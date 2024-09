Chile con Pimienta

Tal es el aderezo de ConVergencias, una sustanciosa mezcla de imagen y poesía que, aun encarnando distintas materias de la creación artística, aparecen disueltas en un mismo mejunje: el de una visualidad realista y estética y el de esa realidad animada en décimas.

Son Roberto Chile y Alexis Díaz Pimienta las sustancias verdaderas de esta impregnación creadora. Del primero, tengo más que decir: es un persistente realizador de ideas vueltas imágenes, exposiciones, textos, nacidas del brío de sus empeños incesantes.

Es Chile un artista (no huelga repetirlo), y no digo del lente porque sería encajonarlo en su oficio de fotógrafo y documentalista (que no es poco, pero insuficiente). Lo confirma en esta fusión expositiva que ha llamado ConVergencias y que está a punto de inaugurar junto a Pimienta.

Pero no es la primera vez que este artista de la imagen disuelve fotografía y poesía en un mismo proyecto. No es tal la singularidad de la muestra que abrirá sus puertas el jueves 26 de septiembre, a las 5:00 pm. en la galería El reino de este mundo, de la Biblioteca Nacional José Martí, que Chile ha organizado para celebrar sus 70 años de vida.

“Convergencias de miradas, palabras y sentimientos”, un texto de Rafael Acosta de Arriba que prologará un libro en proceso con el mismo contenido que se mostrará en la exposición, ahonda en cómo esta nueva presentación conjunta es parte de una tendencia en la que el fotógrafo ha venido evolucionando:

“En la muestra hay una reminiscencia de la realizada en mayo del pasado año en esta misma galería, cuando expuso las fotos (y los poemas acompañantes) de su libro Donde anida la poesía, publicado por el Sello Ediciones Bachiller. En aquella ocasión, cada imagen tenía a su lado un poema que hacía referencia a ella y que fueron textos escritos por veinte poetas diferentes en generaciones y estilos”.

Y agrega: “Es admirable la gran armonía que existe entre las décimas y el mensaje visual de las fotografías. Copulan, se entrelazan, se mueven en una misma dirección. Lo que expresan de conjunto se puede admirar de una manera muy fluida”.

—¿Por qué asociar imagen y poesía? Suele decirse que la imagen no necesita explicación…

— Es que descubrí que, lejos de que la poesía vaya a ser un complemento de la imagen, ofrece al observador dos miradas en torno a una misma acción creadora. En este caso, las décimas de Pimienta dan a las imágenes una tercera dimensión —profundidad—, y como hemos trabajado en perenne intercambio, convergen.

Las ideas viajan azarosas en todo proceso creativo, no necesitan dirección, justamente por su carácter. Quizás de esta especie de anarquía se nutre el arte. Y así, bebiendo de grandes escritores (o empezando “al revés”), Chile ha “construido” imágenes:

—En esta frase de García Márquez me inspiré para hacer la foto ‘Mensaje’:

“Debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales, para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán: que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad”.

Sobre esta foto escribe Pimienta: “Contar lo mejor del viaje/ para que, si alguien un día,/ encuentra en la mar sombría/ la voz de un náufrago herido/ solo diga, sorprendido:/ Era verdad: existía!”.

De otras, como “Bendición”, el repentista dice:

La mujer negra, santera,

besa sus santos collares.

Labios espectaculares.

Manos de suave madera.

Evoca muertos. Espera

que haya salud y trabajo.

Bendice (arriba y abajo)

familia y seres queridos.

¿Ya están todos bendecidos?

¡Aché pa Cuba, carajo?

En este ir y venir, ConVergencias exterioriza una narrativa sustentada en temas sociales que atrapan el foco de Roberto Chile en su quehacer cotidiano, por esa inquietud siempre presente mediante la cual consigue captar honduras en la mirada y actitud de sus fotografiados. De ello, y de su condición de Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida (2019), hace gala en esta exposición.

ConVergencias es, entonces, muestra del rigor estético de las imágenes de Roberto Chile y de las décimas del talentoso repentista Alexis Díaz Pimienta.

Imagen de portada: A la derecha, Roberto Chile (Foto: Adrián Juan Espinosa). A la izquierda, Alexis Díaz Pimienta (Foto: cortesía del poeta).