Ser más creativos, profundos y certeros

Humberto L. Concepción Toledo es el presidente provincial de la Unión de Periodistas de Cuba con más tiempo en esa responsabilidad. Acaba de ser ratificado por los miembros de la organización en Sancti Spíritus, una muestra de la confianza de los afiliados en un profesional líder dentro del gremio en esa provincia.

CP: En la Asamblea XI Congreso en Sancti Spíritus se refrendó el papel y la responsabilidad social del periodista y la dignificación de la profesión. ¿Cómo atraer a los más jóvenes a su estudio y ejercicio? ¿Cuánto puede hacer la organización y cuánto los medios de la provincia?

HC: Sin ser un paraíso, durante años Sancti Spíritus se ha citado entre los territorios del país con evidencias reiteradas de buen periodismo, aportado por no pocos colegas y reconocido en disímiles certámenes. Ello no quiere decir que todo sea perfecto y que no haya necesidad de seguir luchando por elevar las competencias profesionales en busca de mejores propuestas.

“Contar con ese potencial, puede ser un pilar sobre el que se sostuviera parte del accionar para atraer más a los jóvenes, pero no es el único. En nuestra Asamblea se pusieron de manifiesto otras aristas que deben ser atendidas y que van desde la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria y preuniversitario hasta el respeto social a la profesión, sin desconocer su acogida en los medios durante las prácticas o en su integración a las redacciones. ¿Todo lo hemos hecho mal en este sentido? Considero que NO. Tenemos jóvenes periodistas al frente de medios de prensa o en otras responsabilidades; han existido opciones de superación, con una doctora incluso; y ha habido cabida para la gran mayoría de las propuestas presentadas.

“Tanto a la UPEC como a los medios, nos corresponde seguir insistiendo en esos y otros aspectos que nos permitan aprovechar en mejor medida el potencial de los jóvenes, que, a la vez, enfrentan el reto de seguirle los pasos, de sumarse al pelotón de quienes en el territorio resultan pilares de la profesión y ya no son tan jóvenes”.

CP: Muchas mediaciones afectan hoy la labor de la prensa y limitan su reconocimiento social. ¿Podrá el proyecto de Ley de Comunicación social que se debate en el país suprimir esas mediaciones? ¿Cómo contribuir a eliminarlas?

HC: La Ley de Comunicación Social resulta un sueño del sector que ahora vemos próximo a concretar. Su irrupción debe contribuir a resolver problemas que se han presentado en la comunicación pública del país y devendrá un apoyo jurídico para la construcción de un nuevo modelo de gestión, pero comparto el criterio de quienes consideran que su aprobación no implique la superación inmediata de todas esas mediaciones que hoy constriñen la labor de la prensa.

“Las transformaciones que puede y debe incorporar la Ley precisan de cambios de mentalidad dentro y fuera del sector para que cada parte cumpla con lo que le corresponde, con sus deberes y sus derechos.

“Por eso estimo que desde la organización debemos insistir cada día más con nuestros afiliados en ser más creativos, más profundos, más certeros en nuestras propuestas, como pilar para merecer mayor respeto y apoyo en nuestro ejercicio”.

CP: Los directivos de los medios son los máximos responsables de los contenidos que publican ¿Cuál ha sido la experiencia de la provincia en ese sentido?

HC: El liderazgo en los medios resulta clave. En Sancti Spíritus nunca se olvidará el referente que en este sentido resultó el fallecido Juan Antonio Borrego Díaz, que al frente de Escambray durante casi cinco lustros dio muestras de profesionalidad y compromiso, y supo conducir a su colectivo por sendas que siguen siendo ejemplo dentro y fuera de la provincia.

“Bajo su conducción, sin desconocer el aporte de cada uno de los integrantes de un equipo que también sufría limitaciones de recursos materiales y humanos, supo reflejar el acontecer espirituano, desterrar vacíos y silencios, acercar agendas, y evolucionar en lo posible del medio tradicional a multiplataforma; es decir, logró anticiparse, dar los primeros pasos por el camino por el que hoy pretendemos encaminar al sistema de prensa en Cuba. No resultó una tarea cómoda, como tampoco ahora resulta fácil darle continuidad, ni en Escambray ni en el resto de los medios espirituanos.

“Aunque hay avances concretos en las relaciones con las fuentes, persisten intentos de regulación externa de la producción periodística que estamos llamados a superar”.

CP: Eres el presidente provincial de la UPEC con más tiempo en el cargo. ¿Qué piensas que falta por hacer en el territorio para lograr una mayor satisfacción dentro del gremio? ¿Qué experiencias transmitir a quienes asumen en otras provincias esa responsabilidad?

HC: Si bien me ha correspondido desempeñar esta responsabilidad en un período en el que creció el número de medios en la provincia, Internet y las redes sociales se hicieron parte del sistema y no han faltado en la radio, la televisión y la prensa escrita y digital resultados significativos individuales y colectivos a nivel nacional, en el territorio resta mucho por hacer.

