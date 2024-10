Juan Gualberto Gómez escribe la patria on line

Quería que fuera aquí, en la UPEC, donde el libro volviera a nacer, por la cercanía de la organización a esta figura y la defensa que ha hecho de su obra, dijo en la Casa de la Prensa Norge Céspedes, compilador y prologuista de Juan Gualberto Gómez. La patria escrita, el volumen de Cubaliteraria en formatos digital y en PDF que fue presentado como diálogo coral sobre un gran cubano, amigo de José Martí, que compartió con él la pasión por el periodismo.

“Es un libro de voces, de testimonios, son voces que cuentan de él”, reveló Céspedes ante un público de reporteros y escritores encabezado por Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la UPEC, y Túbal Páez Hernández, Presidente de Honor de la organización.

Antes de concluir, feliz, en la idea de que “tenemos a Juan Gualberto on line, listo para nuestros lectores”, y de enumerar las ventajas de este tipo de formato, el autor agradeció encarecidamente a alguien que ya no está y no pudo verlo, por poco: Mercedes Ibarra Ibáñez, bisnieta del prócer y una gran amiga y colaboradora de la UPEC hasta su muerte.

“Yo quería que Mercedes lo viera. Ella estaba muy contenta con el proyecto, aportó hermosos testimonios de la familia y conservaba objetos de valor histórico y patrimonial que incluso pude tocar, con mucho miedo de dañarlos”, confesó Espinosa antes de agregar que Mercedes, otra cubana de ley, mostró aristas de relación que hacen Historia y patria de otro modo en tanto ayudan a conservar diversas grandezas de un héroe.

“Juan Gualberto Gómez es una figura que hace falta para seguir uniendo al país en la búsqueda de ser mejores”, afirmó el periodista y narrador Norge Céspedes en la que pudo ser la frase más honda de la presentación.

Antes que él, Laura Vázquez Fleitas, vicedecana docente de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, recordó en un texto de presentación que nombró “La patria íntima de Juan Gualberto Gómez” —en sabio juego con el título del libro— la certeza, tan presente en él, de que el amor a la patria es más dulce que un deber: es un gozo.

La presentadora destacó el entrecruzamiento de voces que permiten asomarse a una perspectiva más completa sobre el patriota. “El libro muestra —dijo— al Juan Gualberto Gómez más íntimo, lo que refuerza su condición de héroe y permite conocer al hombre y su época y al hombre en su época”.

Vázquez Fleitas elogió los valores informativo y simbólico contenidos en el testimonio gráfico incluido y destacó en particular la muestra de la evolución gráfica de la personalidad que ilustra su crecimiento y cambio y le libra de esa “cristalización” de imagen sufrida por tantas grandes figuras.

De igual modo, la vicedecana docente de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana elogió la inclusión de cartas personales que acercan al cubano sencillo, incluso en la dimensión del hogar, y reconoció a igual altura la construcción del patriota a través de varios escalones: hombre, periodista, hijo, centro de redes de apoyo como siempre tienen los héroes.

La profesora Vázquez Fleitas encomió el exaltado amor a la familia, a la patria y a su pueblo mostrados por Juan Gualberto y comentó una idea que bien puede resumir toda la presentación: “Este es un libro único y una oportunidad sin igual para conocer al hombre prócer”.

Al inicio del encuentro, Dianela Milán Ricketts, editora del libro, reconoció satisfecha que el proyecto le permitió descubrir a Juan Gualberto Gómez, un héroe alejado de toda frialdad, pleno de calidez humana.

La joven editora de Cubaliteraria comentó que la obra nos deja conocer al hombre con sus problemas y conflictos y, al parecer, ese conocimiento le permitió hacer, ante curtidos periodistas, un fiel retrato de Juan Gualberto Gómez: “En medio de las circunstancias más adversas, pensaba en su patria”.