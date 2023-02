La academia y los profesionales de la prensa deben estrechar vínculos

Graduado de Licenciatura en Periodismo en la Universidad de La Habana en 1984, Félix Témerez Martínez acumula más de 22 años como presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en Pinar del Río, donde ha ganado el cariño y respeto de sus colegas, quienes ven en él a un líder en constante preocupación por los miembros de la organización.

CP:¿Cómo puede contribuir la Upec en la provincia a la transformación del periodismo que hacemos?

FT: Tenemos que estrechar vínculos con la academia y con los profesionales que estudian los procesos de la comunicación, especialmente con los colegas del medio que han alcanzado categorías de máster y doctores y que ejercen con sistematicidad el periodismo.

“Debemos renunciar al empirismo en cuanto a las líneas editoriales y encauzar la gestión informativa sobre la eficacia de lo que hacemos. Tiene que haber una retroalimentación del efecto de lo que publicamos para corregir las intenciones de la narrativa, que de hecho debe acondicionarse a las necesidades de los receptores de acuerdo con las plataformas, incluidas las tradicionales.

“Creo, además, que al margen de cualquier reunión de coordinación con autoridades administrativas, políticas y sociales para atender determinadas agendas en cualquiera de los ámbitos de la sociedad, los directores, editores y subdirectores informativos en cada territorio deben tener un espacio de intercambio con cierta frecuencia, pero estable.

“En ellos se podría analizar con más claridad el abordaje de determinados procesos que se dan en los espacios territoriales, desde perspectivas mejor coordinadas, intencionadas. No es lo mismo el efecto noticioso de la radio, por ejemplo, que el análisis reposado y convincente del semanario provincial, o el toque distintivo y conmovedor de la televisión. Todas son importantes y a mi juicio tienen un momento y un espacio para definir qué y cómo hacerlo. Eso ayudaría a no repetirnos y a mantener tener el sello distintivo de cada medio.

“Las plataformas virtuales, que no estarán disociadas de lo anterior, deben aprovecharse cada vez más, para unir en ese espacio inevitable todo el arsenal de herramientas de internet.

“Es necesario también formar equipos, si no en cada medio, a nivel provincial, donde especialistas en sociología, psicología, ciencias de la comunicación y la información puedan convertirse en un centro de análisis, observatorio, capaz de corregir y orientar por dónde van los “disparos”, si están cerca o distantes de la “diana”.

“Corremos el riesgo de estar perdiendo tiempo, recursos y energía en coberturas o análisis que no influyen, no determinan y nada aportan a la sagrada función de la prensa, no solo de informar, sino también de esclarecer y cuando lo amerite un hecho, convencer”.

CP: La situación con la fuerza de trabajo calificada en los medios es compleja en Pinar del Río ¿Cómo puede paliarse a corto plazo este asunto? ¿Qué estrategias desarrollar para lograr la permanencia de los recién graduados? ¿La convergencia de medios puede ser la solución a la apremiante falta de recursos humanos?

FT: Nos faltan periodistas y, por lo pronto, reabrir la carrera no será una solución a corto plazo. Estamos indagando en carreras afines y en la posibilidad de que algunos alumnos de cuarto año, interesados en el periodismo, -con la anuencia de los organismos que hicieron sus demandas-, realicen en los medios sus prácticas laborales, luego de su consentimiento y apego a los valores por los que trabajamos.

“Incluso tenemos la intención de que participen como oyentes del Diplomado de Reorientación Profesional al Periodismo, que debemos comenzar en marzo. Esa sería una oportunidad de crecer en la fuerza de trabajo e ir condicionando la posibilidad ulterior de un claustro de la carrera de Periodismo, pues contamos con profesionales graduados en Maestrías y otros que actualmente las cursan, con probado reconocimiento profesional para ello. Además, tenemos el apoyo del Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM).

“No es una tarea fácil, pero estamos organizando bien el Diplomado. Hay que traer compañeros de Sandino, Minas, municipios distantes, todas las semanas, garantizar profesores incluso de la capital que lo apoyarán, pero debe salir y puede replicarse más adelante.

