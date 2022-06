El silencio de los medios ante el caso Assange

Durante el último mes se ha vuelto más fácil para los gobiernos matar o encarcelar a periodistas a quienes quieren silenciar. Pero el aspecto más siniestro de este asalto a la libertad de expresión es que enfrenta una resistencia tan limitada de los mismos medios que están siendo atacados.

Las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron en un informe desclasificado por el presidente Joe Biden que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), había ordenado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul en 2018. Biden comenzó tratándolo como un paria, pero ahora está revirtiendo esta política en el período previo a su visita a Arabia Saudita el próximo mes, cuyo objetivo es persuadir a MBS para que bombee más crudo para reemplazar las exportaciones rusas y reducir el precio del petróleo.

En otras palabras, los asesinos de Khashoggi consiguieron lo que querían y demostraron con espeluznante brutalidad que ningún periodista disidente saudí está a salvo, sin precedentes que se tomará muy en serio en Turquía, donde MBS ha estado de visita esta semana. Todo lo perdona ahora el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recién aliado de Arabia Saudí, mientras que el juicio en rebeldía de los 26 presuntos asesinos de Khashoggi ya había sido trasladado de Ankara a Riad.

Un descenso humillante

Es un descalabro humillante de la administración Biden, que lo justifica diciendo que está dando prioridad a combatir a Rusia tras su invasión a Ucrania. Pero, sea cual sea su causa, la nueva línea estadounidense otorga una licencia para cazar y eliminar a los periodistas exiliados que se oponen al gobierno autocrático.

Pero no son sólo los mecanismos involucrados en un poco de desagradable oportunismo político los que están dando vía libre a los tiranos. Los expertos declaran abiertamente que oponerse exitosamente a Rusia y China requieren estados conciliadores cuya represión de grupos étnicos y religiosos de millones de personas, como los chiítas en Arabia Saudita y los kurdos en Turquía, ahora debe descartarse como “crueldades casuales” y “abusos de los derechos humanos”. . En el futuro, estas fallas, según argumentan los expertos, atraerán solo los más suaves toques en la muñeca, para que MBS y Erdogan puedan ser reclutados para la causa de la libertad.

Estos desarrollos son impactantes, pero apenas sorprenden, ya que Biden siempre ha sido un hombre rápido con una bandera blanca. El establecimiento de la política exterior estadounidense nunca ha querido abandonar su antigua alianza con las monarquías absolutas del Golfo, independientemente de las atrocidades que cometan. Arabia Saudita, Turquía y Egipto, en cualquier caso, probablemente nunca cerrarían sus cámaras de tortura y prisiones simplemente porque Estados Unidos las desaprobaba.

Búsqueda incesante

Esto hace que el encarcelamiento de tres años y la inminente extradición a los EE. UU. de Julian Assange son más significativos que el caso Khashoggi como una amenaza a la libertad democrática. Esto se debe a que lo que el gobierno de EE. UU. acusa al fundador de WikiLeaks de hacer en virtud de la Ley de Espionaje no es diferente de lo que todo periodista debería tratar de hacer. Su implacable persecución por parte de los estados occidentales por publicar un gran tesoro de documentos del gobierno de EE. UU. en 2010 se debe simplemente a que tuvo más éxito que otros periodistas, no a que sea diferente en ningún otro sentido.

Sin embargo, cuando la ministra del Interior, Priti Patel, realizó la orden de extradición de Assange este mes , los guardias de la prisión de Belmarsh lo desnudaron y lo arrojaron a una celda de aislamiento para evitar que se suicidara, según su esposa Stella .

La búsqueda implacable de Assange por parte de EE. UU., con la ayuda del Reino Unido, está claramente dirigida a intimidar a otros periodistas que podrían verse tentados por una gran primicia similar. Se han realizado grandes esfuerzos para difamar a Assange para desacreditarlo y negarle el estatus periodístico.

Una actitud arrogante ante los hechos

Las sospechas sobre él refutadas hace mucho tiempo persisten, como la duradera de que sus revelaciones se llevaron a la muerte de agentes e informantes estadounidenses cuyas identidades fueron reveladas por WikiLeaks. Buscando corroborar esta acusación, el Pentágono creó un Grupo de Trabajo de Revisión de Información encabezado por el general de brigada Robert Carr, quien estaba a cargo de un equipo de 120 oficiales de contrainteligencia que intentaron compilar una lista de personas muertas a causa de las revelaciones .

Después de investigaciones prolongadas, Carr admitió ante el tribunal en 2013 que su equipo no había logrado encontrar a una sola persona nombrada en los cientos de miles de cables gubernamentales que habían muerto a causa de ellos. Agregó que lo más cerca que hubo fue cuando los talibanes dijeron que habían matado a un informante estadounidense identificado por WikiLeaks, pero resultó que los talibanes habían mentido y “el nombre del individuo no estaba en las revelaciones”.

La admisión de Carr debería haber desacreditado esta acusación en particular pero, junto con otros mitos sobre Assange, aún es citada por sus críticos, quienes tienen una actitud arrogante ante los hechos, muy probablemente porque sus afirmaciones rara vez son cuestionadas. Por ejemplo, se hicieron denuncias de violación profunda dañinas contra Assange en Suecia en 2010. Esto condujo a una investigación fiscal que apareció 10 años y que se abandonó tres veces y se reinició tres veces antes de ser finalmente abandonada en 2019 cuando se acercaba el plazo de prescripción.

¡No te atrevas a tener los pies fríos!

En el mismo año, Nils Melzer, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envió una carta de 19 páginas al gobierno sueco que concluyó que “desde 2010, la fiscalía sueca parecía [haber hecho] todo para mantener la narrativa incondicional del ‘sospechoso de violación’”, sin que se hayan hecho progresos ni se hayan formulado cargos.

La carta reveló un intercambio de correos electrónicos entre los fiscales suecos y la Fiscalía de la Corona británica durante el cual este último, en respuesta a los informes de que Suecia podría abandonar la investigación, escribió al fiscal jefe de Suecia: “No te atrevas ¡un acobardarte!”.

No debería ser necesario refutar o aclarar estas acusaciones contra Assange, ya que la información completa sobre ellas ha estado disponible públicamente durante mucho tiempo. Pero poco de esto ha aparecido en los principales medios de comunicación y, a veces, ha sido ignorado por completo. En general, la campaña de denigración contra Assange ha logrado asegurar que no sea escuchado y no pueda defenderse. Este asalto ha sido respaldado por la difamación sistemática del carácter con sus oponentes alegremente acusándolo de “narcisismo” y mal comportamiento sin producir ninguna evidencia de falla, aunque sería irrelevante para su encarcelamiento y extradición inminente.

Pero lo que encuentro más siniestro sobre el caso de Assange es la voluntad de los medios de ignorarlo en gran medida. Cuando WikiLeaks publicó por primera vez su tesoro de documentos, se publicaron extractos de ellos en The New York Times , The Guardian , Der Spiegel , Le Monde y El País. Ninguna de estas publicaciones ha hecho campaña por la libertad de Assange, aunque si él hizo algo malo, ellos también.

Los periodistas individuales ven las impresiones aterradoras del destino de Assange para ellos y su profesión. Andrew Neil lo expresó bien, diciendo que lo que está en juego es “nada menos que el futuro de una prensa libre y, sobre todo, su capacidad para emprender un periodismo de investigación que avergüence o avergüence a los poderes fácticos”. agregue que la decisión de Priti Patel “se cierne como una estaca sobre el corazón de estas libertades, que son esenciales para cualquier democracia adecuada”.

Tomado de Counter Punch