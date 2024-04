Impiden viaje solidario a Gaza de Flotilla de la Libertad

Integrantes de la Flotilla de la Libertad denuncian las maniobras de Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino

Las últimas noticias sobre la Flotilla de la Libertad, ese contingente internacional, que desde hace varios días está en Estambul para llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, no son halagüeñas:

El diario de Manolo Teniente, uno de los integrantes del grupo español que forma parte de los 35 países que integran la Flotilla, da cuenta de lo que ha sucedido ante la información de que este viernes no pueden ni abordar el barco ni navegar hacia Gaza:

“ … Por tanto las presiones de Israel y de EEUU, podían ser dobles, por un lado, el gobierno turco tiene que autorizar la salida del barco, pero además, la administración de Guinea Bissau debe dar el visto bueno de cuando el barco está en condiciones de navegación segura. Y lo que ha ocurrido hoy es que Guinea Bissau considera que el barco aún no está en condiciones técnicas para navegar y que se necesita seguir con la inspección del barco, sin que haya fecha cierta de cuando le darán vía libre a la inspección. A nadie se le escapa que la presión que puede hacer Israel y EEUU, sobre un pequeño país centroafricano, con poco más de 2 millones de habitantes, es bastante significativa…”

Según refiere el propio Manolo Teniente la delegación española es de 23 personas, y además componen el contingente delegaciones de hasta 35 países. También hay una contraparte turca, que aporta tantos pasajeros como el resto de internacionales. En total cerca de 500 personas subirían al barco, organizados a través de una coordinadora donde van representantes de los países con delegaciones importantes.

El activista español confirmó este viernes que la delegación de su país regresaría a España hasta que tuvieran las condiciones para poder realizar el viaje:

Maribel Acosta Damas: Buenos días Manuel, ¿ya van de regreso a España? ¿Qué harán los demás? ¿Se sienten derrotados?

Manolo Teniente: Hola Maribel, la mayoría nos volveremos el lunes a España. No, no nos sentimos derrotados, rabiosos sí y un poco impotentes. Pero se va a seguir trabajando para que el barco de pasajeros que tenemos, el Akdeniz, que en turco significa Mediterráneo, tenga permiso de navegación, y más pronto que tarde se volverá a intentar la salida. No podemos permanecer aquí en Estambul sin saber cuándo se puede viajar. Nos vamos, pero volveremos, al menos la mayoría y quizá más gente de la que ahora ha habido. Gracias por tu solidaridad y tu interés. .

Antecedentes de la Flotilla de apoyo a Palestina: Una historia de asedio y solidaridad

Maribel Acosta Damas: ¿Qué antecedentes tiene esta Flotilla de 2024?

Manolo Teniente: En 2006, un pequeño grupo de activistas de derechos humanos comenzó a intercambiar correos electrónicos, tratando de formular un plan para ayudar al asediado pueblo de Gaza, atrapado en una prisión al aire libre. Después de mucha discusión, decidieron navegar en barco hasta Gaza. En octubre de 2006, cinco personas se convirtieron en los organizadores y la fuerza motivadora del proyecto. Nació el Movimiento Gaza Libre. Se acercaron a otras personas de todo el mundo que habían trabajado y vivido en los territorios palestinos ocupados, y en muchos casos habían sido arrestadas y/o deportadas, y en unas pocas semanas, más de 80 personas se habían unido al proyecto, ofreciendo su ayuda como voluntarias. , fondos y experiencia. Muchas personas que habían sido deportadas, arrestadas y detenidas por Israel por su apoyo no violento a los palestinos estaban ansiosas por participar.

El 23 de agosto de 2008 lo hicieron. Con dos pequeños barcos pesqueros, el FREE GAZA y el LIBERTY, rompieron por primera vez el bloqueo de Gaza. Y de octubre a diciembre de 2008, hubo cuatro misiones más exitosas a Gaza en un pequeño yate donado llamado DIGNITY.

El 29 de diciembre, dos días después de que Israel lanzara su ataque contra Gaza, el Movimiento Gaza Libre intentó enviar un barco de emergencia a Gaza con médicos, periodistas y suministros médicos. El 30 de diciembre, las fuerzas navales israelíes embistieron al DIGNITY en aguas internacionales, dañando gravemente el barco, lo que provocó que se hundiera en una tormenta cinco meses después. Afortunadamente ninguno de los participantes a bordo resultó herido.

En enero de 2009, la marina israelí casi volcó nuestro siguiente barco y el ESPÍRITU DE LA HUMANIDAD lo obligó a dar marcha atrás. En junio de 2009, las fuerzas navales israelíes se apoderaron del SPIRIT OF HUMANITY, arrestaron a los 21 voluntarios a bordo, los encarcelaron durante una semana y luego los deportaron.

Se decidió que la única manera de volver a hacerlo sería con una flotilla de barcos y buques de carga y una presencia internacional demasiado grande para que Israel la ignore. Nos acompañaron la organización turca de derechos humanos IHH, la Campaña europea para poner fin al asedio de Gaza, la Coalición internacional para poner fin al asedio a Gaza y las campañas Ship to Gaza Suecia y Ship to Gaza Grecia.

