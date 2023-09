Una «guerra contra el terrorismo» desde el infierno

El día después de que el gobierno estadounidense comenzara a bombardear rutinariamente lugares lejanos, el editorial principal del New York Times expresó cierta satisfacción. Habían pasado casi cuatro semanas desde el 11 de septiembre, señaló el periódico, y Estados Unidos finalmente había intensificado su «contraataque contra el terrorismo» lanzando ataques aéreos contra campos de entrenamiento de Al Qaeda y objetivos militares de los talibanes en Afganistán. «Era un momento que esperábamos desde el 11 de septiembre», decía el editorial . «El pueblo estadounidense, a pesar de su dolor y enojo, ha sido paciente mientras esperaba que se actuara. Ahora que ha comenzado, apoyarán todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo esta misión correctamente».

Mientras Estados Unidos seguía lanzando bombas en Afganistán, las reuniones informativas diarias del secretario de Defensa Donald Rumsfeld lo catapultaron a una estratosfera de adulación nacional . Como lo expresó el reportero del Washington Post : «Todo el mundo se arrodilla ante la potencia del Pentágono… la nueva estrella de rock de Estados Unidos». Ese invierno, el presentador del programa Meet the Press de NBC , Tim Russert, le dijo a Rumsfeld: «Sesenta y nueve años y eres el semental de Estados Unidos».

Las sesiones informativas televisadas que provocaron tanta adoración incluyeron afirmaciones de una decencia profundamente arraigada en lo que para entonces ya se conocía como la Guerra Global contra el Terrorismo. «Las capacidades de selección de objetivos, y el cuidado que se pone al apuntar, para asegurarse de que se alcancen los objetivos precisos y que no se alcancen otros objetivos, es tan impresionante como cualquier cosa que cualquiera pueda ver», afirmó Rumsfeld . Y agregó: «Las armas que se utilizan hoy tienen un grado de precisión que nadie jamás hubiera soñado».

Cualquiera que fuera su grado de precisión, las armas estadounidenses, de hecho, estaban matando a muchos civiles afganos. El Proyecto sobre Alternativas de Defensa concluyó que los ataques aéreos estadounidenses habían matado a más de 1 000 civiles durante los últimos tres meses de 2001. A mediados de la primavera de 2002, The Guardian informó que «hasta 20 000 afganos podrían haber perdido la vida como consecuencia indirecta de la intervención estadounidense».

Sin embargo, ocho semanas después de que comenzaran los intensos bombardeos, Rumsfeld descartó cualquier preocupación por las víctimas: «Nosotros no iniciamos esta guerra. Así que entiendan que la responsabilidad de cada una de las víctimas de esta guerra, ya sean afganos inocentes o estadounidenses inocentes, recae en Al Qaeda y los talibanes». Después del 11 de septiembre, el proceso estaba alimentando una especie de máquina de emociones perpetuas sin interruptor de apagado.

Bajo la rúbrica de «guerra contra el terrorismo», la guerra indefinida ya estaba en marcha, «como si el terror fuera un estado y no una técnica», como escribió Joan Didion en 2003 (dos meses antes de la invasión estadounidense de Irak). «Habíamos visto, lo más importante, el uso insistente del 11 de septiembre para justificar la reconcepción del papel correcto de Estados Unidos en el mundo como el de iniciar y librar una guerra prácticamente perpetua».

En una sola frase, Didion había capturado la esencia de un conjunto de suposiciones rápidamente calcificadas que pocos periodistas convencionales estaban dispuestos a cuestionar. Esas suposiciones fueron una trampa para los leones del complejo militar-industrial-de inteligencia. Después de todo, los presupuestos de las agencias de «seguridad nacional» (tanto las de larga data como las de nueva creación) habían comenzado a dispararse, con enormes desembolsos similares destinados a contratistas militares. Peor aún, no había un final a la vista a medida que la misión se aceleraba hasta convertirse en una carrera por dinero en efectivo.

