¿Cómo ahorrar datos móviles en tu cel?

En telefonía móvil, el principal gasto lo tenemos en los datos móviles. Y para un periodista móvil esta es una cuestión fundamental, intrínseca de su trabajo. Acceder a Internet desde nuestro smartphone o tablet es la vía principal para publicar nuestros materiales y ello implica consumir datos, que pagamos por cantidad de datos consumidos o por tiempo de conexión.

Ya en Cuba existen muchos medios de prensa con esta tecnología a disposición de sus reporteros, sobre todo en el sistema del ICRT. Además se espera que muy pronto este servicio esté a disposición de la población cubana, lo que significa que millones de personas podrán acceder a nuestros contenidos desde los dispositivos móviles.

Los paquetes contratados por diferentes medios de prensa cubanos ofrecen límites más amplios para gastar, pero nunca es suficiente, en especial cuando subimos fotografías y videos a Facebook o Twitter o vemos videos de YouTube.

¿Qué podemos hacer para ahorrar datos? ¿De qué manera limitamos nuestro consumo de datos móviles para llegar a final de mes sin pasarnos de nuestro plan?

El exceso de consumo de datos móviles podemos atajarlo de dos maneras: imponer un límite genérico para todo el dispositivo Android o ir caso a caso. Empecemos por lo segundo.

¿Qué aplicaciones son las que consumen más datos móviles? Principalmente las que más usamos a diario y/o que impliquen el consumo de contenido multimedia, ya sean imágenes estáticas o videos.

Los ganadores de esta lista suelen ser Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram y el omnipresente Gmail, que son las más usadas por la prensa cubana.

Ahorrar datos en Facebook

La primera opción a tener en mente es desactivar la reproducción automática de videos. Para ello, debemos ir a la configuración de Facebook dentro de la propia app (el ícono con tres líneas horizontales), vamos luego a Configuración de aplicaciones > Reproducción automática y marcamos o bien sólo por WiFi o directamente desactivamos la reproducción automática del todo.

Ahorrar datos en Facebook Messenger

El proceso es similar en Facebook Messenger, aunque en este caso no tienes mucho control sobre lo que quieres que se descargue manualmente o no. Solo cuentas con un interruptor, que activa la descarga con datos para imágenes y videos, o no. En este caso lo encontrarás tocando en tu foto de perfil y yendo al apartado Ahorro de datos.

Ahorrar datos en Instagram

El único problema de Instagram en cuanto al consumo de datos también está en la reproducción o descarga automática de fotos y videos. Dentro de la app, vamos a nuestro perfil y luego a la configuración (esquina superior derecha). En Uso de datos móviles activamos la opción.

Ahorrar datos en YouTube

En el caso de YouTube, podemos limitar que los videos en alta definición, los que más datos consumen, se reproduzcan a resolución normal cuando no hay WiFi. Desde Ajustes > YouTube activamos la opción Ver en HD (solo WiFi).

También podemos cambiar la resolución de cada video que vemos (por defecto es automática). En Android, una vez eliges una resolución, los demás videos se reproducirán a la misma calidad (que va de los 144p a los 1080p). Con elegir 360p o 480p es suficiente para ahorrar datos.

Ahorrar datos en Telegram

Si usas Telegram como aplicación de mensajería, no tendrás problema en desactivar la descarga automática pues ofrece una gran cantidad de opciones. Para ello deberás ir a sus ajustes, apartado Datos y almacenamiento y desactivar Autodescarga de multimedia.

Ahorra datos en Twitter

A diferencia de otras apps, que tienen un Modo ahorro de datos sencillo, Twitter incluye varias opciones al respecto, todas ellas en el apartado Uso de datos de sus opciones. Aquí puedes desactivar el video de alta calidad y la reproducción automática de video cuando estás fuera del Wi-Fi.

Un poco más abajo encontrarás Intervalo de sincronización, con el cual puedes controlar cada cuánto tiempo Twitter sincroniza los datos en segundo plano. A mayor intervalo, menor uso de datos. También lo puedes desactivar por completo.

Ahorra datos en Gmail

Casi todas las personas tienen a Gmail como la aplicación predeterminada de correo electrónico en el móvil. Esta también es una de las que consume datos móviles de nuestro plan y que podemos ahorrar.

