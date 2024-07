Falleció la joven periodista Magda Iris Chirolde

“Te recordaremos alegre, para que tu risa sobreviva”

A veces las palabras se quedan vacías de significado y es la piel que se eriza, las lágrimas que salen y la mente que se niega a codificar los vocablos que lee o escucha son evidencia de que el dolor y la sorpresa te asestaron un golpe.

Y como entender es una obsesión humana empiezan a agolparse las preguntas de cómo, por qué, cuándo, pero las respuestas no esclarecen nada, porque la muerte es absurda cuando se lleva a un cuerpo joven, con alma buena.

Magda Iris Chirolde ha muerto con 33 años, la edad de la resurrección, quizás porque era su destino escapar de la vejez, dolores o desencantos que pudieran marchitar su risa, tal vez porque lo bueno es efímero o simplemente porque la muerte es una cabrona que no discrimina, ni elige.

En Guerrillero comenzó la vida profesional de esta periodista graduada en la Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca, y aunque hace algunos años dejó nuestra redacción, esta tropa siempre ha presumido de ser familia y ella quedó en el corazón de sus colegas y amigos, hoy lamentamos tu muerte.

Y aunque no haya más abrazos, mensajes ni planes, te recordaremos alegre, para que tu risa sobreviva y eso no lo puede impedirlo la muerte.

(Yolanda Molina Pérez, Periódico Guerrillero).

***

El colectivo de Canal Caribe lamenta el fallecimiento de Magda Iris Chirolde, jefa de redacción de nuestros espacios informativos.

Antes de asumir responsabilidades en el Canal Cubano de Noticias, Magda, natural de Pinar del Río, formó parte del equipo del periódico provincial Guerrillero y de la revista Juventud Técnica.

Su nobleza, sentido de la justicia, y constante empeño por ser cada día mejor, nos acompañarán siempre.

(Tomado del muro de Facebook del Canal Caribe).

***

Solo una vez me equivoqué delante de Magda Iris… Dije algo fuera de lugar, y ella levantó la vista y giró la cabeza diciéndome que no. Sin palabras. No hizo falta más. Me fui de la oficina con la cabeza gacha, sin sonreír, y al otro día me aparecí con un discúlpame en la boca, para ella. En mis años de trabajo en el Icrt, solo con Magda he sentido el peso del error, por vergüenza, de una manera visceral. Y sé que fue porque admiraba su justeza, su capacidad de decisión, su madurez prematura, y valoraba su amistad.

En los últimos días hablamos mucho, de planes, de hijos, de sueños por cumplir. Esto no sé si el Duni lo sabe. Parecía inspirada luego de ir a la presentación de Mamá cuéntalotodo, y allí, en el Pabellón Cuba, tomé la foto que comparto en este post, acompañada ella por sus fieles guardianes-hermanos menores: Cristian y Eliany Benito que a esta hora andan con el corazón roto por la partida a destiempo de Magda.

También estoy triste por ti, Mag. Extrañaré en tu wathsapp los textos que no dio tiempo copiar en el teleprómter, y las ideas que compartimos para hacer mejor la emisión del equipo de Luisito, el tuyo, el mío, que tú llevabas de la mano con tanto tino.

Cuando vea a Duniesky solo podré darle un abrazo, Mag. Uno fuerte, muy fuerte, como el que extrañaré darte a ti cuando llegue a la redacción, esté nuestro equipo, y no te vea. (Tomado del muro de Facebook de Abdiel Bermúdez).

***

El colectivo de Juventud Técnica lamenta el fallecimiento de Magda Iris Chirolde, periodista que durante varios años estuvo en nuestra redacción.

Magda llegó a la revista con muchas ganas de crecer como profesional y ser humano y lo logró. Nos brindó su talento para temas diversos, principalmente energía, robótica, y fue un lazo fundamental con la CUJAE.

También se encargó de nuestro departamento audiovisual y supervisó el apartado de podcasts, siendo primordial su trabajo con los médicos cubanos en Italia cuando la COVID-19.

Aunque hace algún tiempo se despidió de JT para asumir nuevos retos en la televisión, mantuvo con la redacción excelentes relaciones personales y profesionales.

Nunca olvidaremos su risa peculiar, su curiosidad y el constante deseo de ser cada día mejor.

Hasta siempre, Magda.

***

Mi querida Magda:

Cómo te vamos a extrañar!!! Tu certeza, tu justicia, tu tino… Mi tranquilidad ante cámara cuando tú y Luisito estaban, que lo sentía y reconocía mi mamá que tanto me conoce…

Pero extrañaré más cuando Ana vuelva a ir al Noticiero y corra por los pasillos… Porque siempre me decías que era una niña linda y feliz, que así querías que fueran tus hijos y entonces comenzamos a hablar de la vida, de los momentos, de las edades, de los retos de la maternidad, ese sueño tuyo que sentías cada día más cercano, para que acompañara a Ana en sus horas en el noticiero.

Y pienso en Duniesky López en aquellos primeros días en que empezaron a enamorarse, en la alegría que nos dió a todos que la gente buena se amara.

Que me dirá mi equipo cuando vuelva a decir: Pueblo de Reyes, Asamblea Santa!!! Y tú sonrisa no me devuelva el saludo. Y tus llamados al ahorro a Luisito. Y mis cámaras por Whatsapp.

Y el día mi accidente en la puerta que me cuidaste y supiste indicarme que hacer, y tus mensajes diarios para saber de mi pierna. Y el abrazo que me diste cuando volví.

Magda ahora fuiste tú la que nos sorprendiste, la que te saliste de la planificación, la que nos dejaste sin palabras… Mi niña cuida de tu mamá, de tu papá, de tu hermano y de Duniesky. Te abrazo fuerte y vuela alto. (Tomado del muro de Facebook de Esther Liliam González).

***