“Cada etapa entraña sus retos. A finales del siglo XX y principios del XXI la aparición de seis emisoras municipales y el telecentro provincial demandó formar nuevos profesionales, para lo que hubo que desarrollar tres Diplomados de reorientación hacia el periodismo, una tarea en la que la UPEC tuvo un papel protagónico, junto con los medios, y con el apoyo del Instituto Internacional de Periodismo y la Universidad espirituana. Hoy, ante las carencias en nuestras plantillas, ello vuelve a ser un empeño, que se combina con nuevas convocatorias de la Maestría en Ciencias de la Comunicación y con un mayor compromiso en lo relacionado con la orientación vocacional y la formación de periodistas.

“En un gremio en el que aumenta de manera notable el promedio de edad, también se impone reforzar la interacción con los jóvenes y los jubilados, así como potenciar las alianzas con otras asociaciones e instituciones, enriquecer el rol social de la Casa de la Prensa y contribuir a la necesaria transformación de las rutinas productivas de los medios espirituanos.

“En este sentido, la mayor experiencia que se puede transmitir descansa en el trabajo colectivo, en el reforzamiento de la unidad entre los medios y sus profesionales, y en el aprovechamiento de las fortalezas que en cada uno de ellos se manifiesta, como premisas para lograr una gestión más integral”.

CP: Vienen transformaciones en marcha en el sistema de medios del país. ¿Qué puede aportar Sancti Spíritus al proceso de cambios que se necesita? ¿Cómo lograr medios de comunicación más proactivos dentro del complejo escenario que vive Cuba?

HC: Para los profesionales de esta parte del país resulta un reconocimiento mayúsculo que Escambray y Radio Sancti Spíritus figuren entre los 16 medios que en el país fueron seleccionados para llevar a cabo de forma experimental la transformación de sus modelos de gestión editorial y económica.

“Si bien desde aquí se pueden aportar experiencias concretas en el acercamiento a temas de la agenda pública sobre la base de una mayor presencia de inquietudes de la población en los medios y determinados avances en el ejercicio del periodismo de investigación, prevalece claridad en lo que resta por hacer para superar aspectos que todavía inciden de manera negativa, como la ausencia de iniciativas reporteriles, fisuras en la planificación editorial y limitaciones en las plantillas, entre otras.

“De ello se desprende que para lograr en el actual contexto medios más proactivos se requieren acciones concretas encaminadas a readecuar las lógicas de producción con el objetivo de consolidar la gestión de contenidos a partir de la conformación colectiva de las agendas, un terreno en el que, aunque algunos medios evidencian mayores progresos, de forma general se precisa convertirlo en un recurso más cercano y sistemático para hacerle frente a carencias materiales objetivas y contribuir al imprescindible acercamiento a los públicos.

“La función de contrapeso como parte del control social y popular requiere interiorizarse y asumirse en nuestras redacciones a partir de un desempeño periodístico responsable, sobre la base de la intencionalidad editorial en cada propuesta comunicativa, en tiempos en que persisten determinados reguladores externos que no acaban de entender que el triunfalismo y las loas lesionan tanto nuestra credibilidad como la de la Revolución.

Humberto L. Concepción Toledo nació el 7 de mayo de 1966, en Cabaiguán, Sancti Spíritus.

Egresado de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Oriente en 1989, con Título de oro. Después de graduado trabajó como periodista en Radio Sancti Spíritus, entre 1995 y el 2000 fue corresponsal de Radio Rebelde en esa provincia y está al frente de la delegación provincial de la UPEC desde noviembre de 1997, y ratificado durante el proceso de balance del VII, VIII, IX, X y XI Congreso de la organización.

A la par de esas funciones, ha mantenido sus nexos con la radio y la prensa escrita del territorio, así como editor de contenidos en los sitios web del periódico Escambray y de Radio Sancti Spíritus.

Acumula en su quehacer profesional premios y menciones en eventos nacionales y provinciales de periodismo.

Al frente de la UPEC, ha encabezado la gestión de la organización en el territorio, que atesoró múltiples resultados en la emulación nacional por el Día de la Prensa Cubana.

Fue delegado al VII, VIII, IX y X Congreso de la UPEC, eventos en los que fue elegido miembro del Comité Nacional de la organización. Entre 1999 y 2008, figuró como integrante de la Comisión Nacional de Apelaciones.

Ha mantenido una activa participación en diversos cursos, talleres y encuentros de superación profesional, con énfasis en la prensa impresa y digital. Cursó en 2003 el Diplomado del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. En 2015 concluyó la Maestría en Ciencias de la Comunicación con un estudio de caso en torno a la mediación de las lógicas de producción hipermedia en el uso de la web 2.0. Está categorizado y ejerce la docencia.

Fue delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Sancti Spíritus entre 2005 y 2007, tarea que asume nuevamente desde diciembre de 2019 hasta el momento. Desde el 2008 al 2013, delegado a la Asamblea Provincial por el municipio de Fomento, condición que repitió por el mismo territorio en el mandato de cese de funciones de ese órgano, como consecuencia de los cambios en la Constitución.

Fue miembro del Comité Provincial de la CTC durante tres mandatos sucesivos y formó parte del Secretariado Provincial del Sindicato de la Cultura durante más de 15 años.

En enero de 2006 integró la delegación cubana al Foro Social Mundial, efectuado en Caracas, Venezuela, y en noviembre de 2016 integró una delegación de la UPEC que viajó a China para un intercambio profesional con la Asociación de Periodistas de aquel país.