“Quizá la acción decisiva, el objetivo supremo es mantener a los jóvenes que se incorporan. Todos sabemos que los salarios no son atractivos hoy, pero muchos de nuestros periodistas tienen contratos en otros medios y organismos, también en el área de la comunicación y las redes sociales.

“Eso apoya el salario, pero por otro lado es tiempo que seguramente le restan a su actividad principal y a mi juicio no es adecuado para lograr la permanencia y el sentido de pertenencia de los jóvenes por su medio, por el trabajo reporteril.

“En este caso la UPEC, en todos los niveles tiene que hacer una labor muy unida a las direcciones en la atención a esos muchachos. No se trata únicamente de llevarlos aquí o allá, si no de reconocer sus buenos trabajos, ayudarlos a corregir lo que puede ser mejor, ofrecerles la libertad de escribir y analizar temas, sucesos… que se sientan partícipes y de hecho lo sean. Después si hay que analizar lo que se hizo, hacerlo; brindar la experiencia, la idea, con naturalidad y no con imposiciones.

“Tampoco hay que dejarlo todo a lo que ellos deseen, hay que “educar” o, mejor dicho, continuar educándolos. No puedo concebir que un joven periodista esté al margen de las características de la localidad donde vive, de la situación de su provincia.

“Una vez lo dije, no puedo creer que un pinareño no sepa cómo se siembra, se cultiva, se cosecha y hasta se tuerce un tabaco. Entonces se pueden organizar visitas a esos lugares, a proyectos culturales o de desarrollo local, en fin, que palpiten, como lo hicieron aquí en alguna ocasión, junto a los hombres y mujeres que hacen todos los días este país, con sus imperfecciones y sus aciertos, porque para eso estamos, para mejorarlo y ellos deben ser actores principales en ese empeño.

“Este es un tema medular. Sin motivación es difícil hacer algo, pero creo firmemente que los periodistas más destacados del país, podrían tener un plan vacacional decoroso. No creo que seamos excepcionales, pero si somos importantes, sobre todo los que resaltan por encima de los demás. Eso mueve al gremio, evita el cansancio, como paradójicamente lo puede evitar el movimiento… en este caso de nuestras casas de la prensa, muy deprimidas en los últimos tiempos, pero que se deben rescatar…, los miércoles de peñas culturales, encuentros periodísticos, viernes de restaurantes, con otros precios, pero al fin y al cabo una opción.

“En cuanto a los multimedios, será al final la solución de muchos problemas. Los propios recursos tecnológicos y su desarrollo nos llevarán a eso como en otros lugares del mundo.

“En Sandino, por ejemplo, el más occidental de los territorios cubanos hay una radio homónima y un Telecentro, Sandinovisión. A raíz de la última asamblea, en la que los colegas de ambos medios confluyen en una misma delegación de base, hubo una motivación tremenda, luego de que nuestro presidente Ricardo Ronquillo los animara a pensar si podrían convertirse en un multimedio, toda vez que el telecentro tiene una infraestructura adecuada para acogerlos a todos y además, porque siempre han colaborado entre sí, sobre todo ahora que las garantías de la plataforma virtual los engarza en una familia más unida.

“Ya están haciendo trabajo juntos y lo expresaron con muy buena intención en la última asamblea. Allí necesitan periodistas en ambas emisoras; sin embargo, ¿quién puede dudar que en una relación de trabajo estrecha, motivada, hagan falta más periodistas, si los que están haciendo una labor más profesional, creativa, responsable, para todas las plataformas, pueden ganar un poco más, diría que bastante más, utilizando los salarios congelados de plazas que hoy no se tocan por diferentes razones?

“Ah, para eso tenemos que llegar con la superación a las tendencias actuales del periodismo, en internet, el periodismo digital que hoy prevalece y en lo adelante será más decisivo aún. Para eso tenemos el Diplomado, que tampoco debe ceñirse al programa estricto de módulos, sino que tendremos que buscar apoyo con nuestros colegas de la capital y del país que más avanzado estén en esto y traerlos aquí para que transmitan sus conocimientos y se imbriquen con los que tenemos, porque también tenemos colegas de gran prestigio profesional que pueden ayudar. Todo pasa por la motivación. Creo que podemos acariciar más cercanamente la idea de la multimedialidad en los colectivos profesionales. A veces la transformación nos parece una quimera, después de tantos años y todavía, con carencias de todo tipo, pero debemos intentarlo”.