La flotilla de 2010 fue atacada, lo que provocó 10 muertos y decenas de heridos, además de indignación mundial. Una segunda flotilla internacional se organizó en junio-julio de 2011, pero quedó varada por el bloqueo que Israel logró subcontratar en los puertos de Grecia y Turquía, y solo un barco logró navegar hacia Gaza (Dignité-Al-Karama). . Otros dos barcos (Tahrir, Saoirse) navegaron contra el bloqueo desde Turquía en noviembre de 2011: todos fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales, y todos los que iban a bordo fueron secuestrados y deportados por las fuerzas israelíes.

En 2012, el barco Estelle zarpó desde Suecia hasta el Mediterráneo oriental, donde también fue incautado ilegalmente en aguas internacionales y todos a bordo fueron secuestrados y deportados por las fuerzas israelíes.

Entre 2012 y 2014, las campañas dentro de la Coalición de la Flotilla de la Libertad cooperaron en la campaña del Arca de Gaza, para reconstruir un antiguo barco pesquero en Gaza para un viaje por mar, con el fin de transportar productos de exportación desde Gaza a compradores internacionales. Logramos vender productos de exportación palestinos por valor de más de 24 000 dólares, por los cuales se pagó a todos los productores palestinos, pero el Arca de Gaza fue bombardeada y destruida durante el ataque a Gaza de julio-agosto de 2014.

En 2015, la Flotilla de la Libertad 3 (FF3) zarpó para exigir el fin del bloqueo, la libertad de movimiento entre Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este y un puerto abierto en Gaza, el puerto de toda Palestina. Marianne zarpó de Suecia en mayo y tres veleros que la acompañaban zarparon de Grecia a finales de junio. El Marianne fue abordado por la marina israelí el 1 de julio en aguas internacionales y llevado a Ashdod. FF3 zarpó y logró su objetivo: desafiar el bloqueo de Gaza y recordarle al mundo el ilegal e inhumano bloqueo israelí.

En 2016, Women’s Boat to Gaza zarpó de Sicilia para resaltar el papel de las mujeres palestinas en la lucha de su pueblo por liberarse de la ocupación. El Zaytouna-Oliva fue abordado por las FOI a 42 millas náuticas de la costa de Gaza y llevado por la fuerza a Ashdod. Las 13 mujeres a bordo fueron acusadas de ingresar ilegalmente a Israel y deportadas.

En 2017, la FFC actuó en solidaridad con Gaza Fishers, un proyecto que tenía como objetivo aumentar la conciencia en todo el mundo sobre la difícil situación de la industria pesquera de Gaza, devastada por el bloqueo de 12 años y los ataques diarios de la marina de ocupación.

En 2018, la Coalición de la Flotilla de la Libertad navegó por el derecho a un futuro justo para Palestina. El foco de la Flotilla fueron los efectos negativos del bloqueo en diferentes sectores de la población civil: pescadores, jóvenes y niños y en reconocimiento al 70º aniversario de la Nakba los refugiados que son el 70% de los residentes de Gaza y más de 5 millones en el mundo. Zarparon dos barcos el Al-Awda (El Regreso) y el Libertad fueron secuestrados en aguas internacionales, arrestado y llevado a Israel por la fuerza en dos episodios separados. Los suministros médicos que transportaban nuestros barcos, así como los propios barcos, fueron objeto de un proceso judicial que concluyó con la decisión de confiscar los barcos.

En 2023, la Flotilla de la Libertad navegó por Handala en un viaje que hizo escala en puertos europeos de Noruega, Escocia, Irlanda, Gales, Inglaterra, Alemania y Países Bajos. Las comunidades locales organizaron vibrantes eventos de solidaridad coincidiendo con la llegada del barco a los distintos puertos para crear conciencia sobre la situación en Gaza.

Yo estuve en la flotilla de 2011. Entonces fuimos un grupo numeroso de unas 50 personas desde España y compramos nuestro propio barco en Grecia, al que bautizamos como Guernika. Tal como se cuenta en la anterior síntesis el gobierno griego nos impidió salir a requerimiento de Israel.

Manolo Teniente termina su diario 7mo, que tal vez sea el último de este primer intento, con una reflexión humana:

“Hoy hemos seguido conociendo la biografía de personas especiales que, están entregadas a la causa pacifista y la defensa del pueblo palestino, pero anteriormente habían prestado sus servicios al gobierno de EEUU. Es el caso de Coleen Rowley una mujer de cerca de 70 años. En enero de 1981, Rowley se convirtió en agente especial del FBI. Ella entró en conflicto con la dirección del FBI, porque, antes de los atentados de al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001, pasó información sobre la peligrosidad de uno de los participantes en los atentados sin que se hiciera nada por vigilarlo y controlarlo. Su denuncia llevó a una investigación de dos años por parte del Departamento de Justicia, que no depuró responsabilidades de nadie. Desde 2.003, Rowley, se dedicó a dar conferencias sobre ética y se posicionó como pacifista de izquierda, dejando el cuerpo del FBI en 2004. Esto significa que nada es vano y que las experiencias intensas que se viven, modifican nuestro comportamiento y nuestro referentes políticos e ideológicos. Mañana seguiremos en el debate de por dónde enfilar nuestros próximos pasos, que se darán a conocer en una rueda de prensa de la delegación española.”

El mundo está con ustedes. Los días de trabajo y manifestaciones en Estambul y lo que está sucediendo en las universidades de Estados Unidos demuestra que no están solos.

Fotos: Manolo Teniente, integrante español de la Flotilla de la Libertad. Fotos de los días en Estambul.

Tomado de Resumen Latinoamericano