Esposa de Assange: “El país que intenta extraditarlo conspiró para asesinarlo”

El Tribunal Superior de Londres celebra el 20 y 21 de febrero una audiencia que posiblemente será el último desafío legal de Julian Assange para apelar su extradición a EE.UU. En ese contexto, la esposa del fundador de WikiLeaks, Stella Assange, criticó este martes duramente a Washington.

“Estados Unidos ha emprendido un proceso por motivos políticos contra un periodista porque lo expuso cometiendo delitos”, manifestó en un discurso a las afueras del edificio. “Ni siquiera debería hablar de justicia a estas alturas porque el país que intenta extraditarlo conspiró para asesinarlo“, continuó.

“Tienen qe saber que no pueden salirse con la suya. Julian necesita su libertad y todos necesitamos la verdad”, afirmó Stella. “Lo que está en juego es la capacidad de publicar la verdad y exponer los crímenes cuando son cometidos por los Estados”, enfatizó.

Previamente, declaró que el estado de salud de su marido “está en declive, física y mentalmente”. “Su vida está en riesgo cada día que permanece en prisión, y si es extraditado, morirá”, explicó

Una de las pruebas de su mal estado de salud fue que, durante el primer día del juicio, el periodista no pudo asistir al recinto. El tribunal fue informado de que Assange “no se encuentra bien hoy” y no asistirá a la vista, indicó la jueza Victoria Sharp. “Ha decidido no asistir en persona ni por videoconferencia, por razones de salud”, añadió.

El caso Assange

Assange fue recluido en la cárcel londinense de Belmarsh en 2019, luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, permitiera su arresto en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde el periodista australiano había permanecido en condición de asilado durante siete años, desde junio de 2012.

En junio de 2022, el Reino Unido aprobó la extradición de Assange a EE.UU., donde es acusado de publicar en WikiLeaks cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos confidenciales altamente comprometedores para Washington sobre sus actividades en las guerras de Irak y Afganistán.

Un juzgado rechazó inicialmente la solicitud de extradición admitiendo que Assange podría suicidarse o sería objeto de un trato inhumano en el país norteamericano. Sin embargo, Washington apeló con éxito el fallo y ofreció garantías a Londres de que se respetarían los derechos del acusado.

La Justicia estadounidense presentó un total de 18 cargos contra Assange bajo la Ley de Espionaje y pide para él 175 años de prisión.

