Los vacunados de COVID son menos contagiosos si se infectan

La investigación ha sido dirigida por Escuela Chan de Salud Pública de Harvard y ha descubierto, además, que probablemente la infecciosidad de la variante delta no se debe a que los individuos infectados presenten una alta carga viral, ya que la producción de virus parece similar en diferentes variantes del coronavirus. Anteriormente algunos investigadores habían lanzado la hipótesis de que las personas vacunadas producen una cantidad de virus similar que las no vacunadas y que dicha producción viral puede ser similar en las diferentes variantes, pero no había suficientes datos que lo apoyaran.

“Nuestro trabajo proporciona la información más detallada hasta la fecha sobre cómo cambian las concentraciones virales en el cuerpo durante toda la duración de la infección por SARS-CoV-2”, ha indicado Stephen Kissler, becario postdoctoral en el Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas y coautor del estudio. “El estudio nos ayuda a comprender cómo se comparan las infecciones de avance con las infecciones sin avance y cómo se compara la producción de virus en personas que están infectadas con diferentes variantes de este virus”.

Los autores del estudio recogieron y analizaron 19.941 muestras virales del SARS-CoV-2 de 173 individuos, entre el 28 de noviembre de 2020 y el 11 de agosto de 2021, y realizaron una comparativa de la dinámica viral del SARS-CoV-2 entre las personas infectadas con diferentes variantes, incluidas las variantes alfa y delta, y entre las que habían sido vacunadas y las que no.

Todas las variantes compartieron factores como la producción de virus y la duración de la infección aguda, pero las infecciones irruptivas (las que ocurren en individuos con pauta vacunal completa) desaparecieron con más rapidez (en 5,5 días de promedio) en las personas vacunadas, que las infecciones en las personas no vacunadas, que tardaron un promedio de 7,5 días en desaparecer. Esto sugiere que los individuos con infecciones irruptivas pueden ser tan infecciosos como los no vacunados en la etapa inicial de su infección, pero que aquellos con infecciones irruptivas son contagiosos durante menos tiempo y, por lo tanto, se reduce la probabilidad de que transmitan la enfermedad a otras personas con el tiempo.

“Este trabajo contribuye a nuestra comprensión de la dinámica viral en el COVID-19 a través de variantes y personas vacunadas y no vacunadas”, han afirmado Yonatan Grad, Melvin J. y Geraldine L. Glimcher, profesora asociada de inmunología y enfermedades infecciosas y coautora principal del estudio. “Nuestros hallazgos nos ayudan a comprender la base de la alta transmisibilidad de la variante delta y de la disminución de la transmisibilidad en el caso de infecciones irruptivas. Los hallazgos también se basan en nuestro trabajo anterior que mostró cómo se pueden utilizar las pruebas secuenciales, incluso para determinar si un individuo infectado está al principio o cerca del final de una infección”.

Los autores del estudio, que se ha publicado en New England Journal of Medicine han advertido de sus limitaciones, ya que los individuos que participaron en él eran sobre todo hombres jóvenes y sanos, por lo que no constituyen una muestra representativa de la población general y es necesario continuar investigando con otros grupos poblacionales.

Tomado de webconsultas