Para la Casa Blanca, el Pentágono y el Congreso, la guerra contra el terrorismo ofrecía una licencia política para matar y desplazar personas a gran escala en al menos ocho países . La matanza resultante a menudo incluyó a civiles . Los muertos y mutilados no tenían nombres ni rostros que llegaran a quienes firmaron las órdenes y se apropiaron de los fondos. Y a medida que pasaban los años, la cuestión parecía no ser ganar esa guerra multicontinental sino continuar librándola, un medio sin fin plausible. De hecho, detenerse se volvió esencialmente impensable. No es de extrañar que no se pudiera escuchar a los estadounidenses preguntándose en voz alta cuándo terminaría la «guerra contra el terrorismo». No se suponía que fuera así.

Los primeros días después del 11 de septiembre presagiaron lo que estaba por venir. Los medios de comunicación siguieron amplificando las razones para una respuesta militar agresiva, mientras que se asumía que los traumáticos acontecimientos del 11 de septiembre eran una causa justa. Cuando las voces de conmoción y angustia de quienes habían perdido a sus seres queridos respaldaban la idea de ir a la guerra, el mensaje podía ser conmovedor y motivador.

Mientras tanto, el presidente George W. Bush —con solo un voto negativo en el Congreso— condujo fervientemente ese tren de guerra, utilizando el simbolismo religioso para engrasar sus ruedas. El 14 de septiembre, al declarar que «nos presentamos ante Dios para orar por los desaparecidos y los muertos, y por quienes los aman», Bush pronunció un discurso en la Catedral Nacional de Washington, afirmando que «nuestra responsabilidad ante la historia ya es clara: Responde a estos ataques y libra al mundo del mal. Se ha librado una guerra contra nosotros mediante el sigilo, el engaño y el asesinato. Esta nación es pacífica, pero feroz cuando se la irrita. Este conflicto se inició en el momento y los términos de otros. Terminará de la forma y a la hora que elijamos».

El presidente Bush citó una historia que ejemplifica «nuestro carácter nacional»:«Dentro del World Trade Center, un hombre que podría haberse salvado permaneció hasta el final al lado de su amigo tetrapléjico».

Ese hombre era Abe Zelmanowitz. Más tarde ese mes, su sobrino, Matthew Lasar, respondió al homenaje del presidente de manera profética:

«Lamento la muerte de mi tío y quiero que sus asesinos sean llevados ante la justicia. Pero no estoy haciendo esta declaración para exigir una venganza sangrienta… Afganistán tiene más de un millón de refugiados sin hogar. Una intervención militar estadounidense podría provocar la hambruna de decenas de miles de personas. Lo que veo venir son acciones y políticas que costarán muchas más vidas inocentes y generarán más terrorismo, no menos. No creo que el compasivo y heroico sacrificio de mi tío sea honrado por lo que Estados Unidos parece dispuesto a hacer».

Los grandiosos objetivos anunciados por el presidente fueron respaldados abrumadoramente por los medios de comunicación, los funcionarios electos y la mayor parte del público. Típica fue esta promesa que Bush hizo en una sesión conjunta del Congreso seis días después de su sermón en la Catedral Nacional: «Nuestra guerra contra el terrorismo comienza con Al Qaeda, pero no termina allí. No terminará hasta que todos los grupos terroristas de alcance global hayan sido encontrados, detenidos y derrotados».

Sin embargo, a finales de septiembre, cuando los planes de ataque del Pentágono se hicieron públicos, unos pocos estadounidenses desconsolados comenzaron a expresar su oposición. Phyllis y Orlando Rodríguez, cuyo hijo Greg había muerto en el World Trade Center, ofrecieron este llamamiento público:

«Leemos suficientes noticias para sentir que nuestro gobierno se encamina hacia una venganza violenta, con la perspectiva de que hijos, hijas, padres y amigos en tierras lejanas mueran, sufran y alimenten más agravios contra nosotros. No es el camino a seguir. No vengará la muerte de nuestro hijo. No en nombre de nuestro hijo. Nuestro hijo murió víctima de una ideología inhumana. Nuestras acciones no deberían tener el mismo propósito».

Judy Keane, que perdió a su marido Richard en el World Trade Center, dijo de manera similar a un entrevistador: «Bombardear Afganistán sólo va a crear más viudas, más niños sin hogar y sin padre».

