Monstruosa deuda de EEUU se agiganta

El panorama fiscal de EEUU es más peligroso y desalentador que nunca, amenazando la economía y la próxima generación del país norteamericano, le dijo a ‘Fox Bussiness’ el director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson, Michael Peterson. Mientras, los bonos del Tesoro ya no son ese refugio seguro que solían ser.

Futuro negro

“Este no es el futuro que ninguno de nosotros desea y no es forma de gobernar una gran nación como la nuestra”, enfatizó Michael Peterson. Al citar cifras del Departamento del Tesoro, la cadena Fox Bussiness informó que la deuda nacional de EEUU –que mide lo que el país norteamericano le debe a sus acreedores– trepó este 21 de agosto hasta los 35 billones. Se trata de un aumento de 907.000 millones de dólares respecto al día anterior.

Pero para que la perspectiva de la situación sea una fotografía completa, el medio observó que precisamente “hace apenas cuatro décadas, la deuda nacional rondaba los 907.000 millones de dólares”. Dicho de otra forma, lo que hace cuatro décadas constituía el total de la deuda, es exactamente la misma suma que actualmente crece a diario la deuda de EEUU.

Para el doctor Sergio Fernández Riquelme, esta situación representa “quizás el final de un imperio”.

“Cada país tiene su propia cultura económica y EEUU, nos guste o no, ha sido el país liberal capitalista por excelencia. Pero resulta que para financiar sus aventuras militares, sus influencias políticas por medio mundo, cuando ya EEUU ha dejado de ser el sheriff de este planeta, pues ¿qué han hecho? Pues se han dedicado a expoliar como nunca al ciudadano medio norteamericano, que no estaba acostumbrado a eso. EEUU es un país con una presión fiscal muy baja, con una profunda tradición liberal–capitalista. Pero ahora, el temido IRS [Servicio de Impuestos Internos] que aparecía de forma puntual en los norteamericanos, ahora se ha hecho supercomún, persiguiendo el bolsillo –e intentando vaciarlo– del ciudadano norteamericano que no estaba acostumbrado”, explica el analista.

Mientras, una nueva investigación presentada en la conferencia anual de investigación de la Reserva Federal de EEUU de Kansas City encontró grietas en los bonos del Tesoro de EEUU, etiquetados en su día como valores de “refugio seguro”. El estudio subrayó que Washington ha disfrutado de un “privilegio exorbitante” para endeudarse ampliamente en el mercado mundial a pesar de sus propias crecientes brechas presupuestarias federales (Tomado de Sputnik)

Imagen de portada: Blatter