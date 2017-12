Más de quince periodistas participan más allá de las coberturas en la Octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que este martes inició su último período de sesiones, en el Palacio de Convenciones de La Habana. Para ellos el paso por el máximo órgano legislativo cubano ha sido una experiencia que marca sus vidas.

Cubaperiodistas conversó con tres de nuestras colegas-diputadas quienes representan al gremio y a los electores que las eligieron en sus respectivas provincias.

Lourdes Palau Vázquez, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), en Santiago de Cuba, considera que haber representado a los santiagueros y a los periodistas de su provincia fue un verdadero reto.

“El paso de un periodista, un campesino, un obrero o un intelectual por nuestro Parlamento es una muestra de democracia del pueblo cubano. El debatir temas que a veces son escabrosos, no comprensibles en un primer momento, me permite narrarlos o describirlos mejor teniendo la experiencia de lo que debatimos en las comisiones de trabajo de la Asamblea.

“Mi comisión es la de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es decir, ahí se abordan elementos importantes del desarrollo de la sociedad cubana que tienen que ver con la ciencia donde somos una potencia; con la educación, lo que representa esta; la cultura, de la cual Fidel dijo en un momento crítico de la Revolución –Hay que salvar la Cultura- esa visión que me da escuchar disímiles criterios me permite después poder explicar a las masas.

“Aquí hemos vivido momentos de gran emoción, aquí supimos del regreso de los Cinco Héroes, un 17 de diciembre, sin conocerlos los diputados nos abrazábamos como muestra de que hay situaciones que hermanan al pueblo de Cuba como una gran familia.

“El paso por la Asamblea es una experiencia extraordinaria que fortalece el espíritu en el orden patriótico y revolucionario y en lo profesional el intercambio con colegas que son diputados y con los que vienen a reportar las sesiones de trabajo en las comisiones y en plenario”.

Arlin Alberti Loforte, subdirectora de Granma Internacional, es una de las jóvenes cubanas que conjuga su responsabilidad profesional con la social. Desde hace cinco años es diputada.

“Más que nada un reto. Creo que como nosotros cualquiera del gremio y cualquier cubano, con responsabilidad y sentido de pertenencia con su sistema, puede perfectamente representar a otros en la Asamblea cubana. Una responsabilidad muy grande porque ha representado un reto conocer mucho más por dentro el sistema. Conocerlo y explicarles a otros de qué forma se van a materializar las políticas, aclarar las interrogantes y las inquietudes que la gente tiene con respecto a cómo se está llevando el proceso dentro del país. Con respecto al gremio, también desde los medios, se juega un papel activo al mostrar cómo se vive la vida dentro de la Asamblea, no solo cuando sesiona esta, sino todos los días que los diputados y las diputadas estamos trabajando”.

La corresponsal del Sistema Informativo de la Televisión Cubana en la provincia de Granma, Lizet Márquez Gómez, desde hace cinco años también conjuga su labor de reportera con la de diputada. Para ella una experiencia que le ha permitido crecerse como persona al asumir una responsabilidad tan grande ante la sociedad.

“He tenido la oportunidad de que con las nuevas tecnologías, a pesar de no estar acreditada como periodista para dar cobertura a la ANPP y sus comisiones, he podido participar mediante las redes sociales y actualizar a las personas que me siguen ya sea en Facebook, Twitter o en mi propio blog, sobre lo que discutimos, analizamos y aprobamos en nuestro Parlamento. El conocer a personas de otros sectores enriquece mis conocimientos y me permite ser mejor profesional. En fin, es una experiencia muy importante para mí”.