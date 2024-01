No son las palabras, no es el momento

Consternados, tristes, comprometidos, los integrantes del gremio periodístico en Camagüey vivimos la muerte de Yurislenia Pardo Ortega, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia y reportera de Adelante.

Con solo 35 años, Yuri, como la llaman colegas, amigos y familiares, atesoraba una intensa trayectoria revolucionaria y profesional, y tantas virtudes humanas que al momento de conocerla cualquier persona se sentía de inmediato su colaborador, su amigo, su familiar.

Periodista apasionada, colega colaborativa, lidereza indiscutible, madraza “todoterreno”, amiga incondicional, ser humano insuperable, hija, hermana, tía amantísima… así es Yurislenia, la presidenta de los periodistas camagüeyanos, la reportera vanguardia de Adelante, la muchacha alegre cuya muerte prematura nos resistimos a creer.

Su ejemplo de profesionalidad, optimismo y empuje continuará inspirándonos como hasta ahora por obras mejores y posibles, como periodistas y, sobre todo, como personas privilegiadas de haber coincidido en su lugar y en su tiempo.

Yuri fue presidenta provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, de la Federación Estudiantil Universitaria en su Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, firmante del Libro de Honor de la Mujer Camagüeyana, merecedora de la Distinción por la Fundación de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe en varias ocasiones, entre muchas otras.

Recién graduada, laboró dos años en la Radio provincial, incluida la emisora municipal Radio Florida. Desde 2013 se desempeñaba en el periódico Adelante, donde fue además secretaria del comité de base de la UJC y del núcleo del Partido, y acumuló los más disímiles reconocimientos y premios en concursos, incluido el premio Pisto Manchego por la obra del año.

Desde el 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, integraba su Comité Provincial en Camagüey. En marzo de 2023 sus colegas la elegimos presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio, al frente de la cual se mantuvo trabajando y creando incluso después del diagnóstico del tumor, de cuya intervención quirúrgica no logró recuperarse.

Al redactar estas líneas, todos sentimos que no son las que su estatura de ser humano excepcional merecen. Estas no son las palabras para Yuri, este no era el momento para su partida. Mas, como haría ella, como hizo tantas veces, decimos ahora la noticia, luego vendrán las crónicas, las historias, la Yuri de la cual seguro todos querrán contar.

Tomado de Adelante