Y después vino Irak

Mientras un dolor, una rabia y un miedo indescriptibles hacían hervir el caldero estadounidense, los líderes nacionales prometieron que su alquimia traería seguridad pura a través de un esfuerzo de guerra global. Sería incesante, en el que las muertes y el duelo de personas igualmente inocentes, gracias a las acciones militares estadounidenses, se devaluarían por completo.

Junto con los principales líderes políticos de Washington, el cuarto poder fue fundamental para mantener la descarga de adrenalina alimentada por el dolor que hizo que lanzar una guerra global contra el terrorismo pareciera la única opción decente, con Afganistán inicialmente en la mira del país y los medios de comunicación llenos de llamados a venganza. Los funcionarios de la administración Bush, sin embargo, no alentaron ningún foco en Arabia Saudita, aliado petrolero de Estados Unidos, el país de donde provinieron 15 de los 19 secuestradores del 11 de septiembre. (Ninguno era afgano).

Cuando Estados Unidos comenzó su invasión de Afganistán, 26 días después del 11 de septiembre, el asalto podría fácilmente parecer una respuesta adecuada a la demanda popular. Horas después de que los misiles del Pentágono comenzaran a explotar en ese país, una encuesta de Gallup encontró que «el 90 por ciento de los estadounidenses aprueba que Estados Unidos emprenda tal acción militar, mientras que sólo el 5 por ciento se opone y otro 5 por ciento no está seguro».

Esta aprobación tan desigual fue un testimonio de cuán profundamente se había arraigado el mensaje de una «guerra contra el terrorismo». Entonces habría sido poco menos que herético predecir que tal represalia causaría la muerte de muchas más personas inocentes que en el asesinato en masa del 11 de septiembre. Durante los años venideros, las muertes previsibles de civiles afganos serían minimizadas, descartadas o simplemente ignoradas como «daños colaterales» incidentales (un término que la revista Time definió como « civiles muertos o heridos que deberían haber elegido un vecindario más seguro»).

Lo que había ocurrido el 11 de septiembre seguía estando en el centro de la atención. Lo que empezó a sucederles a los afganos aquel 7 de octubre quedaría relegado, como mucho, a una visión periférica. En medio del justo dolor que había devorado a Estados Unidos, pocas palabras habrían sido menos bienvenidas o más relevantes que estas de un poema de WH Auden: «Aquellos a quienes se les hace el mal / Hacen el mal a cambio».

Incluso entonces, el Irak de Saddam Hussein ya estaba en la mira del Pentágono. Al testificar ante el Comité de Servicios Armados del Senado en septiembre de 2002, el secretario de Defensa Rumsfeld no perdió el ritmo cuando el senador Mark Dayton cuestionó la necesidad de atacar a Irak y preguntó: «¿Qué nos obliga ahora a tomar una decisión precipitada y a tomar acciones precipitadas?»

Rumsfeld respondió: «¿Qué es diferente? La diferencia es que murieron 3 000 personas».

En otras palabras, la humanidad de quienes murieron el 11 de septiembre sería tan grande que el destino de los iraquíes se volvería invisible.

En realidad, Irak no tuvo nada que ver con el 11 de septiembre. De manera similar, las afirmaciones oficiales sobre las armas iraquíes de destrucción masiva resultarían ser invenciones, parte de un patrón de falsedades posterior al 11 de septiembre utilizado para justificar la agresión que hizo que quienes realmente vivían en Irak estuvieran claramente fuera de lugar. Mientras viajaba entre San Francisco y Bagdad tres veces en los cuatro meses que precedieron a la invasión de marzo de 2003, sentí que estaba viajando entre dos planetas lejanos, uno cada vez más bullicioso con debates sobre una guerra venidera y el otro simplemente con la esperanza de sobrevivir.

