El cantautor cubano Silvio Rodríguez declaró este lunes en la Unesco que los 87 conciertos ofrecidos en su gira por los barrios están grabados gracias a que una persona le recomendó filmarlo todo, y esa persona fue Fidel Castro.

El artista explicó que “lo tenemos todo filmado, todos los conciertos, y sabes por qué, porque alguien me dijo: fílmalo todo, no dejes nada sin filmar. Me lo dijo una persona que sabía muchísimo, una persona que se llama Fidel Castro”.

Ante un concurrido público, el cantautor inauguró en la sede parisina de la Unesco la exposición fotográfica que incluye 36 instantáneas tomadas por él mismo durante su gira por los barrios más humildes de La Habana, en la cual está inmerso desde hace siete años con 87 conciertos ofrecidos.

Según explicó, todas las presentaciones están grabadas y ello permitirá realizar próximamente un programa televisivo sobre el tema para mostrar las interpretaciones de Silvio, pero también las actuaciones de muchos otros artistas que se han unido al proyecto.

“Eso permitirá mostrar la variedad estilística, todos los tipos de música y expresiones que hay en nuestro país, y que sin darnos cuenta hemos ido recogiendo gracias a que un día una persona nos dijo: fílmenlo todo”, contó.

Rodríguez también comentó lo enriquecedora que ha sido para él la experiencia de ofrecer los conciertos en los barrios.

“Uno empieza a hacer estas cosas pensando que va a aportar, a dar algo, y acaba reconociendo que quien recibe más es uno mismo, es la verdad. Uno recibe porque cada encuentro con la gente es una experiencia nueva, todo el mundo tiene mucho que contar”, sostuvo.

En diálogo con varios medios de comunicación, el cantautor explicó el nacimiento del proyecto y contó que todo surgió por un policía que fue a su casa a pedirle que interpretara algunas canciones en un barrio con muchas dificultades y de pocos recursos.

“Desde la primera actividad que hicimos me di cuenta que había encontrado un camino, esa visita fue como un ángel de la guarda que vino y me sopló al oído”, rememoró.

La muestra fotográfica, organizada por la misión cubana en la Unesco, la Sociedad General de Autores y Editores de España y la productora Ojalá, estará abierta hasta el viernes para mostrar una nueva faceta de un creador que fue nombrado artista de la Unesco por la paz.

Radio Enciclopedia