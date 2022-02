¿Cómo le va al país en desarrollo mejor vacunado del mundo?

Cuba se distingue de la mayoría de los demás países en lo que respecta a la cobertura de vacunas y los resultados de la pandemia.

Cuba ha sido notable en muchos sentidos. El país produce sus propias vacunas y tiene uno de los índices de cobertura vacunal más altos del mundo. Cuando se trata de los resultados de la pandemia, esto parece estar dando sus frutos.

El panorama de las vacunas en Cuba

Cuba no solo se distingue de la mayoría de los países por ser un fabricante de vacunas, sino que las vacunas que produce no son el régimen típico de 2 dosis. El panorama vacunal de Cuba consiste en protocolos de 1 y, principalmente, de 3 dosis. Esto es exactamente lo contrario del resto del mundo, que depende de manera desproporcionada de los protocolos de 2 dosis.

Cuba administra actualmente Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus. Abdala es un protocolo de 3 dosis, Soberana 2 combinado con Soberana Plus es un protocolo de 3 dosis para niños, y Soberana Plus solo es un protocolo de 1 dosis para aquellos con antecedentes de COVID.

Esta diversidad de protocolos importa mucho ya que complica enormemente la comparación de Cuba con el resto del mundo. Si tuviéramos que tomar los datos sobre las dosis al pie de la letra, sería fácil para Cuba obtener una clasificación favorable, ya que su gente necesita obtener más dosis para ser considerado como totalmente cubierto (es decir, 3 en lugar de las típicas 2). Por el contrario, otros países que dependen más de los protocolos de 1 dosis se compararían desfavorablemente.

Para abordar esta preocupación, debemos hacer las cosas de manera diferente. Aquí hay un nuevo método para comparar el progreso de la vacunación global y evitar comparaciones de manzanas y naranjas: convertimos todas las dosis administradas en equivalentes de dosis doble y aplicamos esta transformación a todos los países del mundo. En otras palabras, usamos el protocolo estándar de 2 dosis (que es el más común en todo el mundo) como punto de referencia.

En términos prácticos, convertimos las dosis de los protocolos de 1 y 3 dosis en equivalentes de 2 dosis multiplicándolas por 2 y 2/3, respectivamente, antes de sumarlas y dividirlas por la población total. (Para obtener más detalles sobre los datos de Cuba, consulte la nota al final de esta publicación).

Es tan simple como eso.

Comparación de avances en vacunación en Cuba

Usando la metodología anterior, examinemos la evolución de la tasa de cobertura de vacunas de Cuba. Recuérdese que esta relación mide las dosis ajustadas en relación con la población total y logra gracias al ajuste un máximo de 200 cuando la población está completamente cubierta o completamente vacunada según los protocolos de vacunación.

Inmediatamente podemos ver que Cuba ha hecho un trabajo estelar. Por un lado, ha superado a sus pares de países de ingresos medianos altos. Inicialmente, el esfuerzo de vacunación tuvo un comienzo lento, aunque no fue diferente de cualquier otro país del mundo. Pero a principios del verano de 2021 Cuba aceleró su campaña de vacunación y logró elevar la cobertura muy rápidamente. Como resultado, alcanzó a China, que también es líder a nivel mundial. A estas alturas, Cuba casi ha completado el ciclo de vacunación primaria y está muy por delante de la mayoría de los demás países.

También traigamos los refuerzos a la imagen. El siguiente gráfico es una instantánea del progreso mundial en vacunación que divide la vacunación total en vacunación primaria y de refuerzo. Muestra todos los países del mundo (ver el borde exterior) y los agrupa según la clasificación de ingresos del Banco Mundial en ingresos altos (HIC), ingresos medios altos (UMIC), ingresos medios bajos (LMIC) e ingresos bajos (LIC). ) los paises.

El eje vertical en este gráfico con coordenadas polares representa dos variables en diferentes escalas. El primero en azul oscuro es el índice de cobertura de vacunación primaria (como en el gráfico anterior), escalado de 0 a 200. El segundo en azul claro es el índice de cobertura de refuerzo (refuerzos, sin ajustar, por cada 100 personas) en una escala de 0 a 200. 100 (100 por ahora, dado que la mayoría de los países aún están en su primer ciclo de refuerzo, mientras que muchos aún no han comenzado a impulsar). Los códigos de país de 3 letras en el círculo exterior son un poco pequeños, por lo que CUB está resaltado en rojo. Búsquelo en el cuadrante inferior derecho de los UMIC.

¿Cómo sería la comparación internacional si tuviéramos que considerar la “cobertura total de vacunas”? La cobertura total de vacunas tiene en cuenta la cobertura de vacuna primaria y de refuerzo simultáneamente. De eso se trata la siguiente imagen.

Utilizando la misma metodología, agrupamos las inyecciones primarias ajustadas y las inyecciones de refuerzo en un indicador compuesto y lo expresamos en relación con la población total. Veamos primero el universo de los países en desarrollo e identifiquemos los 20 principales países entre ellos en términos de cobertura total de vacunas.

Resultados de la pandemia

La alta tasa de cobertura de vacunas de Cuba parece estar dando sus frutos cuando observamos los resultados de la pandemia en el país. A continuación, analizaremos los casos y las muertes y haremos algunas comparaciones internacionales.

Comencemos con la imagen doméstica primero. El siguiente gráfico muestra la evolución de los casos confirmados y las muertes, ambos expresados ​​por millón de personas. Estos son números diarios calculados como un promedio final semanal.