Cuando la administración Bush y la maquinaria militar estadounidense finalmente lanzaran esa guerra, causaría la muerte de quizás 200 000 civiles iraquíes, mientras que « varias veces más han muerto como efecto reverberante» de ese conflicto, según las meticulosas estimaciones del Proyecto Costos de la Guerra en la Universidad de Brown. A diferencia de los muertos el 11 de septiembre, los iraquíes muertos habitualmente estaban fuera de la pantalla del radar de los medios estadounidenses, al igual que los traumas psicológicos sufridos por los iraquíes y la aniquilación de la infraestructura de su país. Para los soldados y civiles estadounidenses en nómina de contratistas , el número de muertos en esa guerra aumentaría a 8 250 , mientras que en casa, los medios de comunicación prestan atención a las terribles experiencias de los veteranos de combate y sus familias resultarían, en el mejor de los casos, fugaces.

Aún así, para la parte industrial del complejo militar-industrial-Congresal, la guerra de Irak resultaría demasiado exitosa. Esa larga conflagración dio enormes aumentos a las ganancias de los contratistas del Pentágono mientras, impulsados ​​por la normalización de la guerra sin fin, los presupuestos del Departamento de Defensa seguían aumentando. Y las vastas reservas de petróleo de Irak, nacionalizadas y fuera del alcance de las empresas occidentales antes de la invasión, terminarían en manos de megacorporaciones como las de Shell, BP, Chevron y ExxonMobil. Varios años después de la invasión, algunos estadounidenses prominentes reconocieron que la guerra en Irak fue en gran medida por el petróleo, incluido el exjefe del Comando Central de Estados Unidos en Irak, el general John Abizaid, el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspany el entonces senador y futuro secretario de Defensa, Chuck Hagel .

La interminable guerra contra el terrorismo

La «guerra contra el terrorismo» se extendió a rincones lejanos del mundo. En septiembre de 2021, cuando el presidente Biden dijo ante la Asamblea General de la ONU: «Hoy estoy aquí, por primera vez en 20 años, sin que Estados Unidos esté en guerra», el Proyecto Costos de la Guerra informaba que las «operaciones antiterroristas» estadounidenses todavía estaban en curso en 85 países , incluidos «ataques aéreos y con drones» y «combates en tierra», así como «los llamados programas de la Sección 127E en los que las fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. planifican y controlan misiones de fuerzas asociadas, ejercicios militares en preparación para o como parte de misiones antiterroristas y operaciones para entrenar y ayudar a fuerzas extranjeras».

Muchas de esas actividades expansivas se han producido en África. Ya en 2014, el periodista pionero Nick Turse informó para TomDispatch que el ejército estadounidense ya estaba realizando en promedio «mucho más que una misión por día en el continente, llevando a cabo operaciones con casi todas las fuerzas militares africanas, en casi todos los países africanos, mientras construía o construía establecer campamentos, complejos y “lugares de seguridad de contingencia”».

Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado sus intervenciones, a menudo secretas, en ese continente. A finales de agosto de 2023, Turse escribió que «al menos 15 oficiales apoyados por Estados Unidos han estado involucrados en 12 golpes de Estado en África Occidental y el Gran Sahel durante la guerra contra el terrorismo». A pesar de afirmar que busca «promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales», el Comando África de Estados Unidos a menudo se centra en este tipo de misiones desestabilizadoras.

Con muchas menos tropas en tierra en combate y más dependencia del poder aéreo, la «guerra contra el terrorismo» ha evolucionado y diversificado, aunque rara vez ha provocado discordia en las cámaras de eco de los medios estadounidenses o en el Capitolio. Lo que queda es el típico piloto automático maniqueo del pensamiento estadounidense, que opera en sincronía con la afinidad estructural por la guerra inherente al complejo militar-industrial.

Existe un patrón de arrepentimiento —distinto del remordimiento؅— por el militarismo de riesgo que no logró triunfar en Afganistán e Irak, pero hay poca evidencia de que el trastorno subyacente de compulsión de repetición haya sido exorcizado de los líderes de la política exterior del país o de los medios de comunicación, y mucho menos su economía política. Por el contrario, 22 años después del 11 de septiembre, las fuerzas que han arrastrado a Estados Unidos a la guerra en tantos países todavía conservan una enorme influencia sobre los asuntos exteriores y militares. El estado de guerra sigue gobernando.

Tomado de Counterpunch

Foto de portada: Tomada de National Geographic