Birdwatch: ¿una herramienta de jueces y partes?

Twitter ocupa la posición 13 en el ranking de las redes sociales. Aunque, según las estadísticas, su uso tiende a disminuir, las posibilidades del sitio parecen ser las idóneas para el debate directo y en línea de determinada comunidad, con una emisión de 500 millones de tuits diarios de los 353 millones de usuarios activos a nivel mundial hasta enero del 2021, según la plataforma de datos e indicadores Statista.

Pero, ante el constante intercambio de información y un ecosistema comunicativo contaminado por las fake news, sumado a las campañas de manipulación mediática, la compañía hace una nueva proposición a los usuarios de la red social.

Twitter en asociación con la agencia de noticias estadounidense Associated Press y la alemana Reuters, con sede en Londres, trabaja en la creación de la herramienta ‘Birdwatch’. El objetivo —señala— es moderar la desinformación.

En su fase piloto la plataforma solo es accesible para los internautas de Estados Unidos. Según el sitio Statista, el país donde más se utiliza la red con 49 millones de ciudadanos activos, aunque constituyen solo el 15 por ciento de usuarios mensuales a nivel mundial.

“Birdwatch permitirá a las personas identificar información en tuits que creen que es engañosa y escribir notas que brindan un contexto informativo”, dijo Keith Coleman, vicepresidente de producto de Twitter.

Asimismo, otros directivos aseguran que “en lugar de esperar hasta que algo se vuelva viral, la compañía contextualizará el desarrollo del discurso al ritmo de la conversación pública o en anticipación a ella”.

El proyecto propone ofrecer argumentos a los tuits que pudieran ser engañosos, a través de la acción directa de la comunidad de usuarios, pero el hecho de que un tweet sea marcado no implica que se vea afectado en las recomendaciones y visibilidad del mismo.

Según Xataka.com, los tweets “marcados como engañosos” por los usuarios aparecerán con notas en un sitio apartado de Birdwatch. Las sugerencias mostrarán y explicarán, directamente en la herramienta por qué el tweet en cuestión no resulta del todo acertado.

Los “comentarios de contexto” realizados a los mensajes serán visibles solo si poseen un mínimo de 500 likes o al menos 500 veces compartido. Sin embargo, aquellos tuits que no alcancen esas cifras tendrán archivadas las valoraciones en un apartado de descarga de datos (Download Data) de Birdwatch, desde el que será posible obtener el archivo de texto.

En este sentido, la plataforma aspira, en un futuro no lejano, a diseñar un botón extra con forma de prismáticos que visibilice el por qué el mensaje no es del todo correcto, solo si ” hay consenso de un amplio y diverso conjunto de colaboradores”, dice Twitter.

Birdwatch constituye una nueva forma de empoderar a los usuarios de Twitter para crear un mundo mejor informado, dice el sitio oficial. Otras acciones precedentes en este sentido han sido las descripciones en las tendencias, la exploración de pestañas con momentos creados por twitter, organizaciones de noticias trending y la búsqueda del hashtags, frases o palabras claves posicionadas por los algoritmos.

La nueva herramienta se suma a las políticas de uso sobre los retweet limitados o los tweets con etiquetas. En la interacción de los usuarios como decisores radica la diferencia

Para hablar sobre la futura práctica, Twitter asegura haber realizado más de 100 entrevistas con personas norteamericanas de todo el espectro político de esa nación.

As of today, it’s easier than ever to Birdwatch on your Android! You can now go directly to Birdwatch from the side menu of your Twitter account. What do you think of this update? We'd love to hear from you! pic.twitter.com/fupxeYAdxU

— Birdwatch (@birdwatch) July 1, 2021