaliente, en el contenido y calidad de sus caricaturas y tiras cómicas en el Palante digital, que se estuvo publicando en el portal digital Cubadebate, en el Palante impreso y su sitio digital, en las redes sociales y la página de Palante en Trabajadores, con soluciones creativas y simpáticas, haciendo gala de su ingenio y capacidad para los diferentes géneros del humorismo gráfico y abordando temas cruciales de la agenda mediática nacional e internacional.

Esto ha propiciado que sus caricaturas, con frecuencia fueran escogidas para las portadas de los números del Palante y se hayan publicado en otros órganos de prensa como Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores.

Hay que destacar que fue acreedor de forma compartida del Premio Especial sobre la Guerra Mediática contra Cuba, otorgado al colectivo de caricaturistas de Palante en el concurso de periodismo 26 de julio 2024.

Además, y es lo más relevante en su trabajo durante el año, tuvo una presencia destacada con sus dibujos en el número especial impreso de Palante sobre el bloqueo, así como un folleto y el propio informe que se confeccionó e imprimió por el Minrex en el mes de octubre para apoyar esa campaña ideológica y la votación en las Naciones Unidas. Y una tira cómica que tuvo una gran aceptación y repercusión pública y sobre todo, sus obras fueron seleccionadas para numerosas vallas colocadas por toda la cuidad y el país en general.

Fotoreporterismo

El jurado de fotoperiodismo para el Premio Juan Gualberto Gómez por el resultado del trabajo publicado en el 2024, tras analizar los cinco expedientes de los optantes llegó a la siguiente conclusión:

Premiar al fotoreportero Ricardo E. López Hevia, del periódico Granma por la excelencia y originalidad de sus imágenes donde se destacan la composición y los primeros planos, buscando la correcta utilización de las luces y las sombras, sugiriendo recorrido visual en la imagen con motivo conceptual e informativo.

Sin duda estamos en presencia de uno de los mejores fotoreporteros actualmente en el país, lo que queda demostrado por la diversidad de los ángulos utilizados a la hora de congelar el momento de la realidad vivida, así como demostrado dominio de la técnica en los distintos géneros y temáticas, donde prevalece su maestría como fotoreportero deportivo.

Radio

El jurado integrado por Dra. Silvia Ivonne Albelo Medina, Dra. Zenaida Costales Pérez y Lic. Pedro Otero Cabañas, analizó la obra de siete concursantes de las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Holguín y Camagüey.

Analizamos la calidad de los productos comunicativos entregados atendiendo a la utilización de los recursos sonoros, la calidad artística, la realización, la actualidad, pertinencia de los temas abordados, la búsqueda de las historias de vida, el empleo de los géneros periodísticos.

Atendiendo a los indicadores antes expuestos se decidió:

Otorgar el Premio Juan Gualberto Gómez a Aroldo García Fombellida, corresponsal de Radio Rebelde en Holguín, por el empleo de un lenguaje sencillo para narrar historias de los cubanos que habitan en lugares intrincados del país, que llevan sobre sus almas el peso de la resistencia cotidiana .

Aroldo desde la conversación social logra un periodismo diferente y necesario; el dialogo se enseñorea en el género y el periodista busca y llega a confesiones inéditas que dejan lecciones de vida.

Aroldo logra testimonios desgarradores luego del huracán Oscar en Guantánamo, despierta la sensibilidad al contar el desvelo de quien se responsabiliza día a día con la entrega de flores blancas para el monolito de Fidel en Santa Ifigenia. Al mismo tiempo, vive junto a los linieros y transmite la solidaridad de los trabajadores para disminuir las angustias de los apagones.

El Siempre Aroldo García Fombellida, devela historias de quienes son auténticos facilitadores sociales y comunicacionales en medio de las montañas de Cuba (Maisí es el lugar).

Impecable realización, renacer del en vivo en programas como Haciendo Radio, el NNR y Aquí Rebelde.

El jurado decidió también otorgar una Mención a Oscar Salabarría Martínez, corresponsal de Radio Rebelde en Villa Clara por la diversidad de los géneros periodísticos empleados, el uso de diversas fuentes para argumentar su trabajo, la defensa de la identidad nacional, el abordaje de la crítica con intencionalidad

Televisión

El jurado integrado por Irma Cáceres Pérez, Roberto Cornelio Ferguson y Gisela García Rivero analizó detalladamente las propuestas presentadas y resalta la valía de los siete profesionales valorados, jóvenes todos con una trayectoria de mérito por sus obras periodísticas televisivas, ya sea en los canales provinciales o nacionales.

Luego de una evaluación exhaustiva, se concluyó otorgar el Premio Juan Gualberto Gómez 2024, a Valia Marquínez Sam, de Cubavisión Internacional, quien sostiene en los últimos años una obra de gran variedad de temática, con una mirada profunda y crítica de hechos sociales, políticos, culturales, deportivos, científicos y medioambientales en la nación.

Por su excelente cuidado del contenido y la imagen, binomio que logra con un estilo propio, desenfadado y creativo, el jurado reconoce las cualidades de esta reportera para la realización de programas complejos, con una particular agudeza en sus entrevistas a personalidades y reportajes de impacto social.

Cada reportaje periodístico reluce por la fotografía, el empleo de profusos recursos de la edición y el diseño que le conceden dinamismo, frescura, interés y novedad a la puesta en pantalla, sin que éstos diluyan la idea central.

Asimismo, destaca su participación en el proyecto colectivo “Sueño Olímpico” de Cubavisión Internacional, sobre los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que la periodista logra el tratamiento informativo con fluidez, seguridad y amplio manejo de fuentes periodísticas, sin renunciar a los valores noticia y la inmediatez del suceso.

Hipermedia

El jurado de este premio, integrado por los periodistas Lic. Yurisander Guevara, Lic. Joel Mayor y la M.Sc Angélica Arce Montero, recibió y analizó la propuesta de siete candidatos a la obra del año 2024.

Después de un estudio detallado de los expedientes, decidimos entregar el Premio a: Oscar Figueredo Reinaldo, de Ideas Multimedios, por la variedad y profundidad de la labor realizada durante el año, al presentar una muestra rica en investigación y despliegue de recursos hipermerdiales. Precisamente, sus reportajes le merecieron también un premio en el Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio. Además, en la selección destaca el trabajo en equipo, aunque el galardón es individual, y la amplia cobertura a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este jurado también decidió otorgar menciones al periodista Yosdany Morejón Ortega, de Radio Sancti Spíritus, y a las redacciones digitales de los periódicos Granma y Juventud Rebelde.