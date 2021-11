Un correo más seguro

Las revelaciones de Eduard Snowden generaron un amplio debate sobre privacidad y vigilancia. Desde entonces, millones de usuarios han comenzado a preocuparse por la seguridad de sus datos en el ciberespacio y la credibilidad de las grandes compañías de Silicon Valley se ha visto comprometida. En este contexto surgieron algunas aplicaciones que hacen de la seguridad su principal negocio, entre ellas se encuentra Protonmail, un digno contrincante para Gmail.

Este sistema de mensajería fue creado por científicos del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). Fue financiado por el sistema de crowfunding, que se basa en donaciones independientes. Está patentizado por la compañía Proton Technologies, proveedores también de una VPN.

Uno de sus principales atractivos es que la empresa está radicada en Ginebra, Suiza, ya que las leyes de ese país europeo son mucho menos invasivas en cuanto al manejo de datos. En la actualidad esta aplicación es considerada por muchos como la más confiable de los tres grandes proveedores de email cifrados en línea y cuenta con más de 50 millones de usuarios.

Gmail vs Protonmail

Gmail es la plataforma de correos más utilizada en la red. Está directamente conectada a los demás servicios de Google, por lo que se ha convertido en la favorita de muchos para comunicarse. Además de tener una interfaz sumamente atractiva y fácil de utilizar, cuenta con un diseño sencillo de dos páginas que permite una mayor organización, es completamente gratuita y permite almacenar hasta 15 GB de información.

Su principal problema es que utiliza solamente el cifrado de punto a punto como medida de seguridad. Al ser propiedad del conglomerado estadounidense está sujeto a sus leyes con respecto a la privacidad. Bajo su política de manejo de información Google puede leer sus correos.

Esto no ocurre con Protonmail, pues se encuentra cifrado de punto a punto y de extremo a extremo. Está protegido por dos contraseñas, una de inicio y otra para acceder al buzón. La aplicación puede almacenar la primera pero no la última, y, sin esta, no se puede acceder a los correos. O sea, al estar completamente cifrados, la compañía no puede acceder al contenido de los correos, lo que reduce, además, la posibilidad de sucumbir ante los hackeos.

Protonmail es compatible con los demás correos y permite el anonimato en cuanto a la vinculación del correo con la dirección IP. También brinda la posibilidad de enviar mensajes que se autodestruyen.

La principal debilidad de esta apk radica en no ser completamente gratuita. Para acceder a las opciones plus es necesario pagar una cuota mensual equivalente a seis euros. Asimismo, el espacio de almacenamiento y la cantidad de correos que se pueden enviar por día son mucho menores que los de Gmail.

Si está pensando en una alternativa más segura para comunicarse, si le preocupa la posibilidad de ser hackeado o si no está de acuerdo con la política de privacidad de google, Protonmail puede ser una buena opción. Aquí le dejamos el link.

https://account.protonmail.com/