Antes de nada abrimos Gmail y a continuación tocamos sobre el botón de menú para entrar en los Ajustes, de allí vamos a los Ajustes generales.

Tocamos allí para cambiar la configuración y ahorrar datos y nos mostrará una nueva pantalla. En ella encontraremos muchos ajustes que tienen que ver con la propia cuenta, pero solo nos interesa la opción Uso de datos. Una vez allí quitamos la opción de Sincronizar Gmail. Luego activamos la opción Evitar que las imágenes que contienen los mensajes se descarguen automáticamente. Ya con estos pasos ahorramos bastantes datos de nuestro plan.

Usa el modo ahorro de Google Chrome

Google Chrome incluye su propio modo de ahorro de datos, por el cual algunos de los datos pasan por los servidores de Google antes de llegar a tu móvil, comprimiéndose para que ocupen menos y por tanto necesites descargar menos. Para activarlo debes ir a los Ajustes de Chrome – Ahorro de datos.

Actualiza tus apps solo con Wi-Fi

Aunque es la opción predeterminada, nunca está de más revisar la configuración de Google Play para asegurarte de que las aplicaciones solo se descargarán y actualizarán al estar conectado a una red Wi-Fi. Teniendo en cuenta que las apps cada vez ocupan más y algunas actualizaciones son una descarga de 100 MB, es un ahorro importante.

Para hacerlo, abre Google Play y ve a sus Ajustes. Toca entonces en Actualizar aplicaciones automáticamente y elige la primera opción, que nunca actualiza ninguna app por sí mismo, y o la última, que solo lo hace con Wi-Fi. Intenta también reprimir las ganas de descargar o actualizar apps cuando estás usando tu plan de datos.

Consejos generales para Android

Ya hemos visto cómo reducir el consumo de datos en las aplicaciones más usadas de Android. Pero todavía podemos hacer más. A nivel general, podemos limitar el uso de datos del sistema Android y, por ende, de las aplicaciones.

Desde Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Uso de datos veremos un historial del consumo que hemos hecho previamente y ver también la lista de apps más derrochadoras.

Una posibilidad consiste en limitar los datos móviles a consumir con ayuda del gráfico y marcando Limitar datos móviles. Afectará a todas las aplicaciones.

Para afinar un poco más, tenemos la opción de impedir que las apps usen datos móviles mientras no las usamos, algo que gasta más de lo que pensamos. Desde Uso de datos > Datos en segundo plano veremos la lista de apps y sólo tenemos que desmarcarlas.

Las hay que podemos mantener porque nos aportan información útil, como Gmail o la app meteorológica, pero otras carece de sentido tenerlas siempre activas.

Descargas y streaming, solo con Wi-Fi

Las descargas de cualquier tipo y las aplicaciones de streaming son las que más datos consumen en tu móvil, así que deberías usarlas solo cuando estés conectado a una red Wi-Fi y no con tus preciados datos.

Es también importante no instalar o actualizar aplicaciones cuando estés usando los datos de tu móvil, pues algunas aplicaciones son realmente pesadas y su descarga consumirá una gran cantidad de datos. Es mejor esperar a estar en casa o con una conexión Wi-Fi estable e ilimitada.

Datally: una app para controlar los datos móviles

Lo más interesante de esta herramienta “inteligente” de Google es que nos permite ver a tiempo real cuanto consume cada una de las Apps que tenemos instaladas en el teléfono. Nos detallará cuanto consumimos cada vez que entramos a una red social o cuando vemos un video en Youtube. Además, nos informará de las redes Wi-Fi más cercanas para que podamos conectarnos a ellas.

Como se puede ver hay unas cuantas opciones para mejorar el consumo de datos de nuestro plan, y evitar así estar en medio de una cobertura de un evento importante y no tener forma de publicar nuestra información en algunas de estas redes o en nuestro sitio web. ¡Imaginen quedarse sin datos móviles en medio de una transmisión por Facebook Live!

Cada uno de estos consejos para ahorrar datos móviles se puede utilizar por separado o en su conjunto, siempre dependiendo de las aplicaciones que más usamos en función de nuestro trabajo.