CP: ¿Hasta dónde crees pueda contribuir la futura Ley de Comunicación Social a resolver las complicadas relaciones con las fuentes? ¿Cómo contribuir a su comprensión?

FT: Las leyes por sí solas no van a resolver un problema. Nuestro contexto pertenece en demasía al campo de la subjetividad. Eso tenemos que ganarlo también, aunque los que están obligados a ofrecer información no quieran, por la razón que sea. Sin embargo, la UPEC puede habilitar cursos relacionados con herramientas del periodismo, internet y redes sociales con los comunicadores del entramado estatal para facilitarles conocimientos que lo coloquen en una posición más asequible a los medios y sobre todo influyan con inteligencia en sus consejos de dirección u otras entidades responsables a las que pertenezcan. De hecho, aquí en la UPEC habilitamos en esos quehaceres, con nuestros propios periodistas, a 16 comunicadores de diferentes empresas y organismos. Fue una experiencia importante que debemos retomar, solo que nuestras plantillas se han deprimido y también hoy hay que seguir haciendo periodismo con cinco periodistas en el periódico provincial, por ejemplo.

CP: La delegación de la UPEC ha sido muy activa en el reconocimiento a sus miembros ¿Qué otras ideas puede desarrollar la organización para los próximos años?

FT: ¿Qué otra cosa podemos hacer? Eso que hicieron todos los periodistas del país alentados por la dirección nacional de la UPEC, cuando los vientos desolaron nuestra provincia y ellos, como se debe en cada difícil situación, dando muestras de unidad y desinterés, llegaron a nosotros con el aliento y también con sus manos bondadosas, a sanar las heridas de estos últimos tiempos. Eso debe ser una práctica como lo ha sido antes.

“Ahora bien, la organización en los últimos años institucionalizó todos los premios y además aumentó el monto financiero del reconocimiento, muy bien hecho. Creo que debemos darle la connotación que lleva”.

CP: ¿Qué acciones desarrollar desde la UPEC en Pinar para espantar lo que en la Asamblea se dijo sobre “signos de cansancio en el gremio”?

FT: No podemos cansarnos, así simplemente, aunque se haya dicho en una asamblea de que hay síntomas, no creo que haya sido por un estado general. Hay momentos como la propia felicidad, en que la idea del agotamiento o el cansancio, no está lejos de la lógica, aunque si recordamos bien pasaron dos años de pandemia, combinados después con apagones bien enfáticos y un ciclón que nos dejó casi en el suelo. Sin embargo, como les decía a los colegas en esa asamblea: …solo retrotraerse en el tiempo y mirar lo que hicieron, el cruce de muchas líneas rojas, solo por el deber de informar y compartir con su pueblo el dolor de aquellos días, la oscuridad eléctrica y el devastador asedio de Ian, donde nunca vi ni escuché quejarse a alguien, son una muestra muy válida de la calidad humana y de la estirpe heroica de los periodistas que todavía están y estarán aquí para seguir contando.

Félix Témerez Martínez estuvo en el periódico provincial Guerrillero desde 1984 hasta 1989, en que fue a laborar también como reportero, durante un año en la antigua provincia de La Habana, en San Antonio de los Baños. Luego regresó al semanario de su provincia natal donde trabajó hasta el año 2000. Durante su estancia ocupó el cargo de Jefe de Información en el lapso de un año; el resto lo hizo como periodista.

En los 16 años obtuvo premios en concursos provinciales, mención en el 26 de Julio, Premio Nacional de la Crónica, Mención en el Gilberto Caballero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre otros reconocimientos en concursos auspiciados por su periódico provincial.

Desde el 2000 es presidente de la UPEC en la provincia. Ha sido seleccionado para participar en algunos eventos nacionales e internacionales, como el Foro Social Mundial de Caracas, Género y comunicación en La Habana, e integró una delegación de la UPEC con su homóloga de Vietnam en 2016.