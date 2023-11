Aún veinte notas más con Palestina en el corazón

Siguen agolpándose las noticias sobre crímenes cometidos por los sionazis en Palestina, y también —pese al poderío de quienes ejecutan el crimen, lo financian o ejercen otras formas de inmoral complicidad con él— crece en el mundo el repudio contra ese genocidio. La esperada marcha habanera de ayer en reclamo de paz y de justicia para el pueblo martirizado ha sido ocasión para seguir reuniendo notas pensadas y escritas con Palestina en el corazón. Esta es la tercera serie.

1 / Con la esperada y masiva manifestación de apoyo a Palestina y de condena a los asesinos sionazis, La Habana cumplió una vez más su deber de patria y de humanidad. Los enemigos del pueblo palestino lo son también del cubano, y lo evidencian las votaciones en la ONU relativas al bloqueo de los Estados Unidos a Cuba.

2 / ¡Impresionante! En esa palabra se pueden resumir las que más escuchó decir sobre la marcha cubana de hoy [23 de noviembre] por Palestina alguien que la vivió y ahora da testimonio.

3 / Oído en la calle:

—¿Será cierto que el Ministerio de Cultura de Cuba y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se juntarán en el estudio de pueblos originarios?

—Buena ocasión para pensar en Palestina como pueblo originario masacrado con la complicidad de los Estados Unidos, país de larga experiencia en cometer crímenes de esa índole, y otros.

4 / El gobierno de Israel llama guerra a su masacre del pueblo palestino, y dice que (aunque haya eventuales ceses del fuego y se intercambien prisioneros) esa “guerra” continuará hasta alcanzar “todos sus objetivos”. ¿Se necesitan grandes conjeturas para saber que entre ellos se encuentra aniquilar a Palestina y completar el robo de su territorio?

5 / Se dice que sus primeros viajes como presidente de Argentina los hará el mal llamado libertario a los Estados Unidos y a Israel. Claro está su tenebroso programa.

6 / Seamos sinceros: si, de hecho, tras los sucesos del 7 de octubre Alberto Fernández corrió a darle apoyo a Israel, ¿habrá que asombrarse con lo previsible que hará su sucesor?

7 / Mucho más que una franja. Una compañera de ideas me escribe desde Sevilla y me hace recordar un artículo de hace casi diez años pero que, pese a mi voluntad, conserva dolorosa vigencia.

(Y ahora [publicado ya el enlace] Facebook da la opción de no ver las imágenes de entonces, como si la brutalidad que muestran fuera mayor que la exhibida hoy por los hechos del horrible genocidio en marcha.)

8 / El encuentro y esa imagen [la Plaza de la Revolución José Martí con las banderas de Cuba y de Palestina en el obelisco] merecen dar paso a una intensa campaña de solidaridad con Palestina, y de condena al sionismo, en todo el territorio nacional. Sería también expresión de lealtad a nuestra historia, a Martí, a Fidel. Y otra advertencia al imperialismo yanqui.

9 / Es real. Ahora mismo estoy frente a ella y la he fotografiado. Al pie transcurre un encuentro juvenil por Palestina. Se oye una voz que por su acento puede ser de ese pueblo, y entre canciones grita luego de un breve discurso: “¡Viva Palestina! ¡Viva Cuba! ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!”.

La imagen, que merece ser real y lo es, al menos en este momento parece reclamar mayor iluminación. Y perdurar, no ser efímera como el acto alumbrado con ella, que es motivo de orgullo patrio.

10 / Merece ser real. Me ha llegado desde España, y no sé si es una recreación gráfica (que sería encomiable) o una fotografía factual. Esta noche me acercaré a la Plaza para poder saberlo, pero con el deseo de que sea la imagen real que merece ser como expresión de actitud justiciera en sí misma, y como un paso hacia otras muchas acciones representativas del alma cubana.

La Habana, noche del 17 de noviembre de 2023

11 / En localidades cubanas se han hecho aisladas manifestaciones de condena a la masacre que sufre el pueblo palestino, y al Israel sionazi que la comete, y se informa que hoy habrá un acto de igual propósito en el Centro Martin Luther King, de La Habana. En toda Cuba deberían cundir palpables expresiones de ese espíritu. Razones abundan.

12 / Se lee que hoy [17 de noviembre] es Día del Niño Prematuro. También niñas y niños de esa condición están muriendo en Gaza, asesinados.

13 / Ayer veía a Sergio [mi nieto] pintando en el caballete que le hizo el abuelo queredor, y pensaba en los niños y las niñas de Palestina que los sionazis, esos falsos judíos, están asesinando. Los grandes crímenes causan daños “colaterales” que son también enormes: las personas decentes se pueden sentir culpables por sus momentos de felicidad. No cabe indiferencia.

14 / 17 de noviembre, Día de la Niñez [ver nota 12]:

Pensemos, no solo hoy, en las niñas y los niños que los sionazis, expresión concentrada del imperialismo, están asesinando en Gaza y fuera de esa “franja”.

15 / Oído en la calle:

—Tanto al repudiar crímenes como al justificarlos, hay quienes juran conocer “la verdadera palabra de Dios” como estampada en una circular escrita.

—Con timbre, firma y cuño actualizado. ¡Ah!, y número de registro.

16 / Por Palestina. ¡Al honor acudid, santaclareños!

Hoy todo el pueblo cubano, el que honra a su patria, se puede sentir santaclareño. Al movilizarse en defensa de la causa palestina, Santa Clara valida sus vínculos con el comandante Ernesto Che Guevara, encarnación del internacionalismo revolucionario, y da vida a otra expresión de “Al combate corred, bayameses”. Honra a la nación.

17 / Si dices que te basas en El capital para intentar que el mundo sea más justo, eres dogmático y arcaico, estás desfasado. Pero si matas porque dices que la Biblia te escogió como integrante de un grupo superior y te autoriza a hacer lo que te dé la gana, entonces eres fiel a Dios y defiendes la justicia divina. Hasta moderno eres.

18 / Circula la propuesta de que el Comité Olímpico Internacional sea rebautizado Comité Olímpico Israelí.

19 / Oído en la calle:

—Los callos en las manos pueden hacernos más fuertes.

—Sí, pero los del alma pueden volvernos insensibles, cómplices de crímenes.

20 / Oído en la calle:

—…dice que duda si seguir publicando en las redes.

—¿Por qué?

—Le duele ver que cualquier cosa que publica suscita más muestras de atención que sus desgarramientos por Palestina.

Foto de portada: Vladimir Molina Espada/ Prensa Latina