Lo que más llama la atención en el gráfico anterior es la naturaleza apagada del reciente aumento de Omicron/Delta. Los casos nuevos en Cuba no excedieron, y ni siquiera se acercaron, a su pico anterior, que contrasta marcadamente con la mayoría de los demás países del mundo. En la misma línea, el impacto sobre la mortalidad ha sido pequeño, que es un patrón más común a nivel internacional.

Analicemos esto con más detalle y comparemos la experiencia de Cuba con la de otros países, centrándonos primero en los casos. Los gráficos a continuación muestran las tasas máximas de casos antes y después del aumento repentino de Omicron/Delta, donde la fecha límite se considera el 1 de noviembre de 2021. Por lo tanto, para la tasa máxima de casos antes de esta fecha, calculamos el pico máximo diario (nuevamente en forma semanal). base promedio móvil para negociar) observada durante todo el período de la pandemia hasta la fecha límite. Para el período posterior al 1 de noviembre, hacemos lo mismo y calculamos el valor máximo que capturará el momento más intenso de la onda Omicron/Delta reciente.

El gráfico nos dice que el número máximo de casos de Cuba antes de la reciente ola Omicron/Delta se alcanzó alrededor de agosto de 2021. La vacunación en esa época apenas había comenzado a acelerarse. Veamos ahora los datos del caso después de la fecha límite. Puede ver que durante la ola más reciente, las tasas máximas de casos en Cuba han sido muy bajas.

Las vacunas son menos eficaces para proteger contra la infección que para prevenir resultados graves de morbilidad o mortalidad. Centrémonos en los resultados de mortalidad y coloquemos los picos de mortalidad de Cuba antes y después del 1 de noviembre de 2021 en una perspectiva internacional. El cuadro a continuación nos dice que los niveles máximos de mortalidad estaban en el extremo inferior antes de la fecha límite. Posteriormente, las tasas de mortalidad se volvieron extremadamente bajas tanto en términos absolutos como en relación con otros países de ingreso mediano alto y, de hecho, con el resto del mundo.

La experiencia de Cuba ha sido verdaderamente notable. El país se destacó en términos de desarrollo y producción de sus propias vacunas. Gracias a eso, pudo aumentar la cobertura de vacunas muy rápidamente, una ventaja local de la que se han aprovechado otras naciones que fabrican vacunas. El éxito en el lado de la vacunación parece haber resultado en muy buenos resultados pandémicos, especialmente en el lado de la mortalidad. Por supuesto, hay otros factores en juego, pero los resultados son impresionantes.

La historia de Cuba es una historia que nos gustaría ver repetida en otras partes del mundo. Es de fundamental importancia que la producción de vacunas esté menos concentrada geográficamente y que las capacidades de fabricación se compartan más ampliamente. De cara al futuro, no sabemos lo que la Madre Naturaleza tiene reservado para nosotros. Es muy posible que surja otra variante peligrosa que desafíe las inmunidades y vacunas existentes. Es por esa razón fundamental que la experiencia cubana necesita ser emulada.

Nota sobre el panorama vacunal cubano

Cuba se destaca no solo por su impresionante historial de vacunación hasta el momento, sino también por el hecho de que ha desarrollado varias vacunas propias. Lo que también distingue a Cuba es que las vacunas que ha desarrollado no son el régimen típico de 2 dosis. Cuba administra actualmente tres tipos de protocolos: Abdala (vacuna de 3 dosis), Soberana 2 combinada con Soberana Plus (considerada una vacuna de 3 dosis para niños) y Soberana Plus sola (considerada una vacuna de 1 dosis para aquellos con antecedentes de COVID ). Tenga en cuenta que en los datos que publica Cuba, Soberana Plus cuando se combina con Soberana 2 se trata como la tercera dosis de un protocolo de vacunación de tres dosis y no como un refuerzo.

¿Cómo tomamos en cuenta esta diversidad de vacunas en el indicador de cobertura vacunal ajustada donde las dosis se convierten en equivalentes de dosis doble? La lógica es simple, pero ajustar los números requiere algunas permutaciones. Primero necesitamos raspar los datos asegurándonos de incluir entre nuestras variables los números de (1) dosis totales administradas, (2) personas vacunadas con tres dosis y (3) personas vacunadas por completo (datos que actualmente no están disponibles en Our World en Datos). Las dosis totales administradas bajo el protocolo de 1 dosis (Soberana Plus independiente) luego son iguales a (3) – (2), mientras que las dosis totales bajo los protocolos de 3 dosis (Abdala y la combinación de Soberana 2 y Plus) son iguales a (1) – ( 3) + (2) . El siguiente paso es multiplicar las dosis del protocolo de dosis única por 2 y las dosis del protocolo de tres dosis por 2/3. Sume todo y luego tenemos nuestra medida ajustada que es comparable entre países.

El caso cubano ilustra claramente el valor del indicador. Elijamos una fecha arbitraria, el 29 de octubre de 2021, y examinemos los números. Si usáramos dosis per cápita no ajustadas, la tasa de cobertura vacunal de Cuba sería de 225 dosis por cada 100 personas, la más alta del mundo entre 196 países. La tasa de cobertura ajustada, por otro lado, sería de 154 dosis por cada 100 personas. Esto es mucho más bajo que el número no ajustado porque actualmente alrededor del 99% de las dosis de vacunas cubanas administradas requieren tres inyecciones.

(Tomado de pandem-ic.com / Traducción